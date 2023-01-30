Стрибок в енергетичну свободу. Як український бізнес забезпечує споживачів резервним світлом

Український бізнесмен Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер компанії DroneUA, яка виступає ексклюзивним дистриб’ютором продукції EcoFlow в Україні, заявив про амбіції його компанії звільнити українців від повної залежності у монопольному постачанні електроенергії та забезпечити їх резервним живленням.

"Наприкінці 2022 року 37 тисяч українських сімей стали енергонезалежними завдяки компанії DroneUA. 48.6 МВт год - цей об'єм розподіленої накопичувальної потужності нам вдалося побудувати до кінця грудня 2022-го лише за рік, і лише за кілька місяців ця цифра зміниться кратне.

Ми створили найдинамічнішу екосистему в напрямку енергетики і це лише початок, бо ми дійсно маємо на меті зруйнувати монополію на постачання електроенергії в українські домівки", - заявив Валерій Яковенко на з’їзді Української асоціації відновленої енергетики (УАВЕ), який відбувся в кінці грудня минулого року.

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За його словами, у 2022 році світовий виробник технологічних рішень в галузі портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення EcoFlow сягнув майже 70% українського ринку.

З початку 2023 року попит на портативні зарядні станції лишається високим – громадяни продовжують забезпечувати своє житло та господарства резервними джерелами живлення. А EcoFlow тримає лідерські позиції на ринку енергоефективних рішень та енергетичної незалежності для споживача, як за об’ємами продажів, так і за рівнем знання та довіри до бренду.

"Ми приєднались до одного з найвпливовіших об'єднань лише минулого року, але за цей час встигли довести важливість нового кластеру інтеграторів систем накопичення електроенергії, котрі вже допомагають тисячам домогосподарств ставати енергонезалежними. Відсьогодні енергонезалежність в крові кожного українця. Ми здатні створювати осередки енергонезалежності будь-де та за будь-яких умов. Від енергонезалежності кожної окремої родини, до енергонезалежності України - цей шлях ми проходимо щодня", - заявляє Валерій Яковенко.

DroneUA два роки поспіль займає лідируючі позиції та виборює перемогу в інноваційних номінаціях Премії Спілки українських підприємців (СУП). Проривом минулого року були агродрони, сьогодні – це енергонезалежні товари бренду EcoFlow у номінації “Найкраще рішення з енергоефективності". Найголовніші переваги цього бренду - масштаби покриття, якість та ефективність рішень.

"У 2022 році ми власним прикладом показали, що електроенергія – не монопольний товар. Нові рішення і технології бренду EcoFlow дозволяють, як мінімум забезпечити своє домогосподарство резервним джерелом живлення, а в перспективі фактично створити власну електричну міністанцію", - стверджує Валерій Яковенко.

За його словами, якщо восени минулого року попит на мініелектростанції був зумовлений масовими і хаотичними відключеннями світла, то сьогодні людей мотивує рішення мати власне джерело електроенергії і не залежати від централізованого постачання світла будь де та будь коли.

У 2023-му році в планах DroneUA - максимально допомогти українським домогосподарствам та бізнесу стати незалежними від централізованого електропостачання.

Зараз компанія готує до інсталяції на ринку автономні системи електрозабезпечення EcoFlow Power Kits. Це мініелектростанції, які максимально прості у встановленні, мають власні генеруючі установки, потужні накопичувачі електроенергії та смарт-хаб, який відповідає за керування всією електросистемою будинку. Системи EcoFlow Power Kits ємністю від 2 до 15 КВт на годину здатні в автономному режимі повністю забезпечити електроенергією житловий будинок, соціальний, торгівельний чи промисловий об’єкт. Система може керуватися через мобільний додаток, що робить управління максимально доступним та простим навіть перебуваючи далеко за межами країни.

"Сьогодні питання енергетичної безпеки персонально кожного жителя України залежить від можливості будь-де та будь-коли мати доступ до електроенергії. Саме тому, сучасні житлові комплекси, домогосподарства, бізнеси, соціальна інфраструктура повинні мати власне автономне електропостачання. Від цього залежить стабільність економіки та всіх сфер життєдіяльності країни. Я переконаний, що цей рік стане справжнім проривом для енергетичної незалежності українців. І ми вже на шляху стрімкого розвитку в цьому напрямі", - вважає Валерій Яковенко.

Для цього DroneUA об'єднує навколо цієї ідеї державні структури, фінансові установи, торгових партнерів, профільних інсталяторів. Це дозволяє разом формувати можливості, щоби цілі громади могли стати енергетично незалежними завдяки використанню передових технологій.

"Завдяки партнерству з Ощадбанком представники бізнесу вже зараз можуть придбати товари EcoFlow на вигідних умовах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Купити обладнання вартістю до 6 млн грн можна практично за нульовими ставками і розраховуватися за нього частинами впродовж 5 років", - повідомив Валерій Яковенко.

Як відомо, EcoFlow — світовий виробник технологічних рішень в галузі портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення будинків з використанням можливостей джерел відновлюваної енергетики. Компанія впроваджує інновації у сфері енергонезалежності та створює умови автономності для будинків, пересувних конструкцій, автомобілів поза центральною електромережею. Глобальний бренд EcoFlow наразі представлений у 83 країнах світу.

EcoFlow Ukraine — офіційний авторизований магазин EcoFlow в Україні, який налічує понад 400 партнерів у всіх містах країни.

Компанія DroneUA, авторизований дистриб’ютор EcoFlow в Україні, забезпечує представлення всієї лінійки товарів, сервісний та гарантійний супровід клієнтів. Компанія сформувала на вітчизняному ринку мережу дилерів, в яку входять відомі національні мережі - Епіцентр, Цитрус, Фокстрот та інші спеціалізовані онлайн та офлайн магазини.

На початку березня в Києві планується відкриття першого в світі авторизованого офлайн-магазину EcoFlow.