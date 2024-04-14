Найп’янкіший туризм в Україні. Кращі дегустаційні зали від українських виноробів

БрендWines of Ukraine давно вийшов на міжнародну арену. Крафтові винороби України створюють власні марки, поставляючи їх, як в магазини своєї країни, так і країн за кордоном. В нас є гарна нагода скуштувати своє та насолодитися різномаїттям дегустацій вин та коньяків по всій Україні.

Винна виставкаProWein, яка пройшла в березні в Дюссельдорфі, збагатилася в цьому році такими українськими винними брендами як: Beykush Winery (Миколаївщина), Big Wines (Київщина), Biologist (Київщина), Bolgrad (Одещина), Chateau Chizay (Закарпаття), Cikera (Київщина), Grande Vallee (Одещина), Honey Badger (Київщина), Kolonist Winery (Одещина), Koblevo (Миколаївщина), My Wine by Eduard Gorodetsky (Одещина), SHABO Family Winery (Одещина), 46 Parallel Wine Group (Одещина), Stoic Winery (Одещина / Херсонщина), Shosh Winery (Закарпаття), Villa Tinta (Одещина), Odesos з Одеси. Про це свідчить інформація на сайті журналу techdrinks.info. Загалом в Україні зареєстровано 160 виноробень, та крафтовими є тільки 40 виробництв. Щоб насолодитися крафтовим українським вином краще відправитися на дегустацію. Під час таких екскурсій ви спробуйте найкраще, зможете визначитися з найулюбленішими бокалами та привезти додому справжні українські еліксири, які поповнять ваш бар.

Крафтові виноробні біля Києва

Не від'їжджаючи далеко від столиці ви зможете потрапити на одну з чотирьох крафтових виноробень. Дегустації та екскурсії проводяться за попередньою домовленістю та з обов’язковим виконанням правил під час оголошення повітряної тривоги. Виробництва, дегустаційні зали яких розташовано в підвальному приміщенні, або ж під землею можуть не переривати свої заходи.

Biologist – крафтова виноробня у с. Лісники, під Києвом. На території можна прогулятися виноградниками, насолодитися весняною природою, та провести смачну дегустацію таких смаків як: Піно Нуар, Мерло, Одеський Чорний, Шардоне, Аліготе та новинку сезону – Білий Пет-–Нат Бленд. Привітний господар Ігор Петренко розповість про свій шлях у виноробстві та відкриє тонкості виробництва. Попереднє бронювання за телефоном: +38 050 050 12 07

Виноробня у Кагарлику – невеличка виноробня Григорія Кулініченко вже встигла завоювати своїх фанатів та прихильників. На 4 га росте понад 20 сортів винограду. Сучасні технології, які використовує винороб, заслуговують окремої екскурсії. Крім винограду на фермі пана Григорія можна помилуватися та скуштувати й інші культури. В дегустаційному залі на вас чекатимуть: Йоханітер, Совіньйон Блан, Шардоне, Рислінг, Шираз та Сіра, Каберне Совіньйон, Мальбек. Ще однією смачною частиною дегустації стане меню від господині, пані Ніни. Мальовнича місцевість біля річки дозволить провести чудові вихідні на природі. Бронювання: +38 050 391 80 70.

WINEIDEA – виноробня у с.Ясногородка. Якщо ви натрапили на торговельну винну марку ММХХ – це воно. Молодій виноробні лишень два роки (з дати офіційної реєстрації та ліцензії) та виробництво дуже швидко розвивається і вже має багато принад для туристів на своїй мальовничій території. Відправившись на дегустацію можна додати до яскравих вражень й страусову ферму на території якої розташовано заклад. У ваше дегустаційне меню увійдуть: Рислінг, Цитронний Магарача, Совіньйон Блан, Йоханітер, а також Каберне Совіньйон та Одеський Чорний.Бронювання: +38 067 355 5577.

Крафтові виноробні Львова

Місто Лева може здивувати як крафтовими виноробнями, так і унікальними закладами, де можна скуштувати багато крафтових вин зі всієї України.

Axiswine – творчий підхід та бажання створити високу якість продукції зробило бренд відомим за межами України. Замовити дегустаційну екскурсію можна за номером

+38 067 672 0010.

Галицька Сорока – унікальний заклад міста Львова у залах якого можна дегустувати багато крафтових виробів зі всієї України. До прикладу, в "Коротку дегустацію" входять крафтові вина, сири, варення та м’ясо. Захід триває годину та коштує 350 грн. А в "Довгу дегустацію" (3 години / 800 грн) входять 6 слотів, в тому числі і міцна група напоїв. У закладі є унікальна послуга "Онлайн дегустація" - всі слоти будуть доставлені вам додому.

Винолови – колоритний магазин Львова, відомий продажем крафтової української продукції. У магазині представлено: 8 виноробних регіонів України, 30 видів українського ігристого, 200 видів українського крафтового та понад 20 винарень зі всієї України.

Крафтові виноробні Одеси

Південна частина України знаменита своїми виноградниками, які живлять не лише місцеве виробництво, але й багато виноробень по всій країні.

Don Alejandro Winery – стм. Холодна Балка, Біляївський район, Одеська обл. Винороб у 6-му поколінні, Олександр Шаповалов дуже творча та яскрава людина. Бувши за фахом архітектором він перетворив виноробню у вражаючу садибу у, який є де погуляти та чим вразитися окрім натуральних вин. Серед великої кількості, оригінально оздоблених пляшок та знайомих вам назв, особливо виділяються такі вироби як: Paradigma та Metamorphosa.

Виноробня ОДЕССОС – яскравий та молодий проєкт, який спалахнув у 2019 році, та продовжує палати своїм новаторством та творчим підходом. Виноробня розташована в центрі міста Одеса в стінах колишньої тютюнової фабрики Salve.

Серцевина – унікальна можливість дегустувати вино українських брендів увесь рік, підписавшись на винний абонемент. Кожного місяця вам буде надсилатися по 2 або 3 пляшки вина (вина не повторюються). Також є опція оригінального подарункового абонемента.

Це лише невелика кількість дегустаційних залів крафтових вин в Україні. Шукайте смачні ароматні локації біля своїх міст та підтримуйте українське. Мешканці та гості столиці мають унікальну можливість у червні, в 15-й раз, відвідати Kyiv Food and Wine Festival та визначити свій переможний келих.