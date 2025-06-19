Розкіш і зручності в Австралії: Топ-10 люксових готелів у Мельбурні

Вітаємо у світі Мельбурна, міста, яке уособлює елегантність, різноманітність і культурне багатство. Розташоване на південно-східному узбережжі Австралії, це місце, де історія, сучасність і вражаючі краєвиди зливаються воєдино.

Тепер занурмося у світ розкоші та комфорту, представлений десятьма найкращими люксовими готелями Мельбурна. Ці заклади обіцяють незабутні враження, розкішні номери та першокласне обслуговування. Подорож починається!

The Langham

Справжня перлина в серці Мельбурна. Готель розташований на жвавій набережній Саутбенк, уздовж річки Ярра. Лише за кілька хвилин ходьби від казино та залізничного вокзалу.

Адреса: 1 Southgate Ave, Southbank VIC 3006, Австралія

Телефон: +61 3 8696 8888

Вебсайт: https://www.langhamhotels.com/en/the-langham/melbourne

Рейтинг: 4.4 ⭐

Номери в The Langham — справжні витвори мистецтва. Вони оснащені меблями ручної роботи, смарт-телевізорами, мінібарами та безкоштовним Wi-Fi. Апартаменти мають чудові краєвиди на річку або місто, а деякі навіть мають патіо чи балкони, тоді як люкси обладнані гідромасажними ваннами. Номери на клубному рівні надають доступ до лаунжу з безкоштовним сніданком. The Langham пропонує першокласне обслуговування. Є цілодобове обслуговування номерів, розкішний ресторан з видом на річку, стильний лаунж-бар, spa, критий басейн і тренажерний зал.

The Langham — це елегантний люксовий готель у Мельбурні, стильне місце для незабутнього перебування.

Crown Towers

Комфортне проживання в люксових готелях Мельбурна. Джерело: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website

Перлина, загублена серед метушні міського життя. Люксовий готель Мельбурна ідеально розташований на набережній річки Ярра. Він пропонує краєвиди на центр міста, Кінгс-Домен, Порт-Філіп і Доклендс.

Адреса: 8 Whiteman St, Southbank VIC 3006, Австралія

Телефон: +61 9292 6868

Вебсайт: https://www.crownhotels.com.au/melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

Crown Towers пропонує просторі апартаменти з краєвидом на місто або затоку Порт-Філіп. Кожен номер має оригінальні витвори мистецтва та мармурові ванні кімнати, а деякі навіть мають приватні ліфти. Ви будете насолоджуватися цілодобовим обслуговуванням апартаментів, розкішним spa, критим басейном і фітнес-центром. А якщо ви виберете номер на клубному рівні, ви отримаете доступ до Crystal Club, місця, де на вас чекають шампанське, сніданок на відкритій терасі та вечірні закуски.

Crown Towers — найкращий люксовий готель у Мельбурні. Це місце для тих, хто хоче насолодитися приватністю в серці подій.

Park Hyatt Melbourne

Магічне дзеркало, що відображає розкіш. Люксовий готель розташований лише за 1,5 км від центру Мельбурна. Він знаходиться біля популярного торговельного району Коллінз-стріт і лише за 5 хвилин ходьби від Театру Принцес. Краєвиди на місто та річку Ярра вражають!

Адреса: 1 Parliament Square Off, Parliament Pl, Melbourne VIC 3002, Австралія

Телефон: +61 3 9224 1234

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/australia/park-hyatt-melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

Номери в стилі ар-деко та османському стилі, італійські мармурові ванні кімнати та, звичайно, безкоштовний Wi-Fi чекають на вас тут.

Рест у Park Hyatt відомий своєю креативною сучасною кухнею. А Park Club Health & Day Spa — це рай для тих, хто хоче розслабитися. Тут є spa, сауна, тренажерний зал і навіть відкрита сонячна тераса.

Park Hyatt Melbourne має басейн завдовжки 25 метрів. Наче він запрошує пірнати серед зірок і хмарочосів.

Park Hyatt Melbourne — вишуканий люксовий готель у Мельбурні. Це розкіш і стиль для відпочинку найкращого рівня.

