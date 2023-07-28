Допомагає військовим та відкриває реабілітаційний центр: інтерв'ю з Саідом Джавідом

Щоб бути справжнім українцем, не обов’язково народитися в Україні: потрібно мати активну громадянську позицію, підтримувати країну в буремні часи та допомагати тим, хто цього найбільше потребує.

Поговорили з Саідом Джавідом — харківським політиком, громадським діячем та меценатом, співзасновником реабілітаційного центру для постраждалих військових від російської агресії.

Ви депутат харківської міської ради, постійно проживаєте в Харкові, тому знаєте ситуацію зсередини — чим живе місто?

Як відомо, Харків з першого дня російського вторгнення потерпає від ракетних ударів. Разом з Києвом він був і є головною ціллю окупантів. Але попри бої та численні обстріли, під час яких вже пошкоджено понад 4 тис. будинків, місто встояло та намагається жити нормальним життям. Звісно, наскільки це можливо в умовах війни.

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Саід Джавід чим особисто ви займаєтесь зараз?

Так само як і кожний українець — роблю все, що в моїх силах, для наближення перемоги. Маю кілька волонтерських проєктів, в рамках яких надаємо гуманітарку та ліки, допомагаємо в інший спосіб постраждалим військовим та цивільним. Неодноразово їздив у прифронтову зону, де разом з колегами надавав медичну допомогу пораненим — за професією я медик. Але про свою волонтерську діяльність майже не говорю, бо роблю це не для реклами, а тому, що не можу залишитись осторонь.

Розