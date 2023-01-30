Прыжок в энергетическую свободу. Как украинский бизнес обеспечивает потребителей резервным светом

Украинский бизнесмен Валерий Яковенко, соучредитель и управляющий партнер компании DroneUA, которая выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции EcoFlow в Украине, заявил об амбициях его компании освободить украинцев от полной зависимости в монопольной поставке электроэнергии и обеспечить их резервным питанием.

"В конце 2022 года 37 тысяч украинских семей стали энергонезависимыми благодаря компании DroneUA. 48.6 МВтч - этот объем распределенной накопительной мощности нам удалось построить до конца декабря 2022-го всего лишь за год, через несколько месяцев эта цифра изменится кратно.

Мы создали самую динамичную экосистему в направлении энергетики и это только начало, потому что мы действительно ставим целью разрушить монополию на поставку электроэнергии в украинские дома", - заявил Валерий Яковенко на съезде Украинской ассоциации восстановленной энергетики (УАВЭ), который состоялся в конце декабря прошлого года.

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В 2022 году мировой производитель технологических решений в области портативных накопителей электроэнергии, энергетических систем для автономного обеспечения EcoFlow составил почти 70% украинского рынка.

С начала 2023 года спрос на портативные зарядные станции остается высоким – граждане продолжают снабжать свое жилье и хозяйства резервными источниками питания. EcoFlow держит лидерские позиции на рынке энергоэффективных решений и энергетической независимости для потребителя, как по объемам продаж, так и по уровню знания и доверия к бренду.

"Мы присоединились к одному из самых влиятельных объединений только в прошлом году, но за это время успели доказать важность нового кластера интеграторов систем накопления электроэнергии, которые уже помогают тысячам домохозяйств становиться энергонезависимыми.

Сегодня энергонезависимость в крови каждого украинца. Мы способны создавать подразделения энергонезависимости где угодно и при любых условиях. От энергонезависимости каждой отдельной семьи, к энергонезависимости Украины – этот путь мы проходим каждый день", – заявляет Валерий Яковенко.

DroneUA два года подряд занимает лидирующие позиции и борется за победу в инновационных номинациях Премии Союза украинских предпринимателей (СУП). Прорывом в прошлом году были агродроны, сегодня – это энергонезависимые товары бренда EcoFlow в номинации "Лучшее решение по энергоэффективности". Самые главные преимущества этого бренда – масштабы покрытия, качество и эффективность решений.

"В 2022 году мы собственным примером показали, что электроэнергия – не монопольный товар. Новые решения и технологии бренда EcoFlow позволяют, как минимум, обеспечить свое домохозяйство резервным источником питания, а в перспективе фактически создать собственную электрическую мини станцию", - утверждает Валерий Яковенко.

Осенью прошлого года спрос на мини электростанции был обусловлен массовыми и хаотическими отключениями света, сегодня людей мотивирует решение иметь собственный источник электроэнергии и не зависеть от централизованной поставки света в любом месте и в любое время.

В 2023 году в планах DroneUA - максимально помочь украинским домохозяйствам и бизнесу стать независимыми от центрального электроснабжения.

В настоящее время компания готовит к инсталляции на рынке автономные системы EcoFlow Power Kits. Это миниэлектростанции, которые максимально просты в установке, имеют собственные генерирующие установки, мощные накопители электроэнергии и смарт-хаб, отвечающий за управление всей электросистемой дома. Системы EcoFlow Power Kits емкостью от 2 до 15 кВт в час способны в автономном режиме полностью обеспечить электроэнергией жилой дом, социальный, торговый или промышленный объект. Система может управляться через мобильное приложение, что делает управление максимально доступным и простым, даже находясь далеко за пределами страны.

"Сегодня вопрос энергетической безопасности персонально каждого жителя Украины зависит от возможности в любом месте и в любое время иметь доступ к электроэнергии. Именно поэтому современные жилищные комплексы, домохозяйства, бизнесы, социальная инфраструктура должны иметь собственное автономное электроснабжение. От этого зависит стабильность экономики и всех сфер жизнедеятельности страны. Я убежден, что нынешний год станет настоящим прорывом для энергетической независимости украинцев. И мы уже на пути стремительного развития в этом направлении", – считает Валерий Яковенко.

DroneUA объединяет вокруг этой идеи государственные структуры, финансовые учреждения, торговых партнеров, профильных инсталляторов. Это позволяет вместе формировать возможности, чтобы целые общины могли стать энергетически независимыми благодаря использованию передовых технологий.

"Благодаря партнерству с Ощадбанком представители бизнеса уже сейчас могут приобрести товары EcoFlow на выгодных условиях государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Купить оборудование стоимостью до 6 млн грн можно практически по нулевым ставкам и рассчитываться по нему частями на протяжении 5 лет", - сообщил Валерий Яковенко.

EcoFlow — мировой производитель технологических решений в области портативных накопителей электроэнергии, энергетических систем для автономного обеспечения зданий с использованием возможностей источников возобновляемой энергетики. Компания внедряет инновации в сфере энергонезависимости и создает условия автономности для домов, передвижных конструкций, автомобилей вне центральной электросети. Глобальный бренд EcoFlow представлен в 83 странах мира.

Компания DroneUA, авторизованный дистрибьютор EcoFlow в Украине, обеспечивает представление всей линейки товаров, сервисное и гарантийное сопровождение клиентов. Компания сформировала на отечественном рынке сеть дилеров, в которую входят известные национальные сети – Эпицентр, Цитрус, Фокстрот и другие специализированные онлайн и офлайн магазины.

В начале марта в Киеве планируется открытие первого в мире авторизованного офлайн магазина EcoFlow.