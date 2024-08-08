Приключения ВСУ в Курской области: РФ потеряла контроль над почти 350 км кв.
Прошло уже 48 часов с момента начала происшествий в Курской области.
Что уже произошло и еще не произошло на сегодняшний день:
- РФ потеряла контроль над почти 350 км кв своей территории;
- через 24 часа пути смог созвать "срочное" совещание по этому поводу;
– Валерий Герасимов поклялся, что совсем скоро все закончится, а ВСУ будут отражены за пределы государственной границы.
Напиз@&₴в, но это не впервые и не в последнее;
- министр обороны России подписал приказ об учреждении звания "Почетный специалист инженерных войск".
Действительно актуально;
- Дмитрий Медведев наконец-то дотянулся до своего ТГ, где набросал длинный и очень злой текст "о СВО, которая должна приобрести экстерриториальный характер";
Даже не понимаю чего это он так разозлился;
- Рамзан Кадыров до сих пор продолжает молчать.
В его ТГ есть приветствие с ДР "дорогой снохи" и с 85-летием академического ансамбля Вайнах.
В принципе, Кадыров ведет себя аналогично с предыдущими событиями в Белгродской области – никак;
На закуску осталось два вкусных момента:
1. Александр Лукашенко продолжает усердно выполнять роль главного аграрного героя Беларуси, который вообще не интересуется международной политикой;
2. ОДКБ
Там также сделали вид, что не интересуются политикой и вообще все уехали на картошку.