Путівник на вихідні в Амстердамі: музеї, культурні центри, шопінг, прогулянки каналами та цікаві пам’ятки

Амстердам — місто контрастів. Чарівні пейзажі міських каналів чергуються з індустріальними парками, відомі музеї та історичні пам’ятки — із креативними просторами та сучасними художніми галереями, а кав’ярні з марихуаною діють у вікових будівлях поряд із вишуканими ресторанами. Амстердам — один із найпопулярніших туристичних напрямків у світі для поїздки на вихідні, адаптований до всіх потреб мандрівників: для веселого та енергійного відпочинку з друзями, комфортного сімейного дозвілля чи романтичного вікенду для закоханих. З такою кількістю активностей, пам’яток, ресторанів і барів в Амстердамі є чим зайнятися на вихідних. Але якщо відійти від класичних турів, можна відкрити інший вайб Амстердама, який місцеві називають "gezellig". Він поєднує стильний сучасний ритм міста з відчуттям затишку. Ми допоможемо скласти ідеальний маршрут на 2-3 дні для поїздки на вихідні в Амстердам, щоб охопити найкращі частини міста та відкрити його нові сторони за допомогою цього путівника.

Як дістатися до Амстердама?

Велосипед є основним способом пересування в Амстердамі. Джерело: Image user32212/Pixabay

Амстердам має чудові транспортні сполучення. З багатьох європейських міст до центрального вокзалу можна дістатися поїздом. Наприклад, ви можете провести вихідні в Амстердамі, прибувши сюди прямим рейсом із Лондона, Берліна, Парижа, Цюриха, Брюсселя, Мюнхена чи Відня. Як завжди, ви можете зробити подорож економнішою, якщо забронюєте квитки заздалегідь.

Якщо ви подорожуєте літаком, дорога від аеропорту Схіпхол до центру міста займе лише кілька хвилин поїздом. Квитки коштують €5.8 в один бік (також бронюйте заздалегідь), а поїзди відправляються кожні десять хвилин.

Пересуватися Амстердамом не складно. Місто відоме своїми велосипедними доріжками та прокатом велосипедів на кожному кроці. До того ж, велосипед — це чудовий спосіб дослідити місто екологічно та дешевше, відчуваючи себе місцевим. Вибираючи готель для перебування в Амстердамі на вихідні, запитайте про прокат велосипедів і ціну: багато хороших готелів включають їх у вартість. Ще один популярний вид транспорту в Амстердамі — метро. Крім того, є автобусні та трамвайні маршрути, а також пороми. Але ви легко можете пересуватися містом пішки, оскільки багато пам’яток і туристичних зон розташовані на близькій відстані одна від одної.

Найкращий час для відвідування Амстердама

Найкомфортніші температури в Амстердамі для подорожей — у літні місяці, липень і серпень. Це найпопулярніші періоди серед мандрівників, тому туристичні місця переповнені, а ціни завищені. Чудовим рішенням є міжсезоння — друга половина весни та початок осені, коли температури прохолодні, але комфортні для прогулянок. Плануючи поїздку на вихідні в Амстердам, ознайомтеся з традиційними подіями та фестивалями в місті. Деякі цікаві заходи відбуваються взимку. Тож орієнтуйтеся на те, що хочете побачити в Амстердамі, крім звичайних пам’яток. Наприклад, 30 квітня відзначається День королеви, одне з найбільших свят міста, яке включає масштабні вуличні гуляння, музику та напої.

Де зупинитися?

В Амстердамі є багато цікавих районів для проживання на вихідні. Чудові готелі на будь-який смак і бюджет можна знайти по всьому місту. Але якщо є можливість вибору, оберіть Oud-West. Його переваги — доступність, велика кількість розваг і зручне розташування. Тут є модні бари, вишукані ресторани та сучасні культурні центри. До того ж, мальовничий Йордаан і жвавий центр міста знаходяться в пішій доступності.

