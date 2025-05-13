Престижні райони Мадрида з недорогим житлом, смачною їжею та шикарними пам’ятками

Мадрид, веселкова столиця Іспанії, багато років славиться своєю гостинністю, тому сюди постійно стікаються натовпи туристів. Прибувши до цього великого міста, мандрівники одразу задаються питанням – де краще зупинитися, щоб не витратити статки на ночівлю і побачити безліч пам’яток. У цій статті ми хочемо висвітлити тему найкращих районів Мадрида зі списком ресторанів, готелів, барів і розваг для туристів та місцевих жителів. Без нашого путівника вам буде досить складно визначитися, де краще забронювати житло, щоб вкластися в запланований бюджет. Зекономлені гроші ви зможете витратити на відвідування ресторану, щоб скуштувати місцеві вина та делікатеси, або придбати сувеніри для близьких.

Кожен район Мадрида має свій виразний характер і унікальну атмосферу, і всі вони гідні приймати гостей з усього світу. Якщо ви любитель бурхливого життя з виром емоцій, обирайте район Чуека з його динамічним нічним життям. Якщо ви віддаєте перевагу спокійнішому способу життя, вам, ймовірно, сподобається тихий район Чамбері. Лос Аустріас є хранителем найкращих традицій класичної архітектури, тоді як Маласанья прикрашена вражаючими ультрасучасними будівлями. Надзвичайно популярним серед мандрівників є район Соль, але не будемо поспішати і розповімо про все по порядку.

Порада дня! Подорожуючи Мадридом, обов’язково відвідайте Оперний театр, де регулярно проходять живі вистави з талановитою трупою та яскравими декораціями. Ви можете забронювати квитки на дійство за вигідними цінами та дізнатися більше інформації про вистави на вебсайті.

Маласанья

Маласанья – це чудовий чотирикутник неправильної форми в центрі Мадрида. Тут панує особлива атмосфера з хіпстерським духом Мадрида. Район відомий тим, що став колискою модного молодіжного руху La Movida у 80-х роках.

Сьогодні тут багато антикварних магазинів і чарівних кав’ярень, де можна відпочити душею з чашкою улюбленого ароматного напою. Є багато чудових крамниць, зокрема El Templo de Susu, La Mona Checa Biba Vintage і Vintage Kilo, де можна купити якісний одяг на вагу. Маласанья не може похвалитися великою кількістю туристичних пам’яток. Але, крім кількох музеїв, тут є величезна кількість привітних кафе, ресторанів і нічних клубів із легкою атмосферою, без надмірного епатажу. Важливим плюсом району є те, що звідси можна досить швидко дістатися до цікавих архітектурних пам’яток у Солі та околицях.

Маласанья постійно вдосконалюється новими бутиками та ресторанами. Джерело: Freepik

Тут можна знайти багато будинків із вражаючими "графіті", які додають Маласаньї особливого шарму та оригінальності. Регулярно відкриваються нові гастрономічні заклади, зокрема кафе та ресторани, які влаштовують дивовижні бранчі, що тільки починають приживатися в Іспанії. За бажання сюди можна приїхати навіть із домашнім улюбленцем, який точно оцінить таку незвичайну відпустку.

Кафе, ресторани та бари в Маласаньї

Маласанья, один із найкращих районів Мадрида, пропонує смачну їжу та вишукані напої:

Ochenta Grados Malasaña – елегантний ресторан, який успішно поєднує дизайнерські особливості кількох стилів. Тут подають смачні холодні закуски та ароматні гарячі страви, які приносять гостям багато задоволення. Ресторан пропонує комплексне меню з дуже привабливими цінами.

Ojalá – затишна гастрономічна сцена з розкішними бранчами, багатим вибором вин із соковитого винограду та фірмовими коктейлями. За бажання можна чудово провести час на патіо закладу, смакуючи найкращу їжу та гостинність Іспанії.

