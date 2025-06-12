Реактивні шахеди в Росії: чи змінять вони ситуацію у війні

Коментував цю "новину" ще у 2023 році — саме тоді з’явилися повідомлення, що в Ірані проходять випробування безпілотника "Шахед 238" — дуже схожого, але з реактивним двигуном.

Заміна двигуна внутрішнього згоряння на повітряно-реактивний є очевидною. Бо аеродинамічна конструкція шахеда доволі вдала (слід дякувати ізраїльським та німецьким розробникам оригіналу, який скопіював Іран), вона здатна витримувати значно більші швидкості, ніж ті двісті, які зараз розвиває безпілотник. Невеликі, але потужні повітряно-реактивні двигуні у світі існують, зокрема, у авіамоделюванні і не тільки. Тобто, це роботи на рік разом з розгортанням серійного виробництва.

Недоімперії знадобилося півтора. Ми, на жаль, і досі намагаємося серійно скопіювати шахед, хоча проблем з доступом до елементної бази в нас значно менше.

І у 2023 році, і зараз стверджую, що поява як така реактивного шахеду ситуацію у війні не поміняє. Бо він не отримає характеристик, які зроблять його невразливим.

Якщо швидкість збільшити у три рази, то дальність польоту у три рази зменшиться — це фізика. Реактивний шахед буде літати на 300-400 км, чого вистачить, щоб атакувати всю Україну. При цьому реактивні шахеди не зможуть годинами кружляти у точці збору, щоб потім атакувати великою зграєю, що полегшить збиття цих безпілотників. Заряд вибухівки теж імовірно буде зменшено.

Збільшена швидкість реактивних безпілотників не надто сильно захистить їх від нашої ППО-ПРО, бо крилаті ракети літають ще швидше, але їх збивають доволі успішно. Окрім того, і звичайні шахеди завдяки новій тактиці ворога — політ на великій висоті і атака зграєю — пробивають нашу повітряну оборону. Наприклад, сьогодні вночі Харків атакувало 12 шахедів, жоден не був збитий, один не вибухнув.

Тобто, реактивний шахед — це ще один зразок зброї, якою недоімперія вбиває українців. Але все залежатиме не стільки від технічної досконалості цієї зброї, скільки від її кількості.

І ще одне: це вже не "мопед", бо реактивний безпілотник у небі не дзижчіть, а видає звуки на зразок шелестіння.