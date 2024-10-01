Путіна приберуть – свої чи чужі

Я не бачу варіантів закінчення війни та запобігання глобальній катастрофі, окрім акції проти Путіна у стилі знищення Насралли.

Путін одержимий параноїдальними маревними ідеями, манією величі та переслідування. Він хоче увійти в російську історію як великий государ, який відродив імперію, який створив новий путінський Третій Рейх (після Романових та СРСР).

Для цього йому спочатку треба знищити Україну, а потім підпорядкувати собі інші уламки імперії та країни, які входили до її сфери впливу.

Така політика рано чи пізно неминуче призведе до військового зіткнення з НАТО, яке, очевидно, матиме катастрофічні наслідки.

Якщо Путіна в найближчому майбутньому не приберуть своїх, це доведеться зробити чужим. Питання лише в тому – до або після глобальної катастрофи це станеться. Хотілося б щоб до.