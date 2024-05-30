Шмигаль заявил, что графики отключений света могут вернуть: от чего это зависит

Если в украинской энергосистеме снова возникнет значительный дефицит, Укрэнерго будет вынуждено вернуться к графикам отключений. Последствия российского террора будут оставаться ощутимыми еще долго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства. Шмигаль отметил, что состояние украинской энергетики остается в центре внимания правительства.

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По словам Шмыгаля, благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС плановые отключения потребителей не применяются уже несколько дней. Однако это не снимает потребности системно экономить электроэнергию.

В то же время он сообщил, что в Украине каждый день активно работают над восстановлением объектов там, где это возможно. Кроме того, Шмигаль указал на важность перестройки энергосистемы с целью сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага.

Напомним, в мае в Украине снова начали отключать свет из-за возобновления интенсивных обстрелов российскими войсками инфраструктуры страны. Было разрушено несколько крупных ТЭС и ТЭЦ. Однако в последние дни ситуация улучшилась, и свет не выключался. Как пояснил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, это может быть связано с выходом из ремонта одного энергоблока АЭС.

График отключения света в Киеве и Киевской области публикуется на сайте ДТЭК, а также в аккаунтах компании у Viber и Telegram.

Между тем эксперты считают, что ударами по инфраструктурным объектам россия стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине, посеять хаос и панику среди населения.

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