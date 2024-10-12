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Путін знову всіх "переграв". Тепер на тимчасово окупованих територіях

Іван СтупакІван Ступак

Путін знову всіх 'переграв'. Тепер на тимчасово окупованих територіях
Путін знову всіх ''переграв''. Тепер на тимчасово окупованих територіях

Ще один наочний приклад Kremlin Business!

Ми знаємо давно знаємо, що пізнання Путіна в економіці обмежені знаннями, отриманими на посаді голови Комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга в 1992 році.

Як відібрати і поділити - це він засвоїв давно і міцно, але з розумінням інших численних глибинних процесів у нього все сумно.

За 9 місяців 2024 року російська влада зібрала в окупованих регіонах України (Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) рекордний обсяг податків ~ $1.2 млрд.

Хтось скаже, що це дуже витончена і продумана стратегія ведення війни проти України, за рахунок окупованих територій самої України.

Але дивимось інші цифри.

За 9 місяців 2024 року, сумарний обсяг трансфертів окупованим регіонам з бюджету Росії ~ $2.3 млрд.

Тобто. різниця мінус $1.1 млрд.

І це тільки те, що лежить на поверхні і можна хоча б підрахувати, в умовах тотальної секретності Росії.

Справді, знову всіх переграв….

Джерело:facebook.com

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