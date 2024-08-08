Пригоди ЗСУ у Курській області: РФ втратила контроль над майже 350 км кв своєї території

Пройшло вже 48 годин з моменту початку пригод в Курській області.

Що вже відбулось та ще не відбулося на сьогоднішній день:

- рф втратила контроль над майже 350 км кв своєї території;

- через 24 години путін спромігся скликати "термінову" нараду з цього приводу;

- Валерій Герасімов присягнувся, що зовсім скоро все закінчиться, а ЗСУ будуть відбиті за межі державного кордону.

Напиз@&₴в, але ж це не вперше і не в останнє;

- міністр оборони рф підписав наказ об учреждении звания "Почетный специалист инженерных войск".

Дійсно актуально;

- Дмитро Мєдвєдєв нарешті дотягнувся до свого ТГ де накидав довгий та дуже злий текст "про СВО, которая должна приобрести экстерриториальный характер";

Навіть не розумію чого це він так розлютився;

- Рамзан Кадиров і досі продовжує мовчати.

В його ТГ є привітання з ДР "дорогой снохи" та з 85 річчям академічного ансамблю Вайнах.

В принципі, Кадиров веде себе аналогічно із попередніми подіями в Білгродській області - ніяк;

На закуску залишилися два смачні моменти:

1. Олександр Лукашенко продовжує старанно виконувати роль головного аграрного героя Білорусі, який взагалі не цікавиться міжнародною політикою;

2. ОДКБ

Там також зробили вигляд, що не цікавляться політикою та взагалі всі виїхали на картоплю.