Росія може стати лідером нової, кримінальної форми глобалізації

Незалежні економісти зазначають, що Росія стає лідером "альтернативної глобалізації" – центром вироблення механізмів обходу санкцій, які переймаються іншими державами-ізгоями. Розвиваючи систему посередників для "паралельного імпорту", Москва створює цілу коаліцію держав, які беруть участь у обході санкцій. Туреччина, Іран та Китай вже переймають досвід Росії, намагаючись створити при цьому альтернативну систему розрахунків. Про це пише у своїй публікації Jamestown Foundation.

Володимир Путін, а за ним і кремлівська пропаганда намагаються представити Росію центром усього незахідного світу. Сам Путін неодноразово заявляв, що країна " є одним із лідерів світової більшості та об'єктивного процесу будівництва більш справедливого багатополярного світу ". Прокремлівські аналітики також мріють про мрії про лідируючу економічну та інноваційну роль Москви в наступному технологічному циклі.

Однак незалежні експерти зазначають: єдине, де Москва насправді може зайняти лідируючі позиції – це стати взірцем схем обходу санкцій для інших ізгоїв. Співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев вважає, що ці схеми здатні запустити процес "альтернативної глобалізації", тобто появи " всесвітньої коаліції, яка протистоїть тим принципам глобалізації, які визначали її хід раніше ".

Іноземців виділяє п'ять моментів створення Росією "структури альтернативної глобалізації". По-перше, це офіційна відмова від дотримання прав інтелектуальної власності однієї з найбільших економік світу. Йдеться про копіювання західного програмного забезпечення, демонстрацію піратських копій західних фільмів та інші порушення авторського права.

Подібна проблема виникла у Росії ще після першого витка санкцій 2014 року. Головне урядове медіа "Російська газета" у 2015 році зазначало, що російські підприємства в процесі "імпортозаміщення" почали копіювати зарубіжні вироби та деталі. Однак тоді, 10 років тому, видання ще висловлювало занепокоєння можливими звинуваченнями в порушенні інтелектуальних прав, і не рекомендувало підприємствам сліпо копіювати чужі вироби.

Однак у наш час російські виробники не приховують, що порушують чужі авторські права. Глава науково-дослідної компанії "ПСО-Проджект" Ігор Панасюк, виступаючи на панельній дискусії челябінського "Експертного клубу", заявив, що " в країні величезна кількість різної кращої європейської техніки, яку потрібно розбирати і на першому етапі примітивно копіювати ".

Восени до Держдуми внесли законопроект, який полегшує видачу примусової ліцензії на закордонні патенти. Раніше позов до власника патенту про передачу їм невиключних прав міг бути поданий до суду, якщо власник недостатньо використовує свій патент на винахід або промобразець протягом чотирьох років. За новим законом вичікувати цей термін вже необов'язково, " якщо власник патенту пов'язаний із "недружніми" державами або відмовився виконувати ліцензійний договір ". Оскільки більшість патентів видано якраз у "недружніх" Росії державах, ця норма означає фактично легалізацію крадіжки патентів.

Повертаючись до тексту Владислава Іноземцева, другим елементом "структури альтернативної глобалізації" він виділяє "паралельний імпорт", у якому сильно знижено вимоги до імпортерів, що б'є з прав споживачів. Йдеться про ввезення в країну товарів без згоди виробника. У травні 2022 року Мінпромторг РФ затвердив близько 100 категорій товарів, що підпадають під паралельний імпорт – від автомобілів та електроніки до взуття та косметики.

Російські компанії-перевізники відкрито публікують способи доставки таких товарів до Росії. Згідно з їхніми сайтами, головний пункт переправлення "сірих" товарів – це порт Джебель-Алі в Об'єднаних Арабських Еміратах та Туреччина. Компанії дають розцінки вартості морського фрахту і обіцяють " надійну доставку до Москви, Новоросійська та інших російських регіонів, а також митне оформлення товарів з урахуванням усіх правил і особливостей ввезення за схемою паралельного імпорту ".

Третім елементом є створений Росією тіньовий флот, про який ми вже розповідали докладніше в попередніх публікаціях. Через свій плачевний стан кораблі такого флоту небезпечні як для команди, що їх обслуговує, так і для навколишнього середовища. Четвертий момент – це необмежена торгівля зброєю та боєприпасами, включаючи угоди з країнами, які перебувають під санкціями ООН, наприклад, Іраном та Північною Кореєю. По-п'яте, з'являється окрема система розрахунків, розроблена російськими, індійськими, китайськими та іншими компаніями для обходу обмежень, що накладаються західними країнами.

Іноземців зазначає, що російська контрабанда стає дедалі витонченішою і до неї залучається безліч країн-посередників. Справді, ще 2022 року глава російського МЗС Сергій Лавров пообіцяв розробити способи обходу обмежень спільно з Іраном. Лояльні Кремлю ЗМІ вихваляються тим, що " Росія та Туреччина знайшли креативний спосіб обійти санкції ", а саме – використовувати газ для оплати будівництва АЕС у Туреччині.

Незалежні журналісти повідомляють, що Китай також вивчає засоби обходу санкцій на прикладі Росії. Саме цим займається міжвідомча група, створена Пекіном уже перші місяці після початку війни в Україні. Як повідомляють джерела, близькі до китайського керівництва, Пекін готується до "екстремального сценарію" збройного конфлікту та його економічних наслідків.

Тим часом російські чиновники та експерти відкрито радять європейцям також використовувати розроблені ними схеми, наприклад, " знайти будь-яку структуру, яка готова буде взяти у них валюту, перевести її в рублі і передати ці рублі Газпромбанку ", або зробити "бартер валютами" з фірмою-посередником.

Словом, загрозу "альтернативної глобалізації" справді не можна скидати з рахунків. У світі знайшлося хай не надто велика, але достатня кількість гравців, які намагаються вибудувати схеми торгівлі, в яких не дотримуються ні прав інтелектуальної власності, ні принципів прозорості розрахунків. І навіть після закінчення російсько-української війни ця система не зникне сама собою.