– затишна гастрономічна сцена з розкішними бранчами, багатим вибором вин із соковитого винограду та фірмовими коктейлями. За бажання можна чудово провести час на патіо закладу, смакуючи найкращу їжу та гостинність Іспанії. Kinza – шикарний ресторан із "темпераментними" напоями та делікатесами грузинської кухні. Обов’язково спробуйте тут лобіо та чанахи, приготовані в горщиках, і їхній острівний смак запам’ятається назавжди.

– шикарний ресторан із "темпераментними" напоями та делікатесами грузинської кухні. Обов’язково спробуйте тут лобіо та чанахи, приготовані в горщиках, і їхній острівний смак запам’ятається назавжди. Santa Maria – комфортний коктейль-бар, який запрошує гостей скуштувати спокусливий джин із тоніком із пікантними закусками. Він розташований у центральній частині району і магічно приваблює як місцевих жителів Мадрида, так і мандрівників.

Відомі бари в районі: El Fabuloso, Madrid Me Mata, Fábrica Maravillas, La Vía Láctea, La Bicicleta, Fábrica Maravillas, Little Angie або El Rey Lagarto.

Де знайти житло в Маласаньї

7 Islas Hotel – вражаючий бутик-готель у Маласаньї, прикрашений дизайнерськими килимами та креативним декором. Розкішні люкси мають приватні тераси з комфортними зонами для йоги та гамаками для чудового відпочинку.

– вражаючий бутик-готель у Маласаньї, прикрашений дизайнерськими килимами та креативним декором. Розкішні люкси мають приватні тераси з комфортними зонами для йоги та гамаками для чудового відпочинку. Melia Madrid Princesa – із чудовими краєвидами на Королівський палац, пропонує розкішне розміщення з яскравими номерами та функціональною технікою. Є кавоварки для приготування чудової кави та просторі ванні кімнати з панорамними видами на міський пейзаж.

Що подивитися в Маласаньї

Серце Маласаньї, хорошого району Мадрида, – це Площа Дос де Майо, розташована на місці парку Монтелеон, де близько 200 років тому відбулося знакове повстання. Це була важлива подія в боротьбі за незалежність країни. Іспанський опір проти французів очолили солдати Даоіз і Веларде, яким присвячена мармурова скульптура 1830 року. Тоді загинуло багато іспанських солдатів, включно з головними героями важливої битви.

Сьогодні Площа Дос де Майо – місце, де часто зустрічаються закохані для незабутніх вихідних разом. Тут багато кафе та ресторанів із відкритими терасами та чудовою кухнею. Романтичні пари із задоволенням проводять час у саду, прогулюючись його затишними стежками в тіні пишних дерев і вдихаючи аромати троянд.

Відпустка в Маласаньї прикрашена відвідуванням популярних пам’яток:

Храм Дебоа.

Центр сучасної культури Конде Дуке.

Національний музей романтизму.

Кафе Хоп.

Музей сучасного мистецтва.

Неподалік від Палацу Лірія розташовані військові казарми, на території яких є бібліотеки, де дбайливо зберігаються документи історичної спадщини Мадрида. Тут облаштовані зали з яскравими атрибутами музичного, театрального та танцювального мистецтва.

Соль

У серці Мадрида лежить жвавий район Соль із масою барів і ресторанів, музеїв і театрів для насиченого дозвілля мандрівників і місцевих жителів. Тут зосереджена велика кількість культурних пам’яток, які можна досліджувати годинами пішки.

Незважаючи на бурхливе життя, цей район Мадрида вважається досить безпечним для подорожей і проживання. Єдине, на що варто звернути увагу, – це кишенькові злодії через великі натовпи.

Кафе та ресторани в районі

Соль радує мандрівників багатою кулінарною різноманітністю та незмінною іспанською гостинністю. Це майстерно підкреслюють гастрономічні заклади:

Restaurante-Coctelería Inclán Brutal Bar – ресторан, де на перший план виходять найвищий рівень майстерності шеф-кухаря та першокласне обслуговування. Тут страви ретельно підбираються для подачі делікатесів, а особлива увага приділяється естетичному оформленню страв.

