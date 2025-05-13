Розкішні готелі в Греції для сімейного відпочинку в країні унікальної краси

Чудовий середземноморський регіон та його острови пропонують величезну кількість місць для незабутнього відпочинку з дітьми. Найкращі сімейні готелі в Греції пропонують клуби для дітей і підлітків, щоденні активності на будь-який смак, добре обладнані пляжі та блискучі басейни. Батьки можуть провести час у висококласних спа або зонах лише для дорослих із фірмовими коктейлями в руках, поки діти зайняті та засинають у комфортних м’яких ліжках вночі. Додайте до цього характерну для країни гостинність, смачну їжу та багату культурно-історичну спадщину, і ви отримаєте ідеальне місце для сімейного відпочинку. Все, що вам потрібно зробити, – це обрати найкращий варіант із наступної добірки найкращих готелів для сімей у Греції.

Andronis Arcadia, Санторіні

Розкіш і простота в одному місці. Джерело: https://www.andronis.com/

На Санторіні більшість закладів із характерним білим екстер’єром призначені лише для дорослих і найчастіше затребувані парами під час медового місяця. Саме тому Andronis Arcadia – справжня знахідка для сімей. Один із найкращих сімейних готелів у Греції відображає автентичність острова у своїх люксах із землистими та насиченими білими інтер’єрами, ніби вирізаними зі скелі. Варіанти розміщення також включають просторі вілли з приватними басейнами для великих груп; найбільша може вмістити до 12 осіб.

Готель пропонує різноманітні розваги, зокрема:

сімейні кулінарні курси;

заняття з йоги;

дитячий клуб із акцентом на освіту.

На території є три великі басейни, включно з одним спеціально для дітей, які каскадом спускаються донизу, пропонуючи неймовірні краєвиди. Після активних розваг вам точно захочеться перекусити, тож ви можете обрати ресторан Pacman Sunset із чудовим меню суші або віддати перевагу Beef Bar, який спеціалізується на м’ясних стравах, але вегетаріанці також знайдуть тут щось для себе. Окрім зручностей, варто відзначити приватний персонал, особливо уважний до дітей, щоб зробити ваше перебування в Andronis Arcadia максимально комфортним, надаючи індивідуальний підхід до кожного.

Ze Royal Sense Resort & Spa, Крит

Цей розкішний сімейний готель у Греції – ідеальний вибір для безтурботного відпочинку з дітьми, насамперед завдяки вражаючому аквапарку з безліччю водних атракціонів і гірками для всіх вікових груп, а також бару та шезлонгів, щоб батьки могли розслабитися, спостерігаючи за дітьми з коктейлем у руці. Royal Senses Resort & Spa також має окремий басейн, оточений пальмами, включно з підігріваним басейном, придатним для найменших гостей. Крім того, готель може похвалитися найбільшим спа на Криті – справжнім раєм для дорослих. Щоб насолодитися сучасними процедурами, батьки можуть залишити дітей у новому клубі, який організовує різноманітні майстер-класи, читання, знайомство з ремеслами тощо. Усі апартаменти мають окремі зони відпочинку з чудовими краєвидами на море. Для найкращих зручностей рекомендуємо бронювати сімейний люкс із окремою вітальнею та просторою терасою. Для великих груп ідеально підійдуть двоповерхові вілли з приватними басейнами та ще більшим простором.

Porto Sani, Халкідіки

Porto Sani – один із найкращих готелів у Греції для сімейного відпочинку, який після нещодавньої реновації поповнився новими зручностями. Курорт має дитячий клуб, великий басейн, а привітний персонал завжди готовий допомогти або пограти в хованки з дітьми. Батьки можуть скористатися послугами няні, щоб організувати романтичне побачення ввечері, наприклад, у ресторані Lima. Заклад також пропонує спеціальне дитяче меню, розроблене дієтологом Аннабель Кармель.

Варіанти розміщення включають майже 150 номерів із мебльованими балконами, а у вартість номера входить шведський сніданок. Гості мають доступ до приватного пляжу з шезлонгами, де можна зайнятися снорклінгом або просто насолоджуватися сонцем. Також варто відвідати Spa Suite, щоб побалувати себе процедурами для обличчя, обгортаннями або масажем. Оздоровчий клуб пропонує заняття з пілатесу та аеробіки. Інші активності для дітей включають віндсерфінг, снорклінг, уроки вітрильного спорту тощо.

Kritan Malia Park, Крит

Спокійний тон цього неймовірного богемного готелю на Криті задають низькі білі будівлі, оточені тропічними садами з пальмами, кактусами та банановими деревами. Cretan Malia Park має 204 номери, але попри велику кількість номерів, місця вистачає всім. Інтер’єри в модерністському стилі були спроектовані понад три десятиліття тому, але залишаються привабливими та стильними, з ноткою шику.

Проте головний акцент цього чудового сімейного готелю в Греції – це навколишня природа, яка огортає все: дерева забезпечують бажану тінь у зонах відпочинку, а густа зелена галявина додає свіжості та прохолоди навіть у найспекотніші дні. Усередині загальні зони гармонійно поєднують різні текстури з деревом, керамікою, каменем, а інтер’єри натхненні блакиттю Егейського моря та пишною зеленню джунглів. Для сімей ідеальним вибором буде проживання в добре обладнаних сімейних номерах із окремими дитячими спальнями з двоярусними ліжками та ванними кімнатами, які пропонують неймовірні краєвиди на басейн, сад або море. Також можна забронювати розкішні бунгало з окремими спальнями для дорослих.

Готель пропонує розваги та зручності для гостей усіх вікових груп. Так, поки батьки засмагають і відпочивають на приватному пляжі, діти можуть проводити час у клубі. Для підлітків створено The Place із гамаками та кінотеатром просто неба, куди дорослим вхід заборонений. Після активностей варто відвідати ресторан Mouries з відкритою кухнею та величезним каміном. Тут можна не лише насолодитися смачною вишуканою їжею, а й відвідати кулінарні курси, на яких використовуються овочі, зібрані у власному саду.

St. Nicholas Bay, Крит

Розташований у незайманій східній частині острова, між рибальським селищем Елунда та містом Айос-Ніколаос, St. Nicolas Bay захований від шалених натовпів туристів. Цей сімейний готель у Греції може запропонувати не лише усамітнення, а й мальовничі краєвиди на море в усіх напрямках, поєднані із заспокійливою, привітною атмосферою.

Щоб отримати максимум від перебування, рекомендуємо зупинитися в нових шикарних люксах Olives & Sea. Ці номери включають окремі романтичні спальні, приватні тераси з басейнами, де можна насолоджуватися коктейлями та краєвидами на затоку Мірабелло, поки діти мирно сплять у своїх комфортних ліжках.

Комплекс займає шість акрів доглянутої території. Сам готель оформлений в автентичному грецькому стилі, з білими кам’яними стінами, оточеними пишними оливковими деревами та рожевими олеандрами, і багатьма затишними місцями для відпочинку – під бугенвіліями або біля старої каплиці. Діти можуть проводити час у чудовому клубі, повному розваг. Також є олімпійський басейн і кілька ресторанів, таких як Minotaur, який подає ідеальні суші, або Kafeneion, що пропонує грецьку кухню під акомпанемент серенад.

Doms Zin Chania, Крит

Нещодавно в Греції відкриваються нові та вдосконалені сімейні готелі, які ідеально поєднують стильний вишуканий дизайн із необмеженими можливостями для дитячих розваг. Domes Zeen, який спочатку відкрився як Casa Cook Chania кілька років тому, є одним із таких місць.

Розташовані на мальовничих схилах пагорбів, бетонні вілли розходяться від сучасної зони ресепшн і були спроектовані відомими афінськими архітекторами K-Studio. Активне життя зосереджене навколо басейну, де сім’ї можуть сидіти якомога ближче до дитячого клубу, а пари можуть розслаблятися під солом’яними парасольками; неподалік розташований гальковий пляж.

Domes Zeen, один із топ-10 сімейних готелів у Греції, пропонує різноманітні варіанти розміщення – від стандартних номерів до багатокімнатних вілл із приватними або спільними басейнами. Інтер’єри прикрашені текстилем у приглушених кольорах із акцентами з ротанга. Дитячий клуб пропагує принципи екологічної свідомості та використовує підхід Монтессорі, який надихає на творчість і розвиток. Прикрашання фоторамок мушлями, створення картонних замків, йога, випікання печива – це лише мінімальний перелік цікавих активностей для дітей. На території комплексу також є ресторан, що подає здорову їжу з критськими мотивами – від сніданків із мисками, місцевими сирами та свіжими пирогами до домашнього пирога каліцунья на вечерю. Спа-центр Elemis та ресторан Estia – останні нововведення.

