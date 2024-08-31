Росіяни у війні не виграють, а ось шанси померти від нашої відповіді високі

П'ять керованих бомб, які прилетіли Харковом, по цивільних, як я розумію, не створили в голові у росіян причинно-наслідкових зв'язків з атакою на Бєлгород. Або мозку немає. Або він розучився в причинно-наслідкових зв'язках.

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Путин и его окружение начали эту войну. Для нее не было никаких причин. Вообще. Пресловутый Донбасс, который мы 10 лет бомбили - это Украина, часть ее, на которой вы хотели установить марионеточный режим. И вам очень хотелось Крым. Не вам всем. Путину. Каждый погибший в этой войне, каждый умерший, искалеченный - его грех. Его вина. Это он убил людей в Белгороде. Он уже сотни тысяч убил с двух сторон. Но ему плевать. Ему на всех плевать. На нас - естественно. Но и на вас, россияне, плевать с высокой горки. Сколько бы вас не сдохло - это не его проблема. Это ваша проблема. Он откупится.

В этой войне вы не выиграете никогда. По определению. А вот шансы умереть от нашей ответки все реальнее. Хоть в Белгороде, хоть в Москве, хоть в Питере - везде, куда мы дотянемся. А мы дотянемся. Не мы это начали. Но нам нало это закончить. И сколько ваших при этом умрет, нам все равно. Чем больше, тем лучше. Все равно. Как и вашему питерскому у*бку.