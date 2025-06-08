Розкішні готелі в Бангкоку з найкращими шведськими столами: 5 виняткових гастрономічних напрямків

Багато розкішних готелів у Бангкоку пропонують шведські столи першого класу, які оцінять навіть найвибагливіші гурмани. Вони подають широкий асортимент меню – від тайської кухні та свіжих морепродуктів до найапетитніших десертів. Ця смачна частина готельної індустрії представляє справжні гастрономічні бенкети. Вибір у Бангкоку величезний, і мандрівникам може бути складно визначитися, в якому з готелів із розкішними шведськими столами зупинитися. Знайти найкращий варіант, який виправдає витрачені кошти, допоможе цей топ-список найкращих готельних шведських столів у Бангкоку.

1. River Café & Terrace у The Peninsula Bangkok

Якщо ви хочете скуштувати кухню з усього світу, варто вирушити до курорту на березі річки The Peninsula Bangkok у ресторані River Café & Terrace. Розташований під зорями в пишному саду на набережній, звідки відкривається вид на річку Чао Прая з човнами, що пропливають повз, цей ресторан пропонує найкраще з міжнародної кухні. Шведський стіл у цьому розкішному готелі Бангкока дозволяє щовечора балувати свої смакові рецептори новими делікатесами. Меню змінюється щодня, пропонуючи асортимент вражаючих страв, створених зірковою командою шеф-кухарів із кількох країн із використанням найсвіжіших інгредієнтів.

Понеділок порадує гостей домашньою тайською кухнею з різних регіонів країни. У вівторок ваша кулінарна подорож приведе до Індії з вегетаріанськими закусками, такими як хара бхара кебаб, кіма матар або тандурі з куркою та креветками. Середа відкриє різні грані азійської кухні – від японських свинячих котлет до кімчі ччіге. Любителі морепродуктів оцінять пропозиції четверга в ресторані Seafood Paradise: їх чекає різноманітність морепродуктів. П’ятниця пройде з іспанським колоритом і смаком паельї з морепродуктами та чудового м’ясного ростбіфу. Weekend розпочнеться з італійської кухні, а наприкінці тижня відвідувачі насолодяться сімейним вечором із барбекю, у приготуванні якого можуть взяти участь навіть діти.

Окрім основних страв, щовечора ви можете доповнити трапезу пропозиціями на салат-барах, морепродуктами на льоду, суші та десертними станціями.

Години роботи шведського столу: щодня з 18:00 до 22:00.

2. The Praya Kitchen у Bangkok Marriott The Surawongse Hotel

Тут можна скуштувати страви за старовинними рецептами. Джерело: Image Prayakitchenbangkok.com

Для справжнього занурення в тайський гастрономічний досвід варто відвідати ресторан зі шведським столом The Praya Kitchen у готелі The Surawongse, що належить світовій мережі Marriott. Як і належить розкішному готелю такого рівня, його ресторани вишукані та можуть похвалитися оригінальним шведським столом у Бангкоку.

Praya Kitchen працює цілий день і вирізняється особливим ставленням до старих національних рецептів, переданих через покоління, надаючи їм нового життя. Тільки тут можна скуштувати найрідкісніші традиційні страви, які часто створюються талановитими шеф-кухарями за унікальними рецептами, успадкованими від предків.

Щоб перетворити ці сімейні спогади на неперевершений досвід, яким пишався б кожен ресторан першого класу, Praya Kitchen ретельно використовує лише найсвіжіші сезонні інгредієнти. Таким чином, їжа тут сучасна й унікальна, поєднує мультикультурне походження та історичні кулінарні традиції. Спеціальне меню містить асортимент вражаючих гурманських страв, які неможливо знайти деінде. Це не просто майстерність у приготуванні смачної етнічної кухні, а втілена відданість відродженню виняткових традиційних рецептів, які рідко зустрічаються на шведських столах, навіть в інших розкішних готелях Бангкока.

Ресторан має три окремі зали для приватних і групових обідів, кожен із яких розрахований максимум на 10 гостей.

Години роботи шведського столу: сніданки з 6:00 до 10:30; обід із 12:00 до 15:00; вечеря з 18:00 до 22:00.

3. Raintree Café, готель Athenee

Одне з найкращих місць для бенджу в стилі шведського столу в Бангкоку можна знайти в готелі Athenee Hotel. Цей сучасний тайський готель розташований в одному з центральних районів Бангкока, поблизу багатьох визначних пам’яток міста. Але він також є домівкою для кількох місцевих перлин, включно з вишуканими ресторанами.

Одним із таких є Raintree Café, розташований на рівні лобі, який вирізняється своїм шведським столом. Він працює цілий день і пропонує чудовий асортимент тайських та міжнародних страв. Відвідувачі відзначають приємну атмосферу та привітний персонал, уміння команди шеф-кухарів ідеально справлятися як із місцевою, так і із західною кухнею, а також різноманітність шведського столу, одного з найкращих у готелях Бангкока. Щодня шеф-кухарі готують п’ять виняткових страв, які змушують відвідувачів приєднуватися до лав постійних клієнтів.

