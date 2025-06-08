Росіяни винні у геноциді українського народу

Росія сьогодні – це держава-агресор, яка здійснює геноцид. Не Путін – Росія. Кнопки натискають люди, ракети роблять люди, прориваються, кидаються в "м'ясні штурми", вбивають українців – теж люди. Ніякої демократичної Росії сьогодні не існує. Так, можливо, коли-небудь вона з'явиться, але для цього в будь-якому разі треба буде пройти період очищення – такий самий, як проходили німці в 1945 році.

Про існування Освенцима німці дізналися потім – і багато хто був шокований. Під час війни все це було приховано. Російські злочини в Україні відбуваються в прямому ефірі. Російське суспільство винне в розв'язанні війни, у геноциді українського народу і в спробі знищити українську державу. Інших оцінок бути не може. Це фашистська диктатура, яка, що особливо важливо, підтримується переважною більшістю населення.

Я говорив це багато разів і повторю знову: чому Захід виявився не готовим до агресії? Тому що вся ця ліберальна шушера, яка жила на гранти, продовжувала роками повторювати, що Росія рухається шляхом еволюції. Звичайно ж, ніякого нападу на Україну бути не може – це тільки у "божевільних" на кшталт Каспарова такі фантазії.

Те, що ми спостерігали в Європарламенті – нездатність ясно відповісти, чий Крим, і обговорення планів трансляції російських телеканалів на окупованих територіях України – це інтелектуальний колабораціонізм. Це ганьба.

Місце будь-якого російського патріота сьогодні – з українцями. Воювати з путінським фашизмом, який, на жаль, захопив усю Росію. Розмови про громадянське суспільство ми вже проїхали. Зараз ті, кого дійсно хвилює майбутнє Росії, повинні чітко зафіксувати: війна – злочинна, режим – нелегітимний, Крим – український. Нездатність сказати це має дискваліфікувати людину з числа тих, хто зараховує себе до справжньої російської антифашистської опозиції.