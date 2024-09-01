Путін сильно недооцінює монголів: його візит може закінчитися ганьбою

Чи візит може закінчитися ганьбою?

Путін летить 3 вересня до Монголії, яка, як відомо, є учасником МКС. Формально вона має заарештувати російського диктатора за ордером цього міжнародного суду.

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Я немало знаю о Монголии. Даже работал там недолго как политконсультант. Думаю, Путин сильно недооценивает монголов, демократические силы этой страны. Конечно, Российские власти получили гарантии президента Монголии, что Путина там не арестуют. Однако Моноголия демократическая страна с реальным разделением властей. Суды там не зависят от исполнительной власти. Кроме того, в Монголии коалиционное правительство. Монгольская народная партия всегда была более-менее пророссийской. Однако ее младший партнер по коалиции - Демократическая партия считается прозападной, проамериканской. А теперь внимание. В нынешнем моногольском правительстве должность министра юстиции и внутренних дел занимает член как раз Демократической партии Оюунсайханы Алтангэрэл. Именно его министерство по закону должно реализовать ордер МУС.

У этого монгольского министра, кстати, и страничка в ФБ есть. Можно написать ему и попросить посадить Путина по законному ордеру МУС. Обязаннность Алтангэрэла - следить за тем, чтобы соблюдались законы и международные обязательства его страны.

Конечно, российские спецслужбы и МИД уверены, что Путину ничего не угрожает, иначе они не дали бы добро на его визит в Монголию. Но сколько раз они уже за последнее время откровенно проваливались со своими оценками и прогнозами.

К сожалению, Путина в Монголии вряд ли арестуют. Но какие-то позорные для него инциденты (типа выдачи моногольским судом ордера на его арест или действия в этом направлении министерства юстиции, или аналогичные публичные требования общественности) исключить нельзя. Даже такой вариант итогов визита стал бы откровенным унижением и ударом по репутации Путина в российской верхушке. Если диктора унизят даже во всегда "дружественной" Монголии, это будет свидетельством, что он больше не в состоянии представлять Россию на международной арене.