Якщо ви плануєте бюджетний вікенд в Амстердамі у 2023 році, зверніть увагу на номери в Hotel Alp. Це невеликий чарівний готель у традиційному будинку з маленьким двориком за пів милі від району Йордаан. Світлі номери мають власні ванні кімнати, а деякі — балкони та гідромасажні ванни. Вранці тут подають сніданок у форматі шведського столу. Незвичайне місце можна знайти в Hotel de Hallen, який займає приміщення відреставрованого трамвайного депо. Тут є 57 розкішних номерів і люксів із усіма сучасними зручностями для комфортного перебування.

Досліджуйте атмосферу "gezellig" у п’ятницю

Ваша пригода на вихідні в Амстердамі, ймовірно, розпочнеться вдень, і це буде насичений день із безліччю справ. До цього часу ви вже прибудете в місто і можете почати досліджувати його, відвідавши культурні пам’ятки.

Музей Ван Гога, Вондельпарк

Амстердам сповнений цікавих музеїв. Джерело: Image emoro/Pixabay

Найзручніший спосіб відкрити нове місто — це взяти безкоштовну пішохідну екскурсію. Так ви зможете дізнатися цікаву інформацію від людини, яка давно тут живе, і, можливо, отримати рекомендації щодо місцевих пам’яток і закладів, щоб краще відчути місто та його жителів. В Амстердамі є широкий вибір безкоштовних міських турів, включно з турами на вихідні — від класичних екскурсій пам’ятками до гастрономічних круїзів, моторошного туру "Темна сторона Амстердама" чи музейних турів. Наприклад, класичний тур триває 2 години і стартує від Національного монументу в центрі міста о 10:30, 11:00 та 16:00. Оберіть зручний час і почніть досліджувати історію міста, культуру велосипедів і канабісу та багато інших пам’яток і особливостей голландської столиці. Тури безкоштовні, але чайові для гіда вітаються. Це хороший варіант для туриста з обмеженим бюджетом.

Але ви також можете пропустити класичні тури та піти власним маршрутом, особливо якщо це не перша ваша поїздка до Амстердама або ви хочете уникнути традиційних туристичних зон. У будь-якому разі, в Амстердамі є чим зайнятися на вихідних. Почніть подорож із прогулянки жвавою вулицею Bilderdijkstraat. Вона сповнена ресторанів і бутіків, що ідеально підходить для комфортного початку знайомства з містом. Перекусіть у Uncommon Amsterdam і візьміть каву з собою, прямуючи до першої великої зупинки дня — Музею Ван Гога. Він розташований поруч із Рейксмузеєм і присвячений життю та творчості всесвітньо відомого голландського художника. Його колекція налічує понад 200 картин, 500 ескізів і 700 листів, які допоможуть простежити історію Ван Гога через його культові роботи.

З музею вирушайте на прогулянку Вондельпарком, найвідомішим і найбільшим парком Амстердама, де на вихідних завжди є що робити. Місцеві великі зелені сади та парки — ідеальне місце для тихої та розслаблюючої прогулянки або пікніка біля озера після відвідування музеїв. Вондельпарк із його чудовими фонтанами, озерами, дитячими майданчиками та відкритим театром працює цілодобово і має безкоштовний вхід. Це не лише гарне місце для відпочинку біля озера та велопрогулянок, але й важливий культурний центр у житті міста. Цілий рік тут проходять події від театральних вистав і концертів просто неба до кулінарних фестивалів. Влітку варто насолодитися сонцем на терасі на набережній.

