Найдоступніші місця для відвідування в Європі: Топ-9 напрямків

Відпустка в Європі може бути дорогою, особливо якщо йдеться про найпопулярніші туристичні напрямки, такі як Париж чи Лондон. Однак, знаючи деякі хитрощі та поради, не складно організувати приємну відпустку без захмарних цін. Недорогі місця для подорожей у Європі також мають багату культуру, пишаючись цінними архітектурними, історичними та культурними пам’ятками, смачною їжею та цікавими розвагами.

Ви можете спланувати відпустку без значної шкоди для гаманця навіть у відносно "дорогих" містах, особливо якщо скористаєтеся пропозиціями бюджетних авіакомпаній, забронюєте житло заздалегідь, відвідаєте місцеві ринки та уникатимете розкішних ресторанів. Наприклад, пляшка вина, сир і свіжий хліб – ідеальна основа для незабутнього пікніка під Ейфелевою вежею.

До того ж, ви будете здивовані, скільки в Європі є дешевих місць для відвідування, які навіть безкоштовні. Зокрема, багато музеїв і галерей влаштовують дні відкритих дверей (зазвичай раз на місяць). Ви також можете побачити унікальні твори мистецтва в церквах, для відвідування яких не потрібен квиток. Головне – вчасно перевірити розклад на офіційному сайті. У деяких містах можна придбати абонементи, які охоплюють кілька пам’яток одночасно. Як правило, цей спосіб дозволяє любителям мистецтва та історії значно заощадити.

Оптимізація бюджету під час відвідування найдоступніших місць для подорожей у Європі не означає, що вам доведеться жертвувати якістю поїздки. Іноді менші витрати дозволяють глибше зануритися в культуру, познайомитися з місцевими жителями та їхніми традиціями. Ночівля в ірландській фермі з солом’яним дахом, купівля іспанських делікатесів у вуличних торговців або пошук ідеального сувеніра в антикварній крамниці звучить як відпустка мрії.

Отже, де найдешевші місця для подорожей у Європі? Наступний список допоможе вам обрати найкращий напрямок і дізнатися кілька порад для заощадження.

Баварія, Німеччина

Казкові баварські будинки. Джерело: Image Makalu/Pixabay

До дешевих місць для подорожей у Європі належить Німеччина. Щоб отримати відпустку мрії, наче з сторінок книги, ми рекомендуємо обрати Баварію. Для найкращих краєвидів і особливого розміщення забронюйте номер у Burg Colmberg. Готель розташований на скелі, займаючи будівлю, що датується XIV століттям. Гості можуть насолоджуватися автентичною атмосферою середньовічного замку, гармонійно поєднаною з сучасними комфортними зручностями. Обов’язково замовте традиційну франконську кухню, приготовану з місцевих продуктів, у ресторані готелю Burg Colmberg. Крім того, варто побачити зсередини ретельно відреставровану каплицю XV століття та сад троянд.

Замок Нойшванштайн, що стоїть на вершині гори та виглядає так, ніби намальований на старій листівці, також є дешевим місцем для відвідування. Будівля була повністю завершена в 1892 році за наказом Людвіга II, який так і не побачив кінцевого результату, адже помер у 1886 році.

Ще один замок у Баварії, який варто побачити, – Гогеншвангау, де жив "Божевільний король". Ця будівля менша й не така помпезна, але компенсує це своєю історією та затишком.

Будапешт, Угорщина

Столиця Угорщини входить до найкращих місць для бюджетних подорожей у Європі. Подорожуючи Будапештом, ви можете отримати всі переваги популярніших напрямків за значно нижчою ціною. Розділене річкою Дунай, місто поєднує стародавню архітектуру та доглянуті зелені парки з сучасними зручностями.

Визначні пам’ятки включають будівлю Парламенту та Рибальський бастіон. Крім того, ви можете знайти багато бюджетних місць для проживання, нічних клубів і чудових варіантів харчування. Щоб заощадити під час дослідження міста, скористайтеся зручним і дешевим громадським транспортом, наприклад, розгалуженими лініями метро.

Плануючи відпустку в Європі з найкращим співвідношенням ціни та якості, ми радимо не пропустити знамениті термальні купальні міста, деяким із яких понад століття. Ці пам’ятки, доступні для публіки, також мають приголомшливу архітектуру.

Апулія, Італія

Розташована на півдні країни, Апулія є одним із найбільш розвинених регіонів, посідаючи перше місце у виробництві вина в усій Італії. Місто Альберобелло входить до найкращих і найдешевших місць для відвідування в Європі, яке можна оглянути безкоштовно. Знакова архітектура Апулії – це так званий "каблук" італійського чобота, доісторичний трулло. Це побілений циліндричний будинок із конічним сірим дахом із каменю. Саме в Альберобелло зосереджена найбільша кількість трулло, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Ви можете пройти цілими кварталами, що складаються з таких будинків, і навіть зупинитися на ніч в одному з них. Це дозволяє не лише спланувати недорогу європейську відпустку, але й пожити, як місцевий. До того ж оренда трулло дешевша, ніж номер у готелі.