– ресторан, де на перший план виходять найвищий рівень майстерності шеф-кухаря та першокласне обслуговування. Тут страви ретельно підбираються для подачі делікатесів, а особлива увага приділяється естетичному оформленню страв. Bar la Campana – затишний ресторан, який комфортно розташувався біля Площі Майор. Тут можна скуштувати смачні сендвічі з іспанського хліба з шинкою чи сардинами, сендвічі зі смаженими кальмарами та гострою свинячою ковбасою. Така їжа слугуватиме повноцінним обідом чи вечерею, а завдяки великому розміру сендвічів їх легко можна розділити на двох. Бар улюблений як м’ясоїдами, так і шанувальниками рослинної їжі.

Chocolatería San Ginés – заклад, який з 1894 року дбайливо зберігає кулінарні традиції, починаючи від рецептури страв і закінчуючи їх оформленням. Тут подають ніжний гарячий шоколад і хрустку смажену випічку із заварного тіста.

– заклад, який з 1894 року дбайливо зберігає кулінарні традиції, починаючи від рецептури страв і закінчуючи їх оформленням. Тут подають ніжний гарячий шоколад і хрустку смажену випічку із заварного тіста. Solo de Croquetas Echegaray – професіонал у приготуванні крокетів усіх видів. Люди з різними харчовими вподобаннями знайдуть тут чудові варіанти для апетитного сніданку.

Де забронювати дешеве житло в Солі

Соль – це "чарівна скринька", яка приховує багато приємних сюрпризів для мандрівників. Тут пропонується багато варіантів бюджетного розміщення, поблизу музеїв і художніх галерей, магазинів з ексклюзивними товарами та яскравих пам’яток.

Затишні хостели та модні готелі з королівськими люксами та вражаючим списком послуг запрошують забронювати дешеве житло тут. Гідні варіанти для вигідної оренди житла в Солі:

UMusic Hotel Madrid – радує гостей центральним розташуванням і шикарним внутрішнім оздобленням. Його родзинкою є простора тераса на даху, де можна мріяти годинами, насолоджуючись краєвидами навколишньої місцевості. А якщо додати до цього королівські мармурові ванні кімнати, вишуканий дизайн номерів і басейн, ваша відпустка буде ідеальною.

– радує гостей центральним розташуванням і шикарним внутрішнім оздобленням. Його родзинкою є простора тераса на даху, де можна мріяти годинами, насолоджуючись краєвидами навколишньої місцевості. А якщо додати до цього королівські мармурові ванні кімнати, вишуканий дизайн номерів і басейн, ваша відпустка буде ідеальною. Hostal Madrid – чудовий варіант для ночівлі в районі Соль, із гарними номерами різного розміру та спальними конфігураціями. Житло оснащене стильними меблями та симпатичним декором.

Що подивитися в Солі

Найстарішою спорудою в районі Соль є Casa Correos, резиденція уряду Мадридської громади. Багато років тут існує чудова традиція зустрічати Новий рік біля благородної годинникової вежі.

У районі Соль розташована знаменита статуя Oso y el Madroño, яка вважається символом столиці Іспанії. Тут активно розвивається торгова сфера, і найбільші брендові магазини Mango, H&M і Zara розташовані на Гран Віа. Також варто відвідати одну з центральних площ міста, яка носить яскраву назву Площа Майор, Королівський палац Мадрида та величний собор Альмудена.

Соль – справжня скарбниця для туристів із безліччю пам’яток. Джерело: Freepik

Район Соль варто відвідати хоча б заради того, щоб побачити Цирк образотворчих мистецтв, спроектований талановитим архітектором Антоніо Паласіосом. Тут регулярно проходять численні виставки та концерти в театральній і концертній залі. Крім того, у Цирку щорічно проводиться маскарадний бал на карнавал. Його тераса на даху завжди жвава і наповнена різноманітною публікою з усього світу.

Ретіро

Ретіро, один із найпопулярніших районів Мадрида, – це шикарний варіант для туристів, які віддають перевагу тихому відпочинку подалі від гамірної цивілізації. Він розташований на схід від центру іспанської столиці.

Де знайти смачну їжу в Ретіро

"Тихе гніздо" Мадрида наповнене затишними пекарнями з неймовірними ароматами, кафе та ресторанами з багатим вибором делікатесів для найвибагливіших гурманів.