Після відпочинку в парку прогуляйтеся модним і романтичним районом Йордаан, адже тут є чим зайнятися як у вихідні, так і в будні. Він включає кільце каналів, внесених до списку ЮНЕСКО. Тут ви знайдете найпривабливіші та "інстаграмні" вулиці навколо каналів із бутиками та незвичайними закладами харчування: це ідеальне місце, щоб зануритися в атмосферу міста. Почніть вечір в Амстердамі з напою перед вечерею. Для цього відвідайте один із чарівних закладів у районі Йордаан. Наприклад, це може бути затишний місцевий бар Bar Mimi з смачною домашньою їжею, напоями та настільними іграми, або Cafe L'Affiche із вибором розливного пива, вина та відкритою терасою на березі каналу. Зупиніться тут перед вечерею в Men Impossible. Якщо ваші плани включають дослідження незвичайних закладів Амстердама, це дасть хороший старт. Це один із найунікальніших ресторанів міста, що пропонує смачний рамен, виготовлений із 100% рослинних інгредієнтів. Це популярне місце, тож бронюйте столик заздалегідь.

Дослідження нічного життя Амстердама

Уздовж каналів розташовано багато автентичних кафе та барів. Джерело: Image user32212/Pixabay

Нічне життя Амстердама на вихідних уособлює вершину веселощів, яскравості та нестандартності міста, тож вечеря в ресторані буде лише початком вашого вечора. Подорожуючи сюди, готуйтеся до великої ночі. Почніть із відомих коричневих кафе. Вони складають серце району Йордаан. Відвідайте кілька з них, таких як Cafe de Laurierboom, Cafe Tabac, Cafe Chris, Cafe’t Smalle, Cafe de Nieuwe Lelie або Cafe de Tuin. Прогулюючись між цими затишними барами, ви можете одночасно досліджувати звивисті вулиці Йордаана.

Якщо ви все ще сповнені енергії, вирушайте до нічного клубу електронної музики De School, розташованого, як випливає з назви, у будівлі колишньої школи. Це розважальний комплекс у західній частині Амстердама, який також включає концертний майданчик, кафе, ресторан, галерею, тренажерний зал і арт-простір: в Амстердамі на вихідних точно є чим зайнятися. Якщо ви не готові до гучних вечірок, але не хочете рано повертатися до номера, оберіть спокійніший варіант. Наприклад, De Nieuwe Anita — це громадський простір, де проводяться стендап-виступи, кінопокази, музичні виступи та літературні вечори.

Дослідження іншої сторони міста в суботу

Присвятіть другий день в Амстердамі шопінгу, вуличному мистецтву та місцевому пивоварінню.

Голландський шопінг

Почніть свій маршрут вихідних в Амстердамі з дослідження головної площі Haarlemmerplein у Центральному районі. Ви можете оглянути місцеві шикарні магазини, прямуючи до центрального вокзалу міста, і поснідати в Toki. Це автентична і досить хіпстерська кав’ярня біля каналу Brouwersgracht. Почніть ранок тут із яєчні, смачних сендвічів і мигдального лате. Поруч також є знаменита кав’ярня Амстердама, Coffeeshop Siberie, якщо вас приваблює досвід відвідування кафе з меню канабісу.

Найвідоміша торгова вулиця Амстердама — Kalverstraat. Вона починається від площі Дам і веде до Вежі М’яти біля Квіткового ринку. Тут мало автентичних магазинів, переважно мережеві бутики, але є кілька цікавих місць, щоб відчути кулінарну історію міста. Подорожуючи до Амстердама на вихідні, включити це місце в маршрут необхідно, наприклад, щоб спробувати стрüpвафлі — солодкі вафельні сендвічі з карамельною начинкою, історія яких почалася в місті Гауда на початку 19 століття. Чудове місце, щоб скуштувати ці ласощі, — van Wonderen Stroopwafels. Окрім класичної начинки, є інші, як-от шоколад, горіхи, фрукти, зефір тощо.

