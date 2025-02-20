Росія провалилася на Покровському напрямку

Покровськ! Скасування!

Отже... Покровська тема не давала спокою російським гендерам... кхм... генералам, спокою увесь 2024-й рік і вони планували захоплення міста протягом минулого року. Потім, зважаючи на очевидні зміни, вихід на Покровськ і початок міських боїв було відкладено на кінець-початок 2024-2025, що якраз під інавгурацію Дональда Трампа місто стиралося в пил, і росіяни могли хвалитися кадрами руйнувань як доказом своєї "переваги"... Але, ні.

Покровськ російське командування планувало від самого початку оточити, але не для цього необхідно було виконати мінімум дві умови. Зрізати Курахівський виступ і організувати стабільну ЛБС із флангами.

Крім того, раніше я зазначав, що для того, щоб оточити Покровськ, РОВ необхідний потенціал угруповання чисельністю щонайменше 150 тисяч тіл, у той час як на всьому Покровсько-Курахівському напрямку зосереджено трохи більше ніж 100 тисяч тіл. Тобто, навіть якщо зняти всі війська з Курахівського виступу і, зосередити на Покровському напрямку, для проведення операції з оточення міста, їх не вистачить для реалізації задуманого.

Пішла друга половина лютого 2025 року і, що ми констатуємо?

Фланги, правий і лівий, у Покровська не сформовані, відсутнє елементарне охоплення. Стабільної ЛБС - немає. Курахівський виступ так і не зрізали. При цьому 55-та ОМСБр 41 ОВА втратила боєздатність і була відведена до другого ешелону для відновлення і замінена на 15-ту ОМСБр 2-ї ОВА, яка взагалі призначалася для міських боїв у Покровську.

Але далі події розвиваються ще цікавіше.

У той час як на Курахівському виступі 90-та ТД відчайдушно рубається за те, щоб захопити чергову лісопосадку ціною 2-3-х рот, командування РОВ ухвалило цікаві рішення, а саме, перевести 8-ту ОВА у складі 20-ї МСД і 150-ї МСД, на північ, а точніше, для обходу Костянтинівки із заходу. Іншими словами, від Торецької агломерації це 12 кілометрів, а від Кераміка, це взагалі понад 22 км. Тобто, логічно, швидкого ривка не очікується.

Про що це говорить?

Це свідчить про те, що розчарувавшись у підсумку в Покровському напрямку РОВ намагаються мацати нові, серед яких і Краматорське, де Часів Яр, який тримає оборону з жовтня 2023 року, і Костянтинівка, до якої окупанти поки що тільки артилерією дотягуються і кошмарять її, рівняючи із землею.

Скажімо так, навіть із такою перестановкою сил і засобів у РОВ немає можливості в максимально стислі строки реалізувати свої амбіції ні щодо Покровська, ні щодо Костянтинівки. Так, просуватися вони будуть, ціною роти, двох і навіть трьох за квадратний кілометр, але водночас мети так і не буде досягнуто. Витрата ресурсу заради демонстрації можливості його витрачати. Таке собі спалювання сто доларової банкноти в TikTok, щоб збудити малолітні мозочки. А по суті?

А по суті, українські війська продовжують тримати оборону, виснажуючи російські рефлексії і з військової науки, не дають жодного шансу РОВ станом на зараз поставити нас у невигідне становище. Просто люди далекі від військової науки цього не розуміють. Добиваємо, добиваємо, добиваємо...

Скажу так. Передислокація російських військ на Крематорський напрямок може здатися проблемою, але насправді, в нинішніх умовах, це розосередження ресурсу, яке нам вигідно. Нехай б'ються рогом об нову стіну, а на колишній напрямок, який був пріоритетним, отримаємо не просто перепочинок, а й, можливо, не сто більше.

РОВ виснажені. І саме цим ми зараз користуємося. Незважаючи на те, що там зібралися в Саудівській Аравії копрофаги. Справа нам до копрофагів бути не може, для нас важливіше - примноження добрив для нашої землі, де у світлому майбутньому ми роститимемо пшеницю, і роститимемо покоління, що нестимуть у майбутнє поколінь славу тих, хто стояв стіною перед сараною.