Grand Hyatt Melbourne

Комфорт і розкіш у кожному куточку готелів Мельбурна. Джерело: Image by Jill Sellers from the Pixabay website

Світ привабливого затишку, комфорту та вишуканості. Готель розташований неподалік від центру Мельбурна. Тут ви знайдете прекрасні види та всі зручності. Адреса: 123 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралія

Телефон: +61 3 9657 1234

Вебсайт: https://www.hyatt.com/grand-hyatt/en-US/melbo-grand-hyatt-melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

Grand Hyatt Melbourne пропонує розкішні люкси з унікальним декором. Комфортні ванні кімнати та зачаровуючі панорами залишать найкращі враження.

Є ресторан, де можна насититися вишуканою сучасною кухнею. Для тих, хто хоче розслабитися та подбати про своє здоров’я, готель пропонує басейн, spa, сауну, тренажерний зал і навіть відкриту терасу.

Цей готель — справжній чемпіон. Його визнано найкращим міським готелем в Австралії за версією Travel + Leisure World’s Best Awards.

Grand Hyatt Melbourne — найкращий люксовий готель у Мельбурні для унікального досвіду.

Sofitel Melbourne on Collins

Дивовижне розташування з магічними краєвидами. Готель розташований у самому серці Мельбурна на Коллінз. Він пропонує краєвиди на річку Ярра та затоку Порт-Філіп. Адреса: 25 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралія

Телефон: +61 3 9653 0000

Вебсайт: https://all.accor.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Sofitel Melbourne On Collins порадує своїх гостей стильними та комфортними апартаментами в османському стилі.

Рест у Sofitel Melbourne On Collins — це кулінарний рай. Вишукана кухня чекає, а краєвиди додають до враження.

Spa — це місце, де можна розслабитися і забути про метушню. Якщо ти любиш займатися спортом, є тренажерний зал і, звичайно, розкішний басейн, де ти можеш розслабитися після активного тренування.

Sofitel Melbourne On Collins — один із найкращих люксових готелів у Мельбурні. Ідеальне місце для незабутніх моментів у відпустці.

The Westin Melbourne

Панорамні краєвиди на місто в готелях Мельбурна. Джерело: Image by bikson walder from Pixabay website

Сучасний люксовий готель, наче магічний притулок у серці Мельбурна, оточений театрами, галереями та дизайнерськими бутіками.

Адреса: 205 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралія

Телефон: +61 3 9635 2222

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/melwi-the-westin-melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Westin Melbourne має розкішні номери, кожен із затишним Heavenly Bed. Це місце, де можна розслабитися після насиченого дня.

Тут є все, щоб ти почувався чудово. Підігрітий басейн, spa, сауна та парова кімната — ідеальне місце для розслаблення.

Після активного дня ти можеш розслабитися в стильному лобі або насититися вечерею в вишуканому ресторані. Якщо ти плануєш захід у Мельбурні, готель пропонує конференц-зали.

The Westin Melbourne пишається своєю колекцією мистецтва. Прогуляйся коридорами та насолоджуйся їх красою. The Westin Melbourne — шикарний люксовий готель у Мельбурні. Тут можна насолоджуватися всім, що пропонує місто, прямо на порозі.

InterContinental Melbourne The Rialto

Затиний люксовий готель у Мельбурні для захоплюючої подорожі в часі, прямо в серці міста. Він розташований у історичній будівлі на вулиці Коллінз. Його архітектура — унікальне поєднання старовини та сучасності. Заходячи до готелю, ти наче переносишся в 1890-ті роки, коли ця будівля була відомим складом вовни, комерційними та урядовими офісами, а також резиденціями.

Адреса: 495 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралія

Телефон: +61 3 8627 1400

Вебсайт: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/melbourne/melha/hoteldetail

Рейтинг: 4.4 ⭐

Номери та люкси, оснащені всім необхідним для ідеального відпочинку, чекають на тебе тут. У готелі є кілька закладів, де можна насолодитися вишуканою їжею та напоями. А якщо потрібен ще більший гастрономічний досвід, поруч є цілий квартал із кафе, барами та ресторанами. Гості, які обирають номери та люкси з доступом до клубу, можуть насолоджуватися привілеями Club InterContinental. Сніданки, закуски, чай та затий простір для відпочинку чекають на тебе тут.

InterContinental Melbourne The Rialto пропонує підігрітий басейн і джакузі на даху з панорамним видом на місто та затоку. Це ідеальне місце, щоб розслабитися після насиченого дня.

InterContinental Melbourne The Rialto — більше, ніж просто люксовий готель у Мельбурні, це унікальна подорож у минуле та сучасне, де кожна деталь створена для твого комфорту.

