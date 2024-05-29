Путін ламає собі голову у спробах розібратися з легітимністю Володимира Зеленського

До російських пропагандистів, які ставлять під сумнів легітимність Володимира Зеленського як президента України, підключився сам російський лідер. На прес-конференції в Ташкенті Володимир Путін довго трактував відповідні статті української Конституції, які, на його думку, мають на увазі передачу влади від президента спікеру парламенту після п'яти років повноважень, пише Віталій Портніков для krymr.com.

Далі текст мовою оригіналу

О том, что эта же Конституция включает статьи о нахождении в составе Украины Крыма, Севастополя и других оккупированных и аннексированных Россией регионов Украины Путин, разумеется, не упомянул. Украинская Конституция интересует его, похоже, исключительно в части попытки дестабилизации ситуации в соседней стране.

Конечно, мы можем обсуждать, что еще должна была сделать украинская власть, чтобы не оставалось сомнений в легитимности действующего главы государства по истечении пятилетнего срока полномочий. Но нужно понимать, что это исключительно внутриполитическая проблема Украины. Если бы, допустим, было бы обращение в Конституционный суд, западные лидеры восприняли бы его решение в качестве дополнительно аргумента относительно легитимности полномочий украинской власти, а Путин – каким бы ни было бы решение суда – назвал бы его "прогнозируемым" и "продиктованным западными кураторами" Украины.

Потому что Путин свято уверен, что только он может рассуждать о легитимности власти в украинской Конституции – и, кстати, о легитимности собственной власти тоже.

Ведь мы еще не забыли, что Путин получил возможность быть "переизбранным" на пост президента России в результате манипуляций с российской Конституцией, знаменитого "обнуления сроков"? Что на самом деле не Зеленский, а именно Путин, уже пятый срок находящийся в президентском кресле, в том числе и благодаря девальвации Основного закона собственной страны – настоящий узурпатор власти.

Но хотел бы напомнить, что Путин всегда интерпретировал украинскую Конституцию так, как это было ему удобно. И, возможно, именно эта вольность обхождения с чужим законодательством поможет нам в будущем выпутаться из тех бесчисленных правовых капканов, которые российский президент расставил на пути возможного возвращения к приоритетам международного права.

В Ташкенте Путин рассказывал собравшимся о легитимности украинского парламента. В 2014 году он был уверен совершенно в обратном – "легитимным" был сбежавший с Украины Виктор Янукович, а решение парламента об отрешении президента от должности не имело юридической силы. Но хотелось бы напомнить, что свое согласие с представлением о назначении новым председателем Совета министров АРК Сергея Аксенова Янукович направил уже после того, как был отрешен от должности.

Это согласие с представлением не прошло соответствующих правовых процедур, было подписано не президентом, а рядовым гражданином. И, соответственно, было и остается юридически ничтожным – а, следовательно, юридически ничтожными остаются все последующие решения нового правительства автономии, превратившегося в ширму аннексии полуострова. Никак не согласуются со статьями украинской Конституции создание альтернативных органов управления на других оккупированных территориях Украины, проведение псевдореферендумов и многие другие действия оккупационной власти.

Конституция – не документ, из которого можно выдергивать понравившиеся Владимиру Путину статьи – пусть даже сам он, очевидно, так и не считает. И если говорить о приведении украинского правового поля в соответствие с нормами Конституции, то я могу предложить российскому президенту простой правовой механизм: прекращение военных действий и вывод оккупационных войск со всей территории, обозначенной в Конституции Украины.

А затем на всей этой территории можно будет провести новые президентские и парламентские выборы – и Владимиру Путину, этому заядлому конституционалисту, не придется ломать себе голову в попытках разобраться с легитимностью Владимира Зеленского.

Все очень просто.