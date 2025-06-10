Розкіш і нескінченні вечірки: найкращі готелі Ібіци, де ваші найсміливіші мрії стають реальністю

Ібіца – один із найпопулярніших і найкрасивіших островів у Середземному морі. Це місце, де можна насолоджуватися сонцем, пляжем, природою та нічним життям. Який готель підійде вам найкраще? Це залежить від того, що ви шукаєте: розкіш, комфорт, стиль, екологію, розваги чи спокій. У цій статті ми представимо 10 найкращих готелів Ібіци, які задовольнять будь-яке бажання. Від сучасних люксів із видом на море до затишних заміських будинків з органічною кухнею, від готелів із музичною тематикою до вишуканих апартаментів в історичних будівлях, від готелів із системою "все включено" до недорогих мотелів із дискотекою. У цій статті ви дізнаєтеся все про найкращі місця для проживання на Ібіці.

1. Sud Ibiza Suites

Унікальний заклад із елегантним дизайном і неповторною атмосферою пропонує незабутню відпустку на найвідомішому курортному острові.

Адреса: Carrer de Mallorca, 1, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Carrer de Mallorca, 1, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 22 14

+34 971 30 22 14 Вебсайт: https://www.sudibizasuites.com/en

https://www.sudibizasuites.com/en Рейтинг: 4.4 ⭐

Неймовірна пригода чекає на вас у Sudibra Suites, найкращому готелі Ібіци! Це цілий концепт, де кожна деталь і послуга створена з любов’ю та турботою. Тут ви знайдете все необхідне для комфортного перебування:

просторі та стильні номери з сучасними меблями;

повністю обладнані кухні;

приватні тераси з приголомшливими видами на море.

Зручності в Sud Ibiza Suites просто заворожують. Відпочивайте та насолоджуйтеся прохолодою біля великих басейнів, смакуйте коктейлі в барі, відпочиваючи на пляжі, що за два кроки. Ресторан пропонує широкий вибір різноманітних страв на будь-який смак.

Історія Sud Ibiza Suites – це історія про інновації та пристрасть до досконалості. Перші камені готелю були закладені в 1990 році, і відтоді він незмінно радує гостей своєю унікальною атмосферою та високим рівнем сервісу. Готель просякнутий духом свободи та нестримних веселощів, якими славиться Ібіца, і пропонує унікальний досвід, який не залишить вас байдужими.

Sud Ibiza Suites – це місце, де мрії стають реальністю, а спогади залишаються на все життя. Пориньте у світ задоволення та насолоди з захоплюючими видами на неперевершену красу Ібіци. Час, проведений тут, стане незабутнім магічним досвідом.

2. Sir Joan Hotel

Найкращі готелі Ібіци. Джерело: Pixabay website

Унікальний і вартий уваги готель на Ібіці! Місце, де сучасний стиль поєднується з розкішшю та ексклюзивністю, створюючи унікальну атмосферу для незабутньої відпустки.

Адреса: Passeig Joan Carles I, 3, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Passeig Joan Carles I, 3, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Т: Телефон: +34 871 18 25 25

+34 871 18 25 25 Вебсайт: https://www.sirjoanhotel.com/en/

https://www.sirjoanhotel.com/en/ Рейтинг: : 4.6 ⭐

Ви можете забронювати номер на вебсайті готелю.

Sir Joan Hotel – це втілення елегантності та вишуканості, що приваблює увагу ІТ-компаній, зірок шоу-бізнесу та всіх, хто шукає ексклюзивний досвід на Ібіці.

Особливість Sir Joan Hotel – його оригінальна концепція. Готель пропонує світлі та стильні номери, оформлені з сучасними елементами дизайну, зберігаючи стриманий шик острова. Чисті лінії, натуральні матеріали та комфортні ліжка гарантують максимальний комфорт і релаксацію.

