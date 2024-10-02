Скільки б росіяни не розповідали, що санкції не працюють, бюджет на 2025 рік говорить, що доводиться різко ужимаися.

Нижче наведена таблиця, де останній стовпчик - поправка на офіційно затверджену інфляцію в 7% (без сумніву, вона буде вища).

Санкції не працюють? Бюджет Росії на 2025 рік показує інакше

Ставка Путіна одна – треба ужимати все крім ВПК і виплат на СВО. Але є висока вірогідність, що все вказує нам на те, що російська економіка починає не просто сповільнюватися, а входити в стагнацію. На жаль, у них ще в запасі є, як мінімум півтора-два роки. І, на жаль, населення готове терпіти.