Потім ви можете швидко та безкоштовно переправитися поромом через AJ до пірсу NDSM. Ця визначна пам’ятка Амстердама раніше була одним із найбільших суднобудівних заводів у світі, де регулярно спускали на воду величезні танкери. Тепер це головний розважальний і мистецький комплекс міста. Тут знайшли домівку близько 400 художників, архітекторів, дизайнерів і інноваційних компаній. Він також слугує майданчиком для музичних фестивалів та інших культурних подій. На тлі кранів, величезного ангару та навісів це місце для відпочинку з друзями, відвідування концертів і виставок. А якщо ретельно спланувати вихідні в Амстердамі, ви знайдете ще щось цікаве в NDSM, а саме відвідаєте найбільший і найнезвичайніший блошиний ринок у Європі — IJ-Hallen. Це критий ринок із 500 ятками, що має чудову атмосферу та вигідні ціни. Тут продають унікальні товари, такі як одяг і предмети інтер’єру. Дізнатися дати відкриття та закриття ринку можна на його офіційному сайті. Подбайте про покупку вхідних квитків заздалегідь. Вони коштують €6 для дорослого та €2.5 для дитини, а якщо хочете потрапити раніше, заплатіть €10 за квиток із 10 ранку.

Вуличне мистецтво, пивоварні та квартал червоних ліхтарів

Вуличне мистецтво є важливою частиною шарму Амстердама. Джерело: Image Straatmuseum.com

Обов’язково включіть до путівника на вихідні в Амстердамі унікальний музей вуличного мистецтва STRAAT. Він розташований у колишньому складі площею 8000 квадратних метрів на пристані NDSM. Це водночас відкритий простір для вуличного мистецтва та графіті й національна пам’ятка. Тут представлено понад 180 робіт від більш ніж 170 художників, більшість із яких створені на місці. Це величезні настінні роботи, які відкриють вам іншу сторону вуличного мистецтва. Після милування ними вирушайте на обід до Plek, невимушеного ресторану на штучному пляжі з приголомшливим видом на річку. Тут подають здорові ситні страви з місцевих продуктів із акцентом на вегетаріанську та веганську їжу.

Далі продовжуйте досліджувати мистецтво в Амстердамі, відвідавши Nxt Museum. Це перший музей у Нідерландах із галереєю, присвяченою мистецтву нових медіа. Ви також можете відволіктися та відвідати Blast Galaxy, притулок для фанатів ігор. Ще один склад перетворено на ігровий клуб, де можна весело провести час, граючи на більш ніж сотні різних ігрових автоматів за невелику плату.

Проведіть вечерю в чарівному ресторані Coba. Меню натхненне мексиканською кухнею та її традиційними інгредієнтами, тож вам захочеться спробувати незвичайні тако. Якщо ви не любите гостру їжу, оберіть вишуканий ресторан EUROPIZZA. Він пропонує невелике меню піц, закусок і страв із акцентом на місцеві продукти. Обидва ці місця популярні, тож бронюйте столики заздалегідь.

Ще одна цікава частина того, чим зайнятися на вихідних в Амстердамі, — це дослідити місцеву культуру пивоваріння. Неподалік від згаданих ресторанів є дві пивоварні. Перша — Walhalla, міні-пивоварня, яка виробляє чудові елі та низку унікальних сортів пива. Спробуйте кілька з них, насолоджуйтесь закусками та слухайте живу музику. Друга пивоварня, Oedipus, розрахована на більшу кількість відвідувачів. Тут виробляють пару десятків основних і сезонних сортів пива, а місцевий ресторан розливає свіжі напої на місці, які можна доповнити бургерами від The Beef Chief.

Завершіть день однією з найкращих вечірок в Амстердамі в Skatecafe або поверніться поромом до De Wallen, найбільшого та найвідомішого кварталу червоних ліхтарів Амстердама. Варто зазначити, що ця частина міста зазвичай дуже людна, практично переповнена туристами (часто п’яними), тож вражень буде багато, але не завжди приємних. Але це пригода, яку ви точно не забудете.

Насичений фінал у неділю

В останній день вашого вікенду в Амстердамі прогуляйтеся модними районами міста та каналами.