Гастрономічна сцена Ретіро однозначно варта подальшого дослідження. Тут багато ресторанів і бістро зі спеціалітетами від досвідчених кулінарних професіоналів:

Levél Veggie Bistro – гарне місце з елегантним інтер’єром і хорошим вибором страв без м’яса і навіть без риби. Якщо ви любите вишукану їжу з овочевих інгредієнтів, замовте тут суші з гармонійним поєднанням овочів і ароматних спецій, і ваші смакові рецептори будуть вам вдячні.

– гарне місце з елегантним інтер’єром і хорошим вибором страв без м’яса і навіть без риби. Якщо ви любите вишукану їжу з овочевих інгредієнтів, замовте тут суші з гармонійним поєднанням овочів і ароматних спецій, і ваші смакові рецептори будуть вам вдячні. Chico Calla Madrid – стильний ресторан Ретіро з дивовижним чізкейком і повітряними тістечками з ванільним кремом. Тут можна замовити як великі, так і маленькі порції страв із м’яса, овочів і морепродуктів. Відвідуючи цей заклад, не пропустіть можливості спробувати майстерно приготовленого восьминога з ретельно підібраними приправами та спеціями.

– стильний ресторан Ретіро з дивовижним чізкейком і повітряними тістечками з ванільним кремом. Тут можна замовити як великі, так і маленькі порції страв із м’яса, овочів і морепродуктів. Відвідуючи цей заклад, не пропустіть можливості спробувати майстерно приготовленого восьминога з ретельно підібраними приправами та спеціями. Restaurante Ogrelo – затишний заклад із багатим вибором делікатесів із морепродуктів. Тут є розкішне меню з омарами, рисом із морепродуктами та рибою на грилі.

Де відпочити в Ретіро для найкращих моментів

Один із найпопулярніших районів Мадрида запрошує відвідати Парк Ретіро, знамениту туристичну локацію, улюблену як мандрівниками, так і місцевими жителями. Ця пишна територія вітає відвідувачів до вечора. Прогулюючись її затишними стежками, так приємно мріяти та насолоджуватися свіжістю казкової природи.

Окрім Парку Ретіро, є багато примітних місць із магічною енергією:

Національний музей Прадо з цікавими експонатами.

Пасео дель Прадо.

Фонтан Нептуна.

Мадридський ботанічний сад із райськими рослинами заслуговує особливої уваги мандрівників у цій туристичній локації.

Де зупинитися на ніч у Ретіро

Один із найвідоміших районів Мадрида багатий на недорогі та комфортні варіанти розміщення. До них можна сміливо віднести такі заклади:

Heima Homes Retiro Park-Ibiza – заклад, який ідеально підходить для сімейного відпочинку. Тут можна орендувати просторе та світле житло, що складається з кількох спалень, шикарної кухні з функціональним обладнанням і двох ванних кімнат. Це ідеальний "притулок" для відпустки з малюками, поруч із магазинами та яскравою архітектурою.

– заклад, який ідеально підходить для сімейного відпочинку. Тут можна орендувати просторе та світле житло, що складається з кількох спалень, шикарної кухні з функціональним обладнанням і двох ванних кімнат. Це ідеальний "притулок" для відпустки з малюками, поруч із магазинами та яскравою архітектурою. Only YOU Atocha – ще одна крута ідея для перебування у відомому районі Ретіро. Чарівні номери та апартаменти оформлені в приємних відтінках, враховуючи свіжі тренди дизайнерської моди. Важливим плюсом закладу є можливість перебування з чотириногими друзями. Затишні балкони та тераси на даху – найкращий спосіб наповнитися енергією навколишніх ландшафтів. А набір відповідних вправ у тренажерному залі допомагає підтримувати чудову фізичну форму.

– ще одна крута ідея для перебування у відомому районі Ретіро. Чарівні номери та апартаменти оформлені в приємних відтінках, враховуючи свіжі тренди дизайнерської моди. Важливим плюсом закладу є можливість перебування з чотириногими друзями. Затишні балкони та тераси на даху – найкращий спосіб наповнитися енергією навколишніх ландшафтів. А набір відповідних вправ у тренажерному залі допомагає підтримувати чудову фізичну форму. Hotel Agumar – успішно поєднує давні традиції та сучасні готельні тренди. Він розташований біля Парку Ретіро з смарагдовою зеленню та Аточа.