Ресторан має три окремі зони, кожна з власною атмосферою. Головний буфет і зона для сидіння, названа Bronze Kitchen, оснащена сучасними інтерактивними зонами приготування їжі з просторими елегантними місцями для сидіння. Поруч розташований Valaya Room, VIP-простір, що нагадує розкішну стародавню бібліотеку. Третя зала, Mysterious Garden, – це сучасна їдальня, ідеальна для приватних зустрічей і післяобіднього чаю. Ресторан також має відкриту терасу, де можна обідати, насолоджуючись свіжим повітрям і атмосферою на відкритому просторі.

Меню шведського столу включає різноманітні гурманські страви – від недільного бранчу та морепродуктів до холодних і гарячих делікатесів. Їх подають через візки від шеф-кухаря до столу, а також встановлюють станції для приготування їжі на відкритому повітрі. Окрім основних страв, доступні десертні візки з чудовим асортиментом – від ромових баб і крепів Сюзетт до оригінального морозива та манго з рисом.

Години роботи шведського столу: сніданок щодня з 6:30 до 10:30; обід із п’ятниці по суботу з 12:00 до 14:30; бранч у неділю з 11:45 до 15:00; вечеря з четверга по суботу з 18:00 до 22:00.

4. Red Oven у готелі SO/ Bangkok

Шведський стіл у ресторані Red Oven пропонує міжнародні страви. Джерело: Image All.accor.com

Ще одне чудове місце в списку найкращих шведських столів у Бангкоку – ресторан Red Oven у 5-зірковому готелі SO/ Bangkok у центрі міста. Від ночі до ранку цей заклад подає традиційну "ринкову" кухню, переосмислену в сучасному стилі. Поки ваша їжа готується в автентичній червоній печі, ви можете милуватися знаменитим парком Лумпхіні та дорогою Саттон із 7-го поверху.

Ресторан пропонує меню à la carte та міжнародний шведський стіл, але саме меню бранчу на вихідних є найпопулярнішим. Воно включає вишукані страви високої кухні та морепродукти з усього світу. Наприклад, ваша трапеза може початися з легких закусок: гострого салату з лосося та коктейлю з креветок. Потім ви можете насолодитися асортиментом найсвіжіших морепродуктів, які приготують на грилі за вашим бажанням. Нарешті, завершіть бенкет апетитним десертом на кондитерській станції. Шведський стіл доповнює великий винний список від Wine Connection, а також кава та інші безалкогольні напої.

Ще один із найкращих шведських столів у Бангкоку в цьому готелі – World Buffet & Robata Grill, який запрошує гостей у кулінарну подорож світом. Він включає суші-станцію з найсвіжішими сашимі, суші та спеціалітетами, станції з гриль-, барбекю- та паста-стравами, "улов дня" (свіжі креветки, мідії, блакитні краби), устричний бар, піца-бар, салат-бар і десертний бар із усім – від розкішного асортименту домашнього морозива до шоколадного фондю. Бранч на вихідних також вартий уваги, пропонуючи гурманські страви, як-от камчатський краб або паста з трюфелями.

Графік шведського столу: сніданок щодня з 6:00 до 10:30; обід у Red Oven – із четверга по п’ятницю з 12:00 до 15:00; World & Robata Grill – із неділі по четвер із 18:00 до 22:00; "Вікенд-буфет" – із п’ятниці по суботу з 18:00 до 22:00; недільний бранч – із 12:00 до 15:00.

5. Latest Recipe у Le Méridien Bangkok

Наступним у списку найкращих шведських столів є 5-зірковий готель Le Méridien Bangkok, розташований у діловому районі Сілом у Бангкоку. Його ресторан Latest Recipe пропонує чудове поєднання азійської та середземноморської кухні, гармонізуючи смаки з різних регіонів.

Ранок у ресторані починається з буфету сніданку Lifestyle, де подають їжу, натхненну культовими середземноморськими локаціями Портофіно та Ніцци, а також виняткову азійську кухню.

Окрім сніданків, ви можете ознайомитися з буфетом La Dolce Vita, що рясніє італійськими та міжнародними шедеврами, приготованими на ваших очах. Обіди, вечері та недільні бранчі порадують багатими смаками французької прованської кухні та середземноморських регіонів, доповнених жвавими азійськими станціями. Сімейні недільні бранчі можуть включати кулінарні майстер-класи та дитячий буфет, що дозволяє Latest Recipe називати себе "інтерактивним рестораном". Незважаючи на цю географічну різноманітність, смаки так гармонійно поєднуються, що задовольнять навіть найвибагливіших гурманів.

Latest Recipe також має альтер-его в стилі брассері – La Cantine, що пропонує вибір основних страв, десертів і закусок.

Графік шведського столу: сніданок – щодня з 6:00 до 10:30; обід – щодня з 12:00 до 14:30; вечеря – щодня з 17:00 до 23:00.