Заклади Дев’яти вулиць

Найкращий спосіб почати день у новому місті — це ситний сніданок. В Амстердамі є безліч чудових місць, щоб урізноманітнити ваші сніданки. Наприклад, це може бути традиційне меню в оригінальному ресторані Greenwoods біля каналу Keizersgracht. Від автентичного англійського сніданку до бургерів і американських млинців, тут подають класичні страви для сніданку та бранчу цілий день. Ви також можете зарядитися білком в Omelegg, де подають омлети всіх розмірів, форм і начинок. Ще один чудовий варіант у центрі — Mortimer, який може похвалитися однією з найкращих кав у місті, круасанами, сендвічами та американською випічкою.

Далі продовжуйте шопінг, особливо тому, що один із найчудовіших районів міста, Дев’ять вулиць, або De Negen Straatjes, має величезну кількість цікавих бутиків і магазинів на будь-який смак. Наприклад, ви можете шукати вінтажний одяг в Episode, скуштувати знамените печиво ручної роботи в Het Koekemannetje або урізноманітнити вечори з сім’єю та друзями новою настільною грою від The Gamekeeper, який продає сотні різних аркадних, карткових та освітніх ігор, пазлів тощо.

Далі варто відвідати музей Foam, присвячений фотографії. Ця галерея розташована в модернізованій будівлі на каналі Keizersgracht і регулярно проводить виставки, що демонструють фотографію в різних жанрах: історія, документалістика, повсякденне життя та мода. У музеї також є бібліотека, книгарня та атмосферне кафе.

Водна прогулянка каналами

Прогулянка каналами дозволить краще роздивитися архітектуру міста. Джерело: Image by Nikolay Nachev/Pixabay

Вікенд в Амстердамі не може обійтися без каналів: це обов’язковий пункт для кожного туриста. Дослідження цих водних шляхів — чудовий спосіб оглянути вулиці міста, побачити відомі пам’ятки та помилуватися архітектурою. Ви можете здійснити круїз каналами на кораблях із прозорими дахами або обрати романтичний нічний круїз, під час якого ви насолодитеся вогнями вечірнього міста та його нічною атмосферою. Багато компаній надають круїзи з екскурсією по Амстердаму. Наприклад, Captain Jack пропонує класичний круїз на електричному човні від Рейксмузею через канали, внесені до списку ЮНЕСКО. На човні є бар, а в ціну туру входить гід. Вартість квитка — €39.95. Ще один цікавий варіант від цієї компанії — комбінований тур каналами з подальшим переїздом на велосипеди, надані Captain Jack, для подорожі сільською місцевістю. Ви відвідаєте фабрику сабо, сирну ферму, скуштуєте кілька сортів сиру, побачите старий вітряк і плавучі будинки. Ви також можете орендувати човен в Амстердамі, наприклад, від Mokumboot, із водієм або без. Так ви можете скласти власний маршрут каналами, побачити величні будівлі на їхніх берегах і красиві мости. Вартість оренди становить від €95 за дві години. Який би спосіб водної прогулянки ви не обрали, він дозволить побачити місто з іншої перспективи в прямому сенсі.

Якщо у вас є ще одна ніч…

Перекусіть цікавою корейською їжею в The Bab Oud West, перш ніж вирушити до культового кінотеатру Lab111, який показує суміш класичних і сучасних фільмів, незвичайних жанрів і проводить виставки. Після фільму ви можете посидіти в його барі Strangelove, щоб обговорити побачене та випити в хорошій компанії.

Щоб завершити вихідні в Амстердамі, відвідайте бар знаменитої пивоварні Gebrouwen Door Vrouwen. Як випливає з назви, її створили дві сестри, які перейшли від домашнього пивоваріння до приватної пивоварні та власного спеціалізованого закладу. Тут ви можете насолодитися чудовим крафтовим пивом і закусками та поміркувати над усім, що ви зробили та що вразило вас під час цих насичених вихідних в Амстердамі за келихом.