– успішно поєднує давні традиції та сучасні готельні тренди. Він розташований біля Парку Ретіро з смарагдовою зеленню та Аточа. За бажання можна забронювати житло зі сніданком, що допоможе прикрасити початок вашого дня найкращими емоціями.

Лавап’єс

Якщо ви шукаєте локацію з вигідними цінами на житло, зверніть увагу на Лавап’єс, дуже приємний район Мадрида. Він ідеально підходить для бюджетного відпочинку в яскравій столиці, наповненій південною гостинністю та шаленим "темпераментом". Район має вигідне розташування, на перетині Соль і Ретіро, і тут є багато варіантів для комфортної ночівлі – від скромного хостелу чи апартаментів до розкішних апартаментів у найкращих готелях міста.

Де поїсти в Лавап’єсі

Насолодитися пікантним смаком страв і освіжаючих напоїв у привітній атмосфері запрошують такі заклади району:

Tinto and Tapas San Pedro – із досить ретельним підходом до приготування смажених пиріжків із різними начинками та тостів, традиційної піци з сиром і оливками та ніжного печива.

Cafelito – із затишною гостьовою залою та атмосферним патіо. Це чудове місце для сніданку з чашкою бадьорого кави та порцією кремового десерту. Тут є величезний вибір традиційних напоїв і закусок, а також яскраві новинки з багатими букетами смаків і ароматів.

– із затишною гостьовою залою та атмосферним патіо. Це чудове місце для сніданку з чашкою бадьорого кави та порцією кремового десерту. Тут є величезний вибір традиційних напоїв і закусок, а також яскраві новинки з багатими букетами смаків і ароматів. Café de Ratas – варто відвідати для дегустації вишуканих коктейлів із мескалем і пива. Вони чудово доповнюються чіпсами з кукурудзяних тортильй і спокусливими тортильями з плавленим сиром, соковитим м’ясом і тушкованою капустою.

Де недорого зупинитися в Лавап’єсі

Лавап’єс ніколи не залишить вас на вулиці, коли ви шукаєте затишне гніздо для відпочинку та підзарядки. Тут є різноманітні місця для недорогого проживання, і ми хочемо порадити вам найкращі варіанти:

Artrip Hotel – сімейний готель із переважно художнім дизайном інтер’єру. Номери оснащені хорошими меблями та практичною технікою. Балкони дозволяють насолоджуватися мальовничими околицями. Цей готель охоче приймає як одинаків, так і веселі компанії з дітьми. Включення сніданку у вартість оренди житла допомагає позбутися зайвих клопотів і налаштуватися на чудовий день у "усміхненому" місті.

– сімейний готель із переважно художнім дизайном інтер’єру. Номери оснащені хорошими меблями та практичною технікою. Балкони дозволяють насолоджуватися мальовничими околицями. Цей готель охоче приймає як одинаків, так і веселі компанії з дітьми. Включення сніданку у вартість оренди житла допомагає позбутися зайвих клопотів і налаштуватися на чудовий день у "усміхненому" місті. Hostel Montaloya – із комфортними номерами та приватними ванними кімнатами. Тут із задоволенням зупиняються як пари, так і студенти. За потреби хостел може забронювати номери з кухонними куточками, де зручно готувати ароматні домашні обіди та вечері.

Чим зайнятися в Лавап’єсі

Один із крутих районів Мадрида, названий Лавап’єс, став теплим вогнищем для людей різних національностей, і тут легко знайти, чим зайнятися у вільний час. Завдяки розкішній гастрономії, ви можете щодня ходити в різні кафе та ресторани, де пропонуються делікатеси іспанської, південноазійської та африканської кухонь.

Пам’яток може бути трохи замало, але це легко компенсується великою кількістю магазинів із величезними вітринами та веселими вуличними розвагами.

Мандрівники завжди намагаються ближче розглянути креативне вуличне мистецтво на Calle de Lavapiés і відвідати ринок Mercado de San Fernando.

Тут можна не лише купити свіжі продукти, а й отримати шикарний туристичний досвід. На знаменитому ринку розташований Bendito Vinos y Vinilos, крутий іспанський винний бар із широким вибором напоїв для найвибагливіших гурманів. На ринку регулярно проводяться культурні заходи:

виступи талановитих артистів із яскравим музичним супроводом;

книжкові ярмарки;

художні виставки.

Ще одна перлина Лавап’єса – Барріо де лас Летрас, також відомий як Літературний квартал. Він примітний тим, що у 18 столітті тут жили відомі письменники, зокрема Лопе де Вега. Нині на місці його будинку розташований музей із вражаючими творами мистецтва та мальовничим садом.

Обов’язково відвідайте Барріо де лас Летрас у Лавап’єсі, щоб зануритися в його чарівну атмосферу. Джерело: Freepik

Не забудьте відвідати тут Театр Еспаньйол із чудовими п’єсами та Tablao Café, де регулярно сяють шоу фламенко. Прогуляйтеся Площею Санта Ана із численними ресторанами з широким вибором крафтового пива та кафе з відкритими терасами, прикрашеними смарагдовою зеленню.

Ла Латіна

Ла Латіна – один із найкращих районів Мадрида з точки зору нічного життя, їжі та атмосфери. Вечірні прогулянки вздовж Calle de la Cava Baja дають туристам рідкісну можливість насолодитися привітною атмосферою таверн із багатим асортиментом делікатесів, популярних у різних регіонах Іспанії.

Де поїсти в Ла Латіні

Величезна кількість закладів, що пропонують дивовижне вино, пиво та коктейлі, зачаровують автентичними інтер’єрами та підтримують мандрівників у позитивному настрої. А бари з тапас запрошують насолодитися напоями та десертами, приготованими за секретними рецептами майстерними кулінарами.

Ла Латіна багата на стильні кафе та ресторани з шикарною кухнею, серед яких почесне місце займають такі заклади:

El Perro De Pavlov – затишне кафе з невагомими тістечками та чудовою кавою.

– затишне кафе з невагомими тістечками та чудовою кавою. Restaurante Esteban – із вінтажним дизайном, яскравими штрихами якого є дерев’яні балки та елегантний декор. Заклад запрошує гостей скуштувати тапас із різних частин Іспанії.

– із вінтажним дизайном, яскравими штрихами якого є дерев’яні балки та елегантний декор. Заклад запрошує гостей скуштувати тапас із різних частин Іспанії. Cedrón Restaurante Madrid – де соковиті місцеві спеціалітети гармонійно поєднуються з південноамериканськими кулінарними шедеврами. Приходячи сюди, обов’язково замовте келих класичного іспанського вина та ніжне севиче, яке вдало підкреслює смакову різноманітність страв із морепродуктів.

Де зупинитися на ніч у Ла Латіні

Ла Латіна надала тихий притулок багатьом закладам для комфортної зупинки в чарівній столиці Іспанії:

Living Plaza de la Paja – розкішна ідея провести відпустку з другою половинкою чи близькими друзями. Цей просторий будинок на 5 осіб має кілька кімнат і функціональну кухонну зону. У ньому є все необхідне для повноцінного життя, від пральної машини до милого декору.

L&H La Latina Selection – апарт-готель із королівськими резиденціями, розташований неподалік від знаменитої вулиці Calle de la Cava Baja з нескінченними барами, сувенірними магазинами, крамницями та тавернами.

– апарт-готель із королівськими резиденціями, розташований неподалік від знаменитої вулиці Calle de la Cava Baja з нескінченними барами, сувенірними магазинами, крамницями та тавернами. OK Hostel Madrid – із яскравими та доглянутими номерами, ідеально підходить для мандрівників із обмеженим бюджетом. Окрім чудового сервісу, він пропонує яскраві тури з оглядом місцевих пам’яток і походами в бари з тапас і коктейлями.