QT Melbourne

Неймовірна їжа в найкращих готельних ресторанах Мельбурна. Джерело: Image by Bishwas Bajracharya from Pixabay website

Унікальний люксовий готель у центрі Мельбурна. Його еклектична суміш мистецтва та дизайну вразить тебе з першого погляду. Дивлячись на глянцеві бетонні стелі, чорні світильники та стильний шевронний паркет, ти відчуєш весь шарм цього місця. Адреса: 133 Russell St, Melbourne VIC 3000, Австралія

Телефон: +61 3 8636 8800

Вебсайт: https://www.qthotels.com/melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

QT знаходиться лише за 200 метрів від Театру Регент. А якщо ти любиш шопінг, торговий квартал на Коллінз-стріт — лише за 5 хвилин ходьби. Це ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися міською атмосферою, залишаючись поруч із усім цікавим.

Усі номери в QT мають стильний декор і сучасні зручності. Тут ти знайдеш кондиціонер, міні-бар, кавоварку та телевізор із кабельними каналами. Ванна кімната з халатами та безкоштовними туалетними засобами додасть комфорту твоєму перебуванню.

QT Melbourne пропонує кілька варіантів для гурманів. Відвідай Pascale Bar & Grill, насолодися коктейлем у Rooftop at QT або вирушай до The Secret Garden, прихованого куточка для релаксу. Вибір за тобою! Якщо ти подорожуєш із пухнастим другом, не хвилюйся — QT Melbourne також приймає чотириногих гостей.

QT Melbourne — один із найкращих люксових готелів у Мельбурні. Це справжній витвір мистецтва.

The Hotel Windsor

Найулюбленіший і найвідоміший гранд-готель Австралії. Побудований у 1883 році за вікторіанської ери. Стиль, елегантність, вишуканість і шарм, які він створив, залишаються актуальними й сьогодні.

Адреса: 111 Spring St, Melbourne VIC 3000, Австралія

Телефон: +61 3 9633 6000

Вебсайт: https://www.thehotelwindsor.com.au/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Готель розташований поруч із Театром Принцес. Його величні стелі заввишки 12 футів і декор XIX століття створюють атмосферу, яка перенесе тебе в іншу епоху.

У кожному номері є кабельне телебачення, високошвидкісний доступ до інтернету, розкішні халати та добре укомплектований міні-бар. Також ти можеш вибрати подушку з однойменного меню. Є ресторан One Eleven, який подає сніданки та вечері, а також чаювання. Історичний бар Cricketers пропонує розливне пиво та ситну їжу в пабі.

Готель знаходиться поруч із діловим, фінансовим та дизайнерським центром Мельбурна. Найкращі театри, атракції та спортивні майданчики міста розташовані в межах зручної пішої доступності. Автобусна зупинка та вокзал — прямо біля дверей готелю.

The Hotel Windsor — знаменитий люксовий готель у Мельбурні, справжній досвід подорожі в часі. Тут ти відчуєш атмосферу старого міста, яке зберегло свою розкіш і шарм протягом років.

Stamford Plaza

Просторі спальні в найкращих готелях Мельбурна. Джерело: Image 6719005 from the Pixabay website

Затиний п’ятизірковий готель, розташований неподалік від центру Мельбурна. Це ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися театральними виставами, відвідати бутики на Коллінз-стріт та відвідати спортивні майданчики Мельбурна. Адреса: 111 Little Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралія

Телефон: +61 3 9659 1000

Вебсайт: https://www.stamford.com.au/hotels/stamford-plaza-melbourne-hotel

Рейтинг: 4.1 ⭐

Stamford Plaza Melbourne пропонує розкішні люкси. Вибирай із сучасних номерів із ванними з душем або більш традиційних одно- чи двокімнатних люксів із кухонними куточками або повністю обладнаними кухнями.

Зайди в Harry’s Bar, щоб спробувати смачні коктейлі. Це місце, де можна провести захід або просто розслабитися в стильній атмосфері.

Stamford Plaza — найкраще місце, щоб насолодитися комфортом і зручністю чудового люксового готелю в Мельбурні.

Ми описали деякі з найкращих люксових готелів у Мельбурні. Незалежно від твого вибору, на тебе чекають комфорт, затишок, елегантність і різноманітність на кожному кроці. Насолоджуйся своєю подорожжю!