Для тих, хто хоче дослідити узбережжя Амальфі, уникаючи натовпів туристів і захмарних цін, ми рекомендуємо вирушити на півострів Гаргано в Апулії. Це недорога поїздка до Європи, яка особливо популярна серед місцевих жителів.

Андалусія, Іспанія

Після часу, проведеного на спекотних і переповнених пляжах Коста-дель-Соль, відпочиньте, обравши тур маршрутом Casa Balcones, який пропонує багато дешевих місць для відвідування в Європі. Від мавританського міста Аркос-де-ла-Фронтера та низки мальовничих гірських сіл до Ронди, лабіринту середньовічних вулиць.

Для красивої архітектури, класичних тапас і палаючого танцю фламенко зупиніться в Севільї, столиці Андалусії. Обов’язково відвідайте Музей образотворчих мистецтв, розташований у колишньому монастирі XIV століття. Особливої уваги заслуговують роботи майстрів севільського бароко, наприклад, шедевр Непорочне зачаття Лос Венераблес авторства Мурільйо.

Бат і Котсуолдс, Англія

Чарівні села Котсуолдс ніби переносять вас у справжню казку. Обираючи доступні місця для подорожей у Європі, ми радимо звернути увагу на Стоу-он-зе-Волд, Чіппінг-Кемпден і Бортон-он-зе-Ватер, які вражають своєю красою та атмосферою. Найкраще зупинитися на ніч у Баті. Це місто римської епохи пропонує різноманітні варіанти розміщення та відоме своїми унікальними цілющими джерелами й численними пам’ятками, зокрема:

Історичні римські лазні;

Батське абатство;

Міст Палтні;

Королівський півмісяць, вулиця з 30 будинками у формі півмісяця.

Ще одна перевага – Бат розташований менш ніж за дві години їзди поїздом від Лондона, тож цю бюджетну поїздку до Європи легко спланувати на вихідні.

Берлін, Німеччина

Сучасна архітектура, яскраві автентичні галереї, містичні історії холодної війни та навіть дешеві місця для подорожей у Європі – усе це можна знайти в Берліні. Культурна столиця втілює космополітичний стиль "Схід зустрічає Захід", приваблюючи мандрівників, мрійників і шукачів пригод з усього світу.

Ми рекомендуємо розпочати подорож із дослідження модного району Мітте, який стане відправною точкою для основних пам’яток, зокрема Потсдамської площі чи Рейхстагу. Деякі важливі локації можна відвідати безкоштовно:

Бранденбурзькі ворота;

Галерея Істсайд;

Інформаційно-виставковий центр "Топографія терору".

Якщо ви плануєте відвідати інші пам’ятки, які можуть бути досить дорогими, ми рекомендуємо придбати Berlin WelcomeCard, яка також надає знижки на громадський транспорт.

Щоб скуштувати традиційні страви, відвідайте найстаріший ресторан німецької столиці Zur letzten Instanz, де можна замовити, зокрема, свинячу рульку, подану з квашеною капустою та квасолею.

Найзручніший спосіб пересування німецькою столицею – це система метро, яка включає 173 станції, а також можна орендувати звичайний або електричний велосипед. Це допоможе дотримуватися концепції екологічних і бюджетних європейських відпусток.

Порту, Португалія

Фантастична архітектура Порту. Джерело: Image Nahália Segato/Pixabay

Якщо ви не хочете виходити за рамки бюджету та шукаєте найдешевші місця для подорожей у Європі, досліджуйте неймовірне місто Порту, розташоване на півночі Португалії. Милуйтеся фантастичною архітектурою в стилі ар-деко та обов’язково замовте келих портвейну. Також варто здійснити одноденну поїздку до долини Дору, мальовничого регіону з численними виноградниками вздовж однойменної річки.

Стамбул, Туреччина

У більшості випадків за вхід до найпопулярніших пам’яток Туреччини доводиться платити чимало, але є одні з найкращих дешевих місць для відвідування в Європі, де квитки коштуватимуть мінімальну суму. Йдеться про Музей мозаїк Великого палацу, розташований у Стамбулі поблизу базару Араста та знаменитої Блакитної мечеті. Мозаїчні сцени з міфів, полювання чи повсякденного життя колись покривали підлогу Великого палацу, збудованого між IV і VI століттями.

Альтернативно, ви навіть можете здійснити доступну поїздку Європою між двома континентами.

Любляна, Словенія

Столиця Словенії, Любляна, входить до найдоступніших місць для відвідування в Європі. Ви можете насолоджуватися архітектурними шедеврами Йоже Плечника, якому вдалося створити власний стиль, натхненний романтизмом, модернізмом і експресіонізмом. Саме цей майстер сформував сучасний вигляд Любляни. Як і Гауді, який працював у Барселоні, Плечник приділяв особливу увагу навіть найдрібнішим деталям. Наприклад, дверні ручки при вході до Національної та університетської бібліотек прикрашені Пегасом. Обов’язково прогуляйтеся набережною річки Любляниці та зробіть кілька фото перед легендарним Потрійним мостом.

Якщо у вас достатньо часу, сядьте на автобус, щоб дістатися до неймовірно красивого озера Блед, яке є не лише дешевим, але й привабливим місцем для відвідування в Європі.