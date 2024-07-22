На Ростовской АЭС снова авария, поставившая на уши почти всю область. В ОРДЛО об этом, конечно, не знают, так живут себе тихо, а вот ростовчане уже по привычке хотели надеть чистое белье, ведь если жахнет, чтобы хоть красивыми быть, но и здесь их постигла неудача, потому что отключили свет.

Далее текст на языке оригинала.

О, це ще одна гарна новина, лінії електромереж та електричні підстанції росії мають зношеність 70-90%, як й тепломагістралі та комунікаційні системи, тому на росії теж темно, світло відключають майже в усіх регіонах, пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

Не рятує Ростовщину від віялових відключень й наявність своєї АЕС, бо ж не для того путін квіточку ростив, щоб наріду електрику подавати. То в Ростові багато розмов, що електрика АЕС – це на експорт, а своїм лапті з березовим соком.

Віялові відключення в ОРДЛО почалися з приходом руського миру, бо ж їх приєднали до підстанції "Победа", яка іскрить, димить, матюкається, але якось працює. Тому вже 10 років в ОРДЛО віялові відключення світла, а зараз взагалі ані води, ані світла, ані зарплатні, зате щастя – одні повні скрепи.

Про аварії на Ростовській АЕС більш докладно я вже писала аналіз, тому багато букв повторювати не буду, ось посилання. Скажу лише кілька цікавих фактів. Ростовчани, які ще 10 років назад свято вірили у все, що каже влада, зараз просто не вірять жодним офіційним повідомленням.

Чи то навчилися аналізувати, чи просто очі розкрили, бо ж там, де їм кажуть "сбили все украинские БПЛА", там вже щось горить та палає.

Що ж, хоч щось змусить росіян побачити війну та, як-то кажуть "посмотреть вверх", бо ж "прекрасная работа нашего ппо" якось виходить росіянам у мінус, бо все більше палаючих заводів після "успешно отражена атака". "Перемагати" по телебаченню й бути нано-державою у глянці, це одне, а ось отримувати за свої злочини відповідь, це вже якось напружує.

А можливо просто яскраві наочні приклади. Бо ж на Ростовські АЕС працює багато місцевих, то плітки про "вся смена жирным пятном на стене". А ще при величезній кількості аварій на Ростовській АЕС в "Багдаде все спокойно", тобто мешканцям нічого не загрожує, хоча рівень онкологічних хвороб в Ростовській області найвищий.

Тому кожна аварія на АЕС викликає по Ростовщині шквал чуток, страхів та гумору, бо ж тут переважна більшість вихідців з України, то гумор тут на висоті.

Тому заспокійливі потужні промови губернатора Ростовщини про "в Ростове все спокойно, буквально 2-3 дня и все починим" мешканці сприймають неоднозначно, нервово реагують сміхом та шлють прокляття в карму потужних бійців за світло та потужних ремонтників АЕС.

Тому ці дні на Ростовщині дуже нервові, бо, як пташки, що повертаються з теплих країв сюди потяглися БПЛА, які згуртовано наносять "небольшие повреждения", такого класу, що півночі ростовчани згадують українські дієприкметники та дієслова, а тут ще й Ростовська АЕС "просто перегрелась" й пішла собі тихо, трошки приванюючи реактором.

В соцмережах астрологи, тарологи, ясновидці та прочі посіпаки кремля, вкладають у голови пересічних росіян та росіянок "все хорошо", а люди, споглядаючи на це шоу, перепитують, як правильно пити йод, відром чи стопариком.

Виявляється, йод у разі "реальной угрозы" п'ють пігулкою, хоча ось її росіянам сміливо можна запити стопариком оковитої.

Ну, хай люди розважаються. А ми подивимося, скільки ще Кремлю вдасться утримувати на носі пересічних росіян рожеві окуляри й сповідати їм "все хорошо, прекрасная маркиза", бо ж що на росії не згорить, то зламається, а що не зламається, то вибухне.

В цю аварію теж вклалися інформаційно, але стандартно "жертв нет, радиационный фон в норме", чим викликали у ростовчан ще більшу паніку та бажання переодягнутися у чисте спіднє, але, ж ані світла, ані води, ані газу. Таке життя!