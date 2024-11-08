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Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп
Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп

Вчора Путін виступав на Валдаї

Промова плюс відповіді тривала близько трьох годин. В них - гра слів, передьоргування фактів і всі традиційні натяки Європі, що він вважає її лідерів нікчемними лузерами.

Після провалу бліц-кригу у 2022-му, Путін, на жаль, зібрав все, що міг до купи: систематизував армію, переформатував економіку, значно посилив зовнішні агентурні мережі. Станом на кінець 2024-го року його армія вже не виглядає комічною, а несе реальні загрози для подальших завоювань. Централізована система виробництва озброєнь (так, проблеми є, але вони досі менші, ніж у Європі, яка останні десятиліття трощила свій військовий потенціал). На наступний бюджетний рік витрати на війну зростуть ще більше. Попри ризики обвалу економіки і обвал на ринку нерухомості, який ми почали спостерігати на днях.

Кремлем рухає елементарний інстинкт самозбереження: треба надувати щоки до останнього, поки у РФ все ще є сили і поки вороги паралізовані страхом ядерної війни. Внутрішні проблеми Путіна хвилюють мало - цементування світогляду росіян відбулось ще задовго до вторгнення, а відтак Кремлю нічого не заважає сконцентруватись над єдиним - працювати над формулою "більше Росія ніколи не буде приниженою". Типова поведінка гопника з підворотні, який щодня сам себе "заводить" і сам себе підʼюджує.

Путін перестав взагалі реагувати на дійсність, яка не вміщається в його голові. Тому усі шольци-макрони-орбани для нього - це придорожна пилюка. Бо пристрашені і малоефективні.

Він хоче другої Ялти. Де сяде з Трампом і укладе угоду, що має право керувати цими "дрібними європейцями". Найцікавіше, що тут їх позиція з Трампом збігається. Принаймні у оцінках спроможності Європи.

Але Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп. І це головна інтрига, яка не дає йому остаточного відчуття переломного моменту. Моменту, що він вже виграв.

Бо у битві двох самців хтось має відступити. І ця амбіція, якщо її відчує Трамп, може зіграти з Путіним злий жарт - переможцем у війні нарцисів і егоцентристів має стати один. Який і збере всі нагороди.

Ось чому я не дуже вірю в швидке завершення війни. Бо після 5 листопада наша війна стала маркером лідерства у світі. Де домовитись посередині ще важче, ніж це було за президентства Байдена.

І тут дійсно переможе сильніший.

Джерело:facebook.com

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