Scandinavian та Vietnam Airlines поєднають Північну Європу з Південно-Східною Азією через новий кодшеринг

Scandinavian Airlines та Vietnam Airlines підтвердили нову угоду про кодшеринг, яка розпочнеться в липні 2025 року. Оголошення було зроблено під час В’єтнамсько-шведського бізнес-форуму в Стокгольмі, де представники обох авіакомпаній наголосили на необхідності покращення координації на далекомагістральних рейсах між Північною Європою та Південно-Східною Азією. Ця угода демонструє, як два регіони тісніше співпрацюють у сфері авіації, прагнучи з’єднати більше міст завдяки новим варіантам далекомагістральних перельотів.

Угода про кодшеринг включає наступні домовленості:

Спільне бронювання квитків для маршрутів, що поєднують рейси обох авіакомпаній

Стиковки між Копенгагеном, Стокгольмом, Осло, Ханоєм і Хо Ши Міном

Координація розкладів для скорочення часу пересадок у великих хабах

Використання спільних номерів рейсів на окремих маршрутах у межах угоди

Уніфіковані процедури реєстрації для пасажирів, які користуються кодшеринговими рейсами

Доступ до стиковочних послуг без необхідності окремого бронювання для кожного сегмента подорожі

Пасажири, які летять до Ханоя, матимуть доступ до затоки Ха Лонг, відомої своїми смарагдовими водами та вапняковими островами, розташованої на північний схід від столиці. Поблизу також знаходиться пагода на одному стовпі, невеликий храм, побудований ще в 1049 році, який і досі виділяється як один із найвиразніших зразків в’єтнамської архітектури. До обох місць можна дістатися місцевим рейсом або автомобілем після прибуття в аеропорт Ной Бай у Ханої.

У Хо Ши Міні варто відвідати Центральний поштамт, яскраво-жовту будівлю з періоду французької колонізації, та подивитися на собор Нотр-Дам у Сайгоні, який не слід плутати з його паризьким тезкою. Обидва розташовані в районі 1 і відомі своєю архітектурою та історичною цінністю. Ринок Бен Тхань – ще одне місце, яке варто перевірити, якщо ви неподалік. Він існує вже давно і переповнений продуктовими кіосками, виробами ручної роботи та повсякденними сценами, які показують, як насправді живе місто.

Собор у Сайгоні відображає французький колоніальний дизайн. Джерело: unsplash

Ця угода про кодшеринг – ще один крок до полегшення перельотів між Північною Європою та Південно-Східною Азією без необхідності координувати кілька бронювань чи авіакомпаній. Синхронізуючи час рейсів і дозволяючи бронювати обидва сегменти разом, дві авіакомпанії можуть охопити більше напрямків без запуску повністю нових рейсів. Це частина ширшого плану, спрямованого на покращення координації між авіакомпаніями та створення чіткіших авіаційних маршрутів між ключовими аеропортами обох регіонів.