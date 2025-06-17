Район Побленоу у Барселоні переживає трансформацію – із заводів у центри інновацій і креативу

У східній частині Барселони район Побленоу повільно трансформується, перетворюючись із старої промислової зони на місце, де починає вкорінюватися креативність. Колись, за часів розквіту текстильного виробництва, будівлі Побленоу гуділи від роботи машин. Наприкінці 1900-х років машини замовкли, і те, що колись було жвавими робочими цехами, перетворилося на ряди зачинених дверей і нерухомого повітря. Нині кілька цих колишніх промислових будівель були переобладнані в креативні простори, де художники та дизайнери облаштували довгострокові студії та майстерні по всьому району.

Ця зміна створила змішану міську зону, де традиційні ремесла, як-от металообробка, співіснують із новими креативними підприємствами. Один із прикладів — Kema, керамічна студія, якою керують Пабло Пулідо та Даяна Нуньєс Шнайдер, де місцеві жителі брали участь у майстер-класах або купували вироби ручної роботи. Поруч, на восьмому поверсі, розташований спільний робочий простір, де працюють мураліст Асіс Перкалес і аніматор Жерард Корнелла. З їхніх вікон видно море, і час від часу цікаві відвідувачі можуть зазирнути всередину, адже це не галерея, а місце, де мистецтво все ще створюється, а не лише виставляється.

"Багато наших сусідів купували наші вироби або приходили створювати власні речі в нашій майстерні. Поруч є кузня та чоловік, який ремонтує велосипеди, тож люди відчувають приналежність до цього району." Пабло Пулідо

Базові послуги в Побленоу все ще відповідають його житловому характеру, але не виключають приїжджих. Невеликі кафе часто пропонують прості обідні меню в будні, переважно для місцевих, але відкриті для всіх, хто проходить повз. Район легко досліджувати пішки завдяки його рівнинному плануванню та тихим вулицям. Хоча він розташований поза звичними туристичними зонами, поїздка на метро з центру міста займає менше 20 хвилин, що робить короткі візити легкими для планування.

Мандрівники, що проходять через Побленоу, помітять La Plataforma — галерею, яка тепер займає простір, де колись працювала друкарська майстерня, демонструючи, як старі будівлі отримують нове життя. Керує нею Клаудія Коста Оропеза, і галерея виставляє роботи місцевих художників, будучи частиною мережі Poblenou Urban District. Прогулюючись районом, важко не помітити залишки минулого часу. Високі цегляні димарі та старі заводські стіни все ще стоять, наче тихі нагадування про промислове коріння Побленоу, вибудовуючи вулиці в їхньому оригінальному сітчастому плані.

Переобладнаний промисловий простір тепер приймає виставки. Джерело: unsplash

Те, що відбувається в Побленоу, є частиною ширшої тенденції, яку можна спостерігати в інших містах, де колишні промислові об’єкти знаходять нове застосування замість знесення. Для тих, хто більше цікавиться тим, як функціонує район, ніж відвідуванням знакових пам’яток, Побленоу пропонує погляд на щоденне міське життя, сформоване людьми, які все ще створюють і будують щось, а не лише продають.