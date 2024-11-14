Кремль все більше вторгається у приватне життя росіян і запроваджує все більше заборон. Це неминуче збільшує напругу у суспільстві. Незважаючи на зростання невдоволення, основна маса росіян поки що готова терпіти обмеження, проте національні меншини РФ реагують на порушення їх прав набагато болючішою. Окрім кампаній, спрямованих проти окремих національностей, у Росії все частіше трапляються міжнаціональні конфлікти, пише Jamestown Foundation.

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Несмотря на определенные успехи на фронте, внутри самой России нарастает напряжение, связанное с ростом противоречий как между государством и обществом, так и между различными этническими группами. Многочисленные запреты, вводимые российскими властями, все больше затрагивают даже лояльных Кремлю граждан и вторгаются в их частную жизнь, что вызывает недовольство населения.

Мы уже отмечали запрет "идеологии чайлдфри", который на практике может затронуть любого человека, который публично признается в неготовности иметь детей. Независимые журналисты сообщают, что российские законодатели готовы пойти еще дальше, и на данный момент рассматривается возможность внесения в Госдуму законопроекта, который запретит "деструктивную идеологию". Существование такой инициативы подтвердила и вице-спикер Думы Анна Кузнецова.

Что такое "деструктивная идеология", источники не уточняют, но сообщают, что, скорее всего, речь идет о рамочном законе, который даст основания подводить под определения "деструктивного" любое поведение, не нравящееся властям. Если закон будет принят, под запрет могут попасть не только "чайлдфри", но и квадроберы, то есть дети, копирующие поведение животных, а также феминизм и пропаганда уклонения от призыва на воинскую службу.

Что касается последнего, в России растет количество дел за уклонение от призыва, и потому запрет на его пропаганду был вполне прогнозируем. Труднее понять, чем властям помешали дети-квадроберы. Однако еще в начале октября депутат Госдумы от "Единой России Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченной по правам ребенка письмо с предложением привлекать к уголовной ответственности родителей детей-квадроберов и лишать их родительских прав, а в детсадах и школах начали распространять брошюры о "профилактике квадробинга".

Судя по скорости, с которой даже невинные детские увлечения записываются в "деструктивные идеологии", принятие рамочного закона, позволяющего подводить под его действие любую неконтролируемую государством активность, выглядит логично. Независимые журналисты не без иронии отмечают, что "оголтелое упорядочение всех сфер жизни делает неизбежным столкновение с государством даже самого послушного гражданина", и конца запретительным инициативам пока не просматривается.

Новый законопроект пока еще не был внесен в Госдуму, но Русская православная церковь в очередной раз стремится обогнать законодателя. На очередном съезде "Всемирного русского народного собора" участники призвали отказаться от программы ЭКО, которая, по их словам, "похожа на торговлю эмбрионами" и "применяется в однополых семьях", и предложили ввести за правило порку, то есть физическое избиение детей.

От РПЦ нередко достается и "патриотам", стремящимся выслужиться перед государством. К примеру, в ряде школ России вместо Хэллоуина отпраздновали древний языческий праздник "Велесова ночь", назвав ее "славянским аналогом" западного праздника. Однако представители РПЦ не оценили этого патриотизма и назвали праздник "языческой ересью" и "преступлением против закона, за которым стоит Украина".

Если российское общество, несмотря на недовольство, еще готово терпеть такое вмешательство в свою частную жизнь, то национальные меньшинства России реагируют на ущемление своих прав более болезненно. Постоянные заявления о том, что Украина представляет собой "этническую химеру", начинают распространяться пропагандистами и в отношении других народов, что усиливает национальную напряженность в России.

Помимо антимигрантской кампании, в стране началось давление на цыган. Поводом к этому стало убийство таксистки Елены Сарафановой в городе Коркино Челябинской области. Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве женщины, одним из которых оказался 17-летний глухонемой цыган. Инцидент привел к этническим столкновениям, в том числе поджогам цыганских домов и машин.

Близкие к Министерству обороны сайты подхватили тему и призвали массово депортировать цыган из России, поскольку те, по их словам, не только связаны с этнической преступностью, но и мало замечены в "поддержке СВО". Наряду с этим началось наступление на мусульманскую культуру, и в некоторых регионах России в школах начали запрещать носить хиджабы и никабы.

Отношения между самими этническими меньшинствами в России тоже выстраиваются негладко. В середине октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, обвинив их в том, что они решили заказать его убийство. Ранее между людьми Кадырова и Керимова произошло перестрелка в центре Москвы, связанная с разделом компании Wildberries.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков робко попытался сдержать Кадырова, посоветовав тому обратиться в полицию. Однако очевидно, что напряжение между российским государством и обществом, равно как и между разными частями общества, будет только нарастать независимо от ситуации на фронте.