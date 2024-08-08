Пригоди ЗСУ у Курській області: РФ втратила контроль над майже 350 км кв своєї території
Пройшло вже 48 годин з моменту початку пригод в Курській області.
Що вже відбулось та ще не відбулося на сьогоднішній день:
- рф втратила контроль над майже 350 км кв своєї території;
- через 24 години путін спромігся скликати "термінову" нараду з цього приводу;
- Валерій Герасімов присягнувся, що зовсім скоро все закінчиться, а ЗСУ будуть відбиті за межі державного кордону.
Напиз@&₴в, але ж це не вперше і не в останнє;
- міністр оборони рф підписав наказ об учреждении звания "Почетный специалист инженерных войск".
Дійсно актуально;
- Дмитро Мєдвєдєв нарешті дотягнувся до свого ТГ де накидав довгий та дуже злий текст "про СВО, которая должна приобрести экстерриториальный характер";
Навіть не розумію чого це він так розлютився;
- Рамзан Кадиров і досі продовжує мовчати.
В його ТГ є привітання з ДР "дорогой снохи" та з 85 річчям академічного ансамблю Вайнах.
В принципі, Кадиров веде себе аналогічно із попередніми подіями в Білгродській області - ніяк;
На закуску залишилися два смачні моменти:
1. Олександр Лукашенко продовжує старанно виконувати роль головного аграрного героя Білорусі, який взагалі не цікавиться міжнародною політикою;
2. ОДКБ
Там також зробили вигляд, що не цікавляться політикою та взагалі всі виїхали на картоплю.