Россия может стать лидером новой, криминальной формы глобализации

Независимые экономисты отмечают, что Россия становится лидером "альтернативной глобализации" – центром выработки механизмов обхода санкций, которые перенимают другие государства-изгои. Развивая систему посредников для "параллельного импорта", Москва создает целую коалицию государств, участвующих в обходе санкций. Турция, Иран и Китай уже перенимают опыт России, пытаясь создать при этом альтернативную систему расчетов. Об этом пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

Владимир Путин, а вслед за ним и кремлевская пропаганда пытаются представить Россию центром всего незападного мира. Сам Путин неоднократно заявлял, что страна "является одним из лидеров мирового большинства и объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира". Прокремлевские аналитики также грезят мечтами о лидирующей экономической и инновационной роли Москвы в наступающем технологическом цикле.

Однако независимые эксперты отмечают: единственное, где Москва на самом деле может занять лидирующие позиции – это стать образцом схем обхода санкций для других стран-изгоев. Сооснователь Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев полагает, что эти схемы способны запустить процесс "альтернативной глобализации", то есть появления "всемирной коалиции, противостоящей тем принципам глобализации, которые определяли ее ход прежде".

Иноземцев выделяет пять моментов создания Россией "структуры альтернативной глобализации". Во-первых, это официальный отказ от соблюдения прав интеллектуальной собственности одной из крупнейших экономик мира. Речь идет о копировании западного программного обеспечения, демонстрации пиратских копий западных фильмов и других нарушений авторского права.

Подобная проблема возникла в России еще после первого витка санкций 2014 года. Главное правительственное медиа "Российская газета" в 2015 отмечало, что российские предприятия в процессе "импортозамещения" начали копировать зарубежные изделия и детали. Однако тогда, 10 лет назад, издание еще выражало беспокойство по поводу возможных обвинений в нарушении интеллектуальных прав, и не рекомендовало предприятиям слепо копировать чужие изделия.

Однако в наше время российские производители уже не скрывают, что нарушают чужие авторские права. Глава научно-исследовательской компании "ПСО-Проджект" Игорь Панасюк, выступая на панельной дискуссии челябинского "Экспертного клуба", заявил, что "в стране огромное количество различной лучшей европейской техники, которую нужно разбирать и на первом этапе примитивно копировать".

Осенью в Госдуму внесли законопроект, упрощающий выдачу принудительной лицензии на зарубежные патенты. Раньше иск к патентообладателю о передаче им неисключительных прав мог быть подан в суд, если собственник недостаточно использует свой патент на изобретение или промобразец в течение четырех лет. По новому закону выжидать этот срок уже необязательно, "если владелец патента связан с "недружественными" государствами или отказался выполнять лицензионный договор". Поскольку большинство патентов выдано как раз в "недружественных" России государствах, эта норма означает, фактически, легализацию кражи патентов.

Возвращаясь к тексту Владислава Иноземцева, вторым элементом "структуры альтернативной глобализации" он выделяет "параллельный импорт", при котором были сильно снижены требования к импортерам, что бьет по правам потребителей. Речь идет о ввозе в страну товаров без согласия производителя. В мае 2022 года Минпромторг РФ утвердил около 100 категорий товаров, подпадающих под параллельный импорт – от автомобилей и электроники до обуви и косметики.

Российские компании-перевозчики открыто публикуют способы доставки таких товаров в Россию. Согласно их сайтам, главный пункт переправки "серых" товаров – это порт Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах и Турция. Компании дают расценки стоимости морского фрахта и обещают "надежную доставку в Москву, Новороссийск и другие российские регионы, а также таможенное оформление товаров с учетом всех правил и особенностей ввоза по схеме параллельного импорта".

Третьим элементом является созданный Россией "теневой флот", о котором мы уже рассказывали подробнее в предыдущих публикациях. Из-за своего плачевного состояния корабли такого флота опасны как для обслуживающей их команды, так и для окружающей среды. Четвертый момент – это неограниченная торговля оружием и боеприпасами, включая сделки со странами, находящимися под санкциями ООН, к примеру, Ираном и Северной Кореей. В-пятых, возникает отдельная система расчетов, разработанная российскими, индийскими, китайскими и другими компаниями для обхода ограничений, налагаемых западными странами.

Иноземцев отмечает, что российская контрабанда становится все более изощренной и в нее вовлекается множество стран-посредников. Действительно, еще в 2022 году глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал разработать способы обхода ограничений совместно с Ираном. Лояльные Кремлю СМИ хвастаются тем, что "Россия и Турция нашли креативный способ обойти санкции", а именно – использовать газ для оплаты строительства АЭС в Турции.

Независимые журналисты сообщают, что Китай также изучает способы обхода санкций на примере России. Именно этим занимается межведомственная группа, созданная Пекином уже в первые месяцы после начала войны в Украине. Как сообщают источники, близкие к китайскому руководству, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

Тем временем российские чиновники и эксперты открыто советуют европейцам также использовать разработанные ими схемы, к примеру, "найти любую структуру, которая готова будет взять у них валюту, перевести ее в рубли и передать эти рубли Газпромбанку", или произвести "бартер валютами" с фирмой-посредником.

Словом, угрозу "альтернативной глобализации" действительно нельзя сбрасывать со счетов. В мире нашлось пусть не слишком большое, но достаточное количество игроков, пытающихся выстроить схемы торговли, в которых не соблюдаются ни права интеллектуальной собственности, ни принципы прозрачности расчетов. И даже после окончания русско-украинской войны эта система не исчезнет сама собой.