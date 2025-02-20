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Война в Украине

Россия провалилась на Покровском направлении

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Россия провалилась на Покровском направлении
Россия провалилась на Покровском направлении

Покровск! Отмена!

Итак… Покровская тема, не давала покоя российским гендерам… кхм… генералам, покоя весь 2024-й год и они планировали захват города в течение прошлого года. Затем, ввиду очевидных изменений, выход на Покровск и начало городских боёв было отложено на конец-начало 2024-2025, что как раз под инаугурацию Дональда Трампа город стирался в пыль и россияне могли хвастаться кадрами разрушений как доказательством своего "превосходства"… Но, нет.

Покровск российское командование планировало изначально окружить, но не для этого необходимо было выполнить минимум два условия. Срезать Кураховский выступ и организовать стабильную ЛБС с флангами.

Кроме того, ранее я отмечал, что для того чтобы окружить Покровск, РОВ необходим потенциал группировки численностью не менее 150 тысяч тел, в то время как на всём Покровско-Кураховском направлении сосредоточено чуть более 100 тысяч тел. То есть, даже если снять все войска с Кураховского выступа и, сосредоточить на Покровском направлении, для проведения операции по окружению города, их не хватит для реализации задуманного.

Пошла вторая половина февраля 2025 и, что мы констатируем?

Фланги, правый и левый, у Покровска не сформированы, отсутствует элементарный охват. Стабильной ЛБС – нет. Кураховский выступ так и не срезали. При этом 55-я ОМСБр 41 ОВА утратила боеспособность и была отведена во второй эшелон для восстановления и заменена на 15-ю ОМСБр 2-й ОВА, которая вообще предназначалась для городских боёв в Покровске.

Но далее события развиваются ещё интереснее.

В то время как на Кураховском выступе 90-я ТД отчаянно рубится за то, чтобы захватить очередную лесопосадку ценою 2-3-х рот, командование РОВ предприняло интересные решения, а именно, перевести 8-ю ОВА в составе 20-й МСД и 150-й МСД, на север, а точнее, для обхода Константиновки с запада. Иными словами, от Торецкой агломерации это 12 километров, а от Керамика, это вообще более 22 км. То есть, логически, быстрого рывка не ожидается.

О чём это говорит?

Это говорит о том, что разочаровавшись по итогу в Покровском направлении РОВ пытаются щупать новые, среди которых и Краматорское, где Часов Яр, держащий оборону с октября 2023 и Константиновка, до которой оккупанты пока только артиллерией дотягиваются и кошмарят её равняя с землёй.

Скажем так, даже с такой перестановкой сил и средств у РОВ нет возможности в максимально сжатые сроки реализовать свои амбиции ни по Покровску, ни по Константиновке. Да, продвигаться они будут, ценою роты, двух и даже трёх за квадратный километр, но при этом цели так и не будут достигнуты. Трата ресурса ради демонстрации возможности его тратить. Такое себе сжигание сто долларовой банкноты в TikTok, чтобы возбудить малолетние мозжечки. А по сути?

А по сути, украинские войска продолжают держать оборону, истощая российские рефлексии и с военной науки, не дают не единого шанса РОВ по состоянию на сейчас поставить нас в невыгодное положение. Просто люди далёкие от военной науки этого не понимают. Добиваем, добиваем, добиваем…

Скажу так. Передислокация российским войск на Крематорское направление может показаться проблемой, но на самом деле, в нынешних условиях, это рассредоточение ресурса которое нам выгодно. Пускай бьются рогом о новую стену, а прежнее направление, являвшееся приоритетным, получим не просто передышку, но и возможно, не сто большее.

РОВ истощены. И именно этим мы сейчас пользуемся. Невзирая на то, что там собрались в Саудовской Аравии копрофаги. Дело нам до копрофагов быть не может, для нас важнее – преумножение удобрений для нашей земли, где в светлом будущем мы будем растить пшеницу, и растить поколения несущие в будущее поколений славу тех, кто стоял стеной перед саранчой.

Источник:Telegram

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