Santa Marina, Міконос

Види з ліжка. Джерело: https://santa-marina.gr/

Острів Міконос, як і знаменита Ібіца, має дві сторони: одну з гучними вечірками та гарячими нічними клубами, іншу – з більш спокійною атмосферою, що робить його ідеальним місцем для сімейного відпочинку в Греції. Santa Marina відома своїм уважним і привітним персоналом, висококласними зручностями та приголомшливими краєвидами. Дитячий клуб розташований біля головного басейну, безкоштовний для гостей віком від 2 до 12 років. Тут вони знайдуть веселий англомовний персонал, безліч ігор, чудовий ігровий майданчик, гарний пляж і тенісний корт із постійним тренером.

Ви можете обрати апартаменти або вілли на вершині пагорба. Невеликий, але затишний спа-центр пропонує різноманітні процедури, а ввечері влаштовується вечірка з регулярним діджеєм, коктейлями та краєвидами на Егейське море.

Costa Navarino, Пелопоннес

Василіс Константакопулос, який заробив статки на судноплавстві, вирішив інвестувати значну частину своїх заощаджень у відродження Мессенії, півострова Пелопоннес, де виріс Капітан. Результатом став цей величний маєток, який включає вілли, поля для гольфу, ресторани та деякі з найкращих сімейних готелів у Греції. Особлива увага приділяється екологічній стійкості, і всі будівлі гармонійно співіснують із навколишніми ландшафтами. Ви можете зупинитися в готелях Westin або Romanos, які ділять ресторани, шезлонги на пляжах, спа-центри та басейни. Перевагою обох готелів є клуби з місцевими вихователями та широким спектром активностей, таких як "Юні садівники", коли діти можуть садити овочі або збирати врожай у садах. Старші діти мають можливість займатися скелелазінням, боулінгом, тенісом, кататися на водних гірках або дивитися улюблені фільми.

Sani Resort, Халкідіки

Посеред величезного еко-заповідника розташовано спеціально побудоване селище з розкішними ресторанами, променадом і тавернами, а також деякі з найкращих сімейних готелів у Греції. Для тих, хто цінує простір і приватність, Asterias Suites із сонячними люксами – ідеальний вибір. Також є ясла та клуб, якими керує Worldwide Kids Company. Поки діти розважаються, дорослі можуть плавати в блакитних водах, орендувати велосипеди або дивитися фільм у кінотеатрі просто неба.

Porto Zante, Закінф

Розташований у відокремленому куточку острова Закінф в Іонічному морі, ви можете відчути блаженну атмосферу вілли, але з усіма перевагами сімейного готелю в Греції:

величезний спа-центр;

два пляжні ресторани, що пропонують азійську ф’южн-кухню, грецькі та середземноморські страви;

бар із зоною відпочинку;

цілодобове обслуговування номерів.

Варіанти розміщення включають дев’ять розкішних вілл Porto Zante, вбудованих у скелі, що пропонують дивовижні краєвиди на відокремлений піщаний пляж і простори Іонічного моря. Апартаменти, запропоновані Porto Zante, індивідуально оформлені. Тут ви знайдете міфологічні картини грецького художника Алекоса Фассіаноса, лампи та дивани від Armani Casa, порцеляну Bernardaud і туалетні приналежності Bulgari у ванних кімнатах. Якщо ви подорожуєте з дітьми, обов’язково вкажіть це під час бронювання, щоб заздалегідь замовити дитячі ліжечка та стільчики для малюків. Porto Zante пропонує щоденні розваги та активності, а басейн наповнений іграшками. Крім того, батьки можуть скористатися послугами догляду за дітьми, щоб зайнятися водними лижами, вейкбордингом або снорклінгом, або просто організувати романтичне побачення. Інші варіанти дозвілля включають настільний теніс, мінігольф, дитячий майданчик і прогулянки на поні з найближчих стаєнь.