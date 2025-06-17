Поширені апокаліптичні для Кремля документи

Два апокаліптичні для Кремля документи були поширені в блогосфері минулого тижня.

Першою публікацією ми завдячуємо відомому пропагандону Сергію Маркову, якому кимось (?!) іноді дозволяється несподівано включати режим юродивого: не можу більше молитися за президента-ірода, богородиця не велить.

У телеграм-каналі він розмістив "МАНІФЕСТ КАПІТУЛЯЦІЇ" відомого втікача воїна РуZZкого світу з Одеси, передуючи його своєю політологічною оцінкою - "САМЕ ТАК ЗАРАЗ, НА ЖАЛЬ, ДУМАЮТЬ ДУЖЕ БАЧИТЬ МАЄТЬСЯ МАЄТЬСЯ У СИСТЕМУ МАЄТЬСЯ МАЄТЬСЯ МАЄТЬСЯ У СИСТЕМУ МАЄТЬСЯ МАЄТЬСЯ МАЄТЬСЯ В СИСТЕМУ. ВЛАДИ.

Поступово зникає навіть пам'ять про ту коротку ейфорію, яка супроводжувала введення ОДКБ до Казахстану у січні 2022 року. Тоді здавалося, що Росія гарант стабільності, арбітр, центр сили. Наразі від цього відчуття не залишилося нічого.

Казахстан упевнено йде своїм шляхом, формує власну безпекову стратегію. Підписав план військової співпраці з Великою Британією, що включає підготовку офіцерів у британських військових академіях. Будує із сінгапурськими партнерами завод з виробництва боєприпасів калібру 155 мм, стандарту НАТО. Запроваджує систему територіального резерву за західними зразками. (Навіть нещодавно був там скандал із місцевим аналогом ТЦК.) І все це у парадигмі, де Росія розглядається не як союзник, а як потенційна загроза.

Азербайджан остаточно ліквідував вірменський Арцах без огляду на ОДКБ та з убитими російськими миротворцями. А після збитого літака у грудні 2024 року публічно зажадав від Москви вибачень та компенсацій, закрив офіси російських державних структур. Алієв грає відкрито — нарощує співпрацю з Україною, постачає гуманітарну допомогу, уникає навіть формального нейтралітету.

Вірменія – у минулому основний союзник у Закавказзі – фактично залишила російську орбіту. Пашинян неодноразово заявляв про вихід із ОДКБ, країна відкликала постпреда в організації, закрила російські пропагандистські канали.

Узбекистан ігнорує ОДКБ з 2012 року, натомість активно розвиває партнерство з Європою через саміти та секторальні угоди. Минулого року спостерігалося напруження між Москвою і Ташкентом у зв'язку з замахом на одного з держчиновників і "чеченським слідом".

Замість нейтральної Фінляндії тепер 1300 км кордону з НАТО. Швеція, яка зберігала нейтралітет навіть у роки Другої світової, бере участь у натовських військових навчаннях, постачає зброю Україні. Уся північ Європи перебудовує збройні сили під спільні дії в Арктиці та Балтиці. Уся Європа перетворюється на єдину антиросійську коаліцію. Німеччина переорієнтовує виробничі потужності на військові замовлення. Оборонні витрати ЄС спрямовані на 5% ВВП. Вперше виник єдиний європейський військовий бюджет.

Сирія, яка нещодавно відігравала роль вітрини російського геополітичного впливу, тепер — майданчик для масової кари проросійських елементів. А російські бази в Сирії — найвразливіше місце африканських ініціатив.

За три роки радикально змінилася безпекова архітектура в Євразії. Росія більше не регіональний лідер, не політичний центр, гарант стабільності. Геополітична вага не просто зменшується — вона обнулюється. Фактично весь зовнішньополітичний масштаб Росії сьогодні – це тактичні бої у Донецькій та Сумській областях.

Те, що замислювалося як швидка зміна режиму, перетворилося на затяжну м'ясорубку, що пожирає геополітичний капітал країни. Уся військова машина зосереджена на штурмах українських сіл. Усі ресурси вичавлюються заради фронту, який майже рухається.

Куди все котиться, було зрозуміло ще 2022 року. Проте керівництво Російської Федерації з маніакальною завзятістю довбало в українську оборону. Мабуть, у Кремлі вірять, що якщо вдасться зруйнувати Україну, всі проблеми самі собою розчиняться та повернеться 2021 рік. Хоча на той час, коли Україна впаде — якщо вона взагалі впаде, — світ навколо буде зовсім іншим.

Так, ми ще не торкнулися питання санкцій, втрати ринків, тотальної залежності від Китаю. Що отримує Росія натомість? Компліменти неадекватного американського президента та візити африканських вождів. Ану, ще регулярні дзвінки та візити світових лідерів із пропозицією... зав'язувати.

Раніше Росія була оточена буферною зоною формального нейтралітету, тепер вона оточена системою оборонних альянсів, де Москва часто не має ні союзників, ні посередників. Такі тектонічні зрушення незворотні. Сам цей факт каже, що геополітична "спецоперація" призвела до прямо протилежного результату.

Ці очевидні і навіть банальні сентенції-звинувачення багатьох переконаних патріотів Російського світу у системі і навіть її верхніх поверхах риторично очевидно звернені до однієї людині. І ви знаєте цю людину.

"Маніфест" органічно доповнюється ще одним страшненьким документом, що з'явився майже одночасно з іншого боку Атлантики. NYT опублікувала статтю " Secret Russian Intelligence Document Shows Deep Suspicion of Chin a".

У ній стверджується, що у контррозвідці ФСБ створено спеціальний підрозділ боротьби зі шпигунством та підривною діяльністю КНР. У статті докладно викладається секретна доповідь цього підрозділу, яка опинилася у розпорядженні NYT. У ньому зокрема стверджується, що китайське керівництво, переконавшись у значному геополітичному та військовому ослабленні РФ та її збільшеній залежності від Китаю в роки "СВО", має намір вже в найближчому часі формально озвучити свої відомі величезні територіальні претензії до РоZZії. Редакція NYT стверджує, що вона надала отриману нею доповідь ФСБ на експертизу шести найбільшим американським експертам з російсько-китайських відносин, і всі вони визнали документ автентичним. Як сьомий експерт я приєднуюся до думки своїх американських колег. Тим більше, що протягом більш як чверті століття я у своїх численних публікаціях попереджав російську владу про небезпечні тенденції розвитку російсько-китайських відносин. Перечитайте, наприклад, як мою експертну думку статтю "Спина до спини" семирічної давності.

Архітектор цієї найбільшої геополітичної катастрофи ХХI-го століття, що розгортається на наших очах, звичайно, чує всі приголомшливі мовчазні звинувачення свого оточення. Він прикривається від них сьогодні своїм останнім фіговим листочком "Трамп Наш". Він ще не зрозумів, що величезні зусилля, вкладені, в тому числі, і їм особисто в успішне вербування Трампа, не просто пішли прахом. Трампло зі стратегічного активу Кремля перетворюється на чинник, що консолідує всіх переконаних противників рашізму на Великому Заході, у тому числі й у США. Коаліція Рішучих (Україна, Німеччина, Велика Британія, Франція...) має і політичну волю і необхідні ресурси для завдання РоZZії поразки в її останньому "літньому наступі".

Восени 2025 року в середовищі Z-патріотів голосно зазвучить знаменитий клич кривавої осені 1999 року, який привів Пу до довічної влади - "Мочити у сортирі". З уточненням – "в сортирі-валізі". У сортирі ця влада була народжена. У сортирі вона і стане довічною.