Що подивитися в Ла Латіні

У районі Ла Латіна мандрівники охоче відвідують Музей Святого Ісидора, який висвітлює історичний шлях столиці Іспанії від давніх часів до сьогодення. Заклад містить унікальні експонати, включно зі старовинними картами, картинами відомих художників та іншими яскравими артефактами.

Ще одна важлива локація в районі Ла Латіна – Mercado de la Cebada, жвавий дворівневий ринок із королівським вибором свіжих фруктів і овочів, м’яса та випічки. Тут можна купити брендовий якісний одяг і милі сувеніри на згадку про поїздку до сонячного міста.

Саламанка

Якщо ви мрієте опинитися в престижному районі Мадрида з модними готелями та брендовими магазинами, прямуйте прямо до Саламанки. Ми хочемо попередити, що цей варіант подорожі потребує певних фінансових вкладень, але він більш ніж виправдовує шикарні враження від поїздки.

Де поїсти в Саламанці

Ми хочемо поділитися з вами, які заклади Саламанки зі смачною їжею та теплою гостинністю не варто обходити:

Hey My Coffee – із ароматними напоями, повітряною випічкою та дивовижними тістечками. Тут можна зробити приємну зупинку та відпочити від довгої прогулянки Мадридом.

– із ароматними напоями, повітряною випічкою та дивовижними тістечками. Тут можна зробити приємну зупинку та відпочити від довгої прогулянки Мадридом. Library Restaurant – із стильними інтер’єрами та бездоганною кухнею. Незвичайним штрихом дизайну інтер’єру закладу є розміщення величезної бібліотеки з літературою на будь-який смак. Тут подають величезні тарілки з салатами та гарнірами, які ідеально доповнюють коктейлі, названі на честь талановитих майстрів пера.

– із стильними інтер’єрами та бездоганною кухнею. Незвичайним штрихом дизайну інтер’єру закладу є розміщення величезної бібліотеки з літературою на будь-який смак. Тут подають величезні тарілки з салатами та гарнірами, які ідеально доповнюють коктейлі, названі на честь талановитих майстрів пера. La Traynera – тихий заклад, де чільне місце в меню займають чудові страви з морепродуктів. Креветки та молюски, які нещодавно привезли сюди прямо з таємничих глибин моря, гордо красуються на елегантних тарілках.

Де комфортно зупинитися в Саламанці

Якщо ви шанувальник королівської розкоші та гламуру, вам сподобаються ретельно спроектовані спальні в BLESS Madrid. Кожна деталь важлива, від білосніжної постільної білизни до елегантних приліжкових ламп.

Новий ранок починається з чашки оксамитової кави Nespresso. Найкращі відчуття від перебування тут успішно підкріплюються плаванням у просторому басейні, грою в боулінг і відвідуванням оздоровчого центру із сеансами омолодження та ментального відновлення.

Ще один хороший варіант для відпустки в Саламанці – TÓTEM Madrid із акуратними спальнями та переважанням пастельних кольорів. Гості по-справжньому розслабляються завдяки м’якому світлу ламп, пухнастим рушникам, халатам у ванній і кавомашині.

Що відвідати в Саламанці

Саламанка – безпечний район у столиці Іспанії з чудовим шопінгом. Ви можете годинами блукати його затишними вуличками, розглядаючи місцеві бутики з дизайнерським одягом і шикарними предметами інтер’єрного дизайну.

Відвідайте Музей Ласаро Гальдіано з його величезною колекцією мистецтва, включно з картинами талановитих художників, вражаючими об’єктами з тканин і дорогоцінних металів, емалі та слонової кістки.

На одному з найстаріших ринків Мадрида, Mercado de la Paz, ви не просто купите продукти, а наповнитеся невидимою енергією іспанської гостинності та тепла.

У цій статті ми розповіли про найкращі райони Мадрида, які варто розглянути при виборі житла та розваг у сонячній столиці Іспанії. Ми сподіваємося, що наша добірка буде корисною для вас і допоможе швидко зорієнтуватися в багатій різноманітності популярних готелів і ресторанів у сяючому місті. Нехай ваша подорож принесе вам щастя та багато радісних моментів!