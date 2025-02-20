Россия провалилась на Покровском направлении

Покровск! Отмена!

Итак… Покровская тема, не давала покоя российским гендерам… кхм… генералам, покоя весь 2024-й год и они планировали захват города в течение прошлого года. Затем, ввиду очевидных изменений, выход на Покровск и начало городских боёв было отложено на конец-начало 2024-2025, что как раз под инаугурацию Дональда Трампа город стирался в пыль и россияне могли хвастаться кадрами разрушений как доказательством своего "превосходства"… Но, нет.

Покровск российское командование планировало изначально окружить, но не для этого необходимо было выполнить минимум два условия. Срезать Кураховский выступ и организовать стабильную ЛБС с флангами.

Кроме того, ранее я отмечал, что для того чтобы окружить Покровск, РОВ необходим потенциал группировки численностью не менее 150 тысяч тел, в то время как на всём Покровско-Кураховском направлении сосредоточено чуть более 100 тысяч тел. То есть, даже если снять все войска с Кураховского выступа и, сосредоточить на Покровском направлении, для проведения операции по окружению города, их не хватит для реализации задуманного.

Пошла вторая половина февраля 2025 и, что мы констатируем?

Фланги, правый и левый, у Покровска не сформированы, отсутствует элементарный охват. Стабильной ЛБС – нет. Кураховский выступ так и не срезали. При этом 55-я ОМСБр 41 ОВА утратила боеспособность и была отведена во второй эшелон для восстановления и заменена на 15-ю ОМСБр 2-й ОВА, которая вообще предназначалась для городских боёв в Покровске.

Но далее события развиваются ещё интереснее.

В то время как на Кураховском выступе 90-я ТД отчаянно рубится за то, чтобы захватить очередную лесопосадку ценою 2-3-х рот, командование РОВ предприняло интересные решения, а именно, перевести 8-ю ОВА в составе 20-й МСД и 150-й МСД, на север, а точнее, для обхода Константиновки с запада. Иными словами, от Торецкой агломерации это 12 километров, а от Керамика, это вообще более 22 км. То есть, логически, быстрого рывка не ожидается.

О чём это говорит?

Это говорит о том, что разочаровавшись по итогу в Покровском направлении РОВ пытаются щупать новые, среди которых и Краматорское, где Часов Яр, держащий оборону с октября 2023 и Константиновка, до которой оккупанты пока только артиллерией дотягиваются и кошмарят её равняя с землёй.

Скажем так, даже с такой перестановкой сил и средств у РОВ нет возможности в максимально сжатые сроки реализовать свои амбиции ни по Покровску, ни по Константиновке. Да, продвигаться они будут, ценою роты, двух и даже трёх за квадратный километр, но при этом цели так и не будут достигнуты. Трата ресурса ради демонстрации возможности его тратить. Такое себе сжигание сто долларовой банкноты в TikTok, чтобы возбудить малолетние мозжечки. А по сути?

А по сути, украинские войска продолжают держать оборону, истощая российские рефлексии и с военной науки, не дают не единого шанса РОВ по состоянию на сейчас поставить нас в невыгодное положение. Просто люди далёкие от военной науки этого не понимают. Добиваем, добиваем, добиваем…

Скажу так. Передислокация российским войск на Крематорское направление может показаться проблемой, но на самом деле, в нынешних условиях, это рассредоточение ресурса которое нам выгодно. Пускай бьются рогом о новую стену, а прежнее направление, являвшееся приоритетным, получим не просто передышку, но и возможно, не сто большее.

РОВ истощены. И именно этим мы сейчас пользуемся. Невзирая на то, что там собрались в Саудовской Аравии копрофаги. Дело нам до копрофагов быть не может, для нас важнее – преумножение удобрений для нашей земли, где в светлом будущем мы будем растить пшеницу, и растить поколения несущие в будущее поколений славу тех, кто стоял стеной перед саранчой.