Sir Joan Hotel пропонує широкий спектр зручностей і послуг для незабутньої відпустки. Відпочивайте на сонячній терасі з басейном або надихайтеся приголомшливими видами на море з веранди ванної кімнати вашого номера.. Готель має вишуканий ресторан високої кухні, де можна насолодитися смачною їжею та напоями.

Розташування Sir Joan Hotel справді цікаве завдяки близькості до найгарячіших місць Ібіци. Готель розташований за кілька кроків від знаменитого порту Marina Ibiza і лише за 10 хвилин ходьби від старого міста Ібіци, де можна поринути в історію та культуру острова.

Sir Joan Hotel – це місце, де сучасний стиль, розкіш і близькість до головних денних і нічних клубів Ібіци поєднуються. Поєднання комфорту, індивідуальності та шарму забезпечує незабутнє перебування та насолоду.

3. Hotel Mirador de Dalt Vila

Ідеальне місце для відпустки на Ібіці! Готель пропонує унікальне поєднання розкоші, історії та захоплюючих краєвидів на прекрасний острів.

Адреса: Plaça d'Espanya, 4, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Plaça d'Espanya, 4, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 30 45

+34 971 30 30 45 Вебсайт: https://www.hotelmiradoribiza.com/en

https://www.hotelmiradoribiza.com/en Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташований в історичному районі Dalt Vila в Ібіці, Hotel Mirador de Dalt Vila пропонує розкішні номери з приголомшливими видами на місто та море. Кожен номер оформлений з елегантністю та вишуканістю, створюючи затишну та комфортну атмосферу в стародавній будівлі.

Hotel Mirador de Dalt Vila розташований у будівлі, зведеній у 1904 році, яка має велику історичну цінність. Відчуйте себе частиною минулого в цьому таємничому місці.

Hotel Mirador de Dalt Vila відповідає найвищим стандартам. Ресторан із панорамними краєвидами та вишуканою кухнею пропонує насолодитися традиційними та міжнародними стравами. Бар має широкий вибір коктейлів і напоїв на будь-який смак. Спа-центр і фітнес-зал подбають про вашу красу та здоров’я.

Справжньою родзинкою Hotel Mirador de Dalt Vila є захоплюючий панорамний вид на старе місто Ібіци та кришталево чисте море. Проведіть час на терасі, милуючись прекрасними заходами сонця та магічною атмосферою острова.

Hotel Mirador de Dalt Vila – це місце, де історія, розкіш і краєвиди на море поєднуються для створення ідеальної відпустки на Ібіці. Пориньте у світ елегантності та казки в цьому чудовому готелі.

4. Hotel Torre del Mar

Розкішна відпустка на Ібіці. Джерело: Pixabay website

Прекрасний готель на Ібіці, який пропонує чудові умови для відпочинку та розваг! Це ідеальне місце для незабутньої відпустки на мальовничому острові.

Адреса: Playa den Bossa, C. de Carles Roman Ferrer, s/n, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Playa den Bossa, C. de Carles Roman Ferrer, s/n, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 30 50

+34 971 30 30 50 Вебсайт: https://www.hoteltorredelmar.com/en

https://www.hoteltorredelmar.com/en Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Torre del Mar розташований неподалік від пляжу з чистим морем. Готель пропонує широкий вибір комфортних номерів із балконом або терасою, оформлених у сучасному дизайні з чудовими видами на море та приголомшливу природу.

Головною перевагою Hotel Torre del Mar є велика територія з басейном і зоною відпочинку. Насолоджуйтеся ніжними променями сонця на шезлонгах або замовте освіжаючий коктейль у барі біля басейну. Готель має власний пляжний клуб, де можна активно провести час і поринути в таємничий морський світ.

Hotel Torre del Mar пропонує різноманітні зручності в тренажерному залі та спа-центрі, де можна попрацювати над фізичною формою або розслабитися в сауні чи гідромасажній ванні. Готель також організовує різноманітні заходи та розваги для своїх гостей.

У Hotel Torre del Mar є ресторани з вишуканою міжнародною та місцевою кухнею. Тут можна насолодитися різноманітними стравами, свіжими морепродуктами та вишуканими напоями, які перетворять вашу трапезу на справжній гастрономічний досвід.

Hotel Torre del Mar – це місце, де розкіш і комфорт поєднуються з прекрасними краєвидами та відмінним сервісом. Усе необхідне для повноцінної, активної та незабутньої відпустки на Ібіці забезпечить цей готель.

5. Hard Rock Hotel Ibiza

Місце, де рок-н-рол зустрічається з розкішшю, а нічне життя оживає. Готель пропонує широкий вибір номерів, оформлених у стилі Hard Rock, з унікальними деталями, натхненними музикою.

Адреса: Platja d'en Bossa, s/n, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Balearic Islands, Spain

Platja d'en Bossa, s/n, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 39 67 26

+34 971 39 67 26 Вебсайт: https://www.hrhibiza.com/en/

https://www.hrhibiza.com/en/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Hard Rock Hotel – легендарний готель і абсолютне музичне втілення, яке приносить неперевершену енергію та веселощі на острів Ібіца!

Hard Rock Hotel – справжній рай для любителів музики. Готель пропонує безліч музичних подій і вечірок із діджеями найвищого рівня. Запалюйте на танцполі під найкращі хіти та насолоджуйтеся незабутньою атмосферою.

На території є кілька ресторанів і барів, де можна насититися смачною кухнею та різноманітними коктейлями. Hard Rock Hotel Ibiza має розкішний басейн із шезлонгами, який порадує видами на море та чудовим сервісом персоналу готелю.

Hard Rock Hotel пропонує широкий спектр процедур у спа-центрі, розслаблюючі масажі допоможуть відновитися після танцполів. Фітнес-зал потішить тіло й душу в унікальній атмосфері готелю.

Hard Rock Hotel Ibiza – це все про знаменитий бренд Hard Rock. Готель пропонує музику, вечірки та захоплюючу атмосферу, яка залишить незабутній досвід. Якщо ви любите рок-н-рол і шукаєте місце, де можна жити та дихати музикою, Hard Rock Hotel Ibiza – ідеальне місце для вас. Рок-н-рол!

6. Hotel Xereca

Готелі Ібіци на будь-який смак. Джерело: Pixabay website

Унікальний і захоплюючий готель на Ібіці! Розташований у прекрасному сільському оточенні за кілька хвилин їзди від пляжів.

Адреса: 07813, Carrer Torrent s/n, 07813 Puig d'en Valls, Balearic Islands, Spain

07813, Carrer Torrent s/n, 07813 Puig d'en Valls, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 31 61 92

+34 971 31 61 92 Вебсайт: https://www.xereca.es/es?utm_source=gmb&utm_medium=organic

https://www.xereca.es/es?utm_source=gmb&utm_medium=organic Рейтинг: 4.4 ⭐

Hotel Xereca, історична будівля, що зберегла свою автентичність, пропонує всі сучасні зручності та комфорт. Готель має просторі та елегантні номери з унікальним дизайном, оформлені місцевими матеріалами та елементами.

Готель рекомендує прекрасний басейн, оточений садами та зоною відпочинку. Розслабляйтеся на шезлонгах, займайтеся йогою або просто насолоджуйтеся спокоєм і тишею. Побалуйте себе різноманітними процедурами та масажами в спа-центрі.

Hotel Xereca має власний ресторан із широким вибором вишуканих страв. Він відомий своєю висококласною кухнею, де використовуються лише місцеві та сезонні продукти. Бар порадує асортиментом смачних коктейлів і напоїв у затишній атмосфері.

Hotel Xereca – історичне місце, де можна насолодитися зануренням у культуру та традиції Ібіци. Готель організовує екскурсії, дегустації вин та інші заходи, щоб познайомити з красою острова.

Hotel Xereca – унікальне місце, де історія та сучасність поєднуються в ідеальній гармонії. Це ідеальне місце для усамітнення, спокою та гармонії в розкішному та магічному світі Ібіци.

7. Hotel Vibra Algarb

Модний і сучасний готель у чудовому місці неподалік від пляжу Плайя д’ен Босса, із комфортними номерами та відмінними зручностями.

Адреса: Av. Pere Matutes Noguera, 107, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Av. Pere Matutes Noguera, 107, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 17 16

+34 971 30 17 16 Вебсайт: https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-algarb

https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-algarb Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel Vibra Algarb пропонує різні типи номерів, щоб задовольнити потреби кожного гостя. Усі номери оформлені в сучасному стилі з яскравими та стильними акцентами. Вони мають усе необхідне для комфортного перебування, включно з власною ванною кімнатою, телевізором і балконом або терасою з прекрасними видами на море чи навколишню природу.

Готель пропонує широкий спектр зручностей і послуг. Є басейн, оточений зоною для засмаги, де можна розслабитися під теплим сонцем і поплавати в прохолодній воді. Ресторан рекомендує різноманітну місцеву та міжнародну кухню, а бар пропонує освіжаючі напої.

Hotel Vibra Algarb рекомендує відвідати просторі та чисті пляжі. Проведіть дозвілля, займаючись різними водними видами спорту або активностями, доступними неподалік.

Hotel Vibra Algarb – ідеальне місце для відпустки з вигідним розташуванням і сучасною атмосферою. Подаруйте собі відпустку з незабутніми емоціями радості в модному та сучасному готелі на Ібіці.

8. Hotel Nautico Ebeso

Готелі першої лінії, Ібіца. Джерело: Pixabay website

Чудовий готель у серці Ібіци, де розташовано безліч ресторанів і барів із захоплюючим нічним життям, лише за кілька кроків від пляжу Фігеретас. Досліджуйте околиці та надихайтеся дивовижною культурою старого міста Далт Віла, яке знаходиться в пішій доступності від готелю.

Адреса: Carrer de Ramon Muntaner, 44, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain

Carrer de Ramon Muntaner, 44, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 30 23 00

+34 971 30 23 00 Вебсайт: https://www.nauticoebeso.com/en/

https://www.nauticoebeso.com/en/ Рейтинг: 4.0 ⭐

Nautico Ebeso пропонує стильні та комфортні номери з прекрасними видами на море або місто. Номери оформлені в сучасному стилі та оснащені всім необхідним для приємного перебування, включно з власними ванними кімнатами, телевізорами та балконами. Величезні вікна відкривають прекрасний вид на заворожливу природу та море.

Готель має широкий спектр зручностей і послуг для своїх гостей. Необмежений доступ до спільного басейну, оточеного сонячною терасою, дозволить розслабитися та отримати красиву засмагу. Ресторан і бар із різноманітною місцевою та міжнародною кухнею та освіжаючими напоями дозволять відновити сили.

Nautico Ebeso – дивовижне місце для незабутньої відпустки. Зручне розташування, комфортні номери, відмінний рівень сервісу, пляжі, культурні пам’ятки та вечірня розважальна програма подарують справжнє свято на Ібіці.

9. AzuLine Hotel Atlantic

Сучасний і затишний готель, ідеально розташований у курортному містечку Ес Канар, лише за кілька кроків від пляжу, численних магазинів, ресторанів і розважальних закладів.

Адреса: Carrer s'Aljub, s/n, 07849 es Canar, Illes Balears, Spain

Carrer s'Aljub, s/n, 07849 es Canar, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 57 83 61

+34 971 57 83 61 Вебсайт: https://www.azulinehotels.com/en/hotels/azuline-hotel-atlantic

https://www.azulinehotels.com/en/hotels/azuline-hotel-atlantic Рейтинг: 4.0 ⭐

AzuLine Hotel Atlantic пропонує комфортні номери, оформлені в світлих тонах і оснащені всім необхідним для приємного перебування, включно з власною ванною кімнатою, телевізором, міні-баром і кондиціонером. Ви можете розслабитися та відпочити в затишному номері після дня, проведеного на пляжі чи огляду визначних пам’яток острова.

У AzuLine Hotel Atlantic є ресторан, який щодня подає смачний сніданок і вечерю. Побалуйте себе різноманітною міжнародною та місцевою кухнею. Готель пропонує розслаблюючий бар із приємною атмосферою.

AzuLine Hotel Atlantic рекомендує різноманітні зручності для розваг і відпочинку. Є відкритий басейн, де можна освіжитися та поплавати, а також тераса з шезлонгами та парасольками для відпочинку та насолоди сонцем. Готель пропонує різноманітні активності, включно з ігровою кімнатою, настільним тенісом і більярдом.

AzuLine Hotel Atlantic розташований неподалік від пляжу, тож ви можете насолоджуватися морськими прогулянками цілий день. У навколишній місцевості є багато можливостей для активного відпочинку, включно з водними видами спорту, пішими прогулянками та велоспортом.

Готель пропонує відмінний сервіс і привітний персонал, який завжди готовий допомогти з будь-якими питаннями, щоб зробити ваше перебування максимально комфортним і приємним.

AzuLine Hotel Atlantic – чудовий вибір із зручним розташуванням, комфортними номерами та різноманітними зручностями. Приємна та незабутня відпустка на цьому прекрасному острові подарує багато позитивних емоцій.

10. Hotel Vibra Mare Nostrum

Приватні пляжі в найкращих готелях Ібіци. Джерело: Pixabay website

Сучасний і затишний готель, розташований за кілька кроків від Плайя д’ен Босса, одного з наймальовничіших і найпопулярніших пляжів острова. У пішій доступності є безліч магазинів, ресторанів, нічних клубів і розваг, щоб урізноманітнити ваше дозвілля.

Адреса: Avda. Pedro Matutes Noguera, 90, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain

Avda. Pedro Matutes Noguera, 90, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 30 26 62

+34 971 30 26 62 Вебсайт: https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-mare-nostrum

https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-mare-nostrum Рейтинг: 4.2 ⭐

Vibra Mare Nostrum пропонує затишні, комфортні номери, оформлені в вишуканому стилі та оснащені всім необхідним для перебування, включно з власною ванною кімнатою, кондиціонером, телевізором, міні-баром і балконом або терасою з прекрасним видом на море чи сад готелю.

Готель оснащений багатьма зручностями для гостей. Розслабляйтеся та відпочивайте біля відкритого басейну, оточеного сонячною терасою з шезлонгами та парасольками. Насолоджуйтеся широким вибором місцевих і міжнародних страв у ресторані та освіжаючими напоями в затишному барі.

Vibra Mare Nostrum пропонує зручно розташовані пляжі та відмінний рівень сервісу. Для тих, хто любить грати в теніс, є чудовий тенісний корт, розташований на пляжі. Нічні вечірки з виступами відомих діджеїв занурять вас у світ ексклюзивних емоцій.

Vibra Mare Nostrum – сучасне місце для відпочинку на Ібіці. Побалуйте себе унікальними перевагами пляжного розташування, близькості до розважальних закладів і зручностями готелю, які забезпечать комфортну, приємну та незабутню відпустку.

Ібіца – магічний острів із захоплюючим нічним життям, прекрасними пляжами та морськими казками. Мандрівники з усього світу приїжджають сюди за спекотними днями на сонці та гучними ночами у клубах світового рівня.

Незалежно від того, який готель ви оберете, Ібіца пропонує незабутній досвід, відпочинок і розваги на найвищому рівні. Захоплююча краса пляжів, моря та природи, смачна місцева кухня, казкові вечірки та численні пам’ятки роблять Ібіцу чудовим місцем для відпустки.

Готелі Ібіци – це ідеальне поєднання розкоші, комфорту та дивовижної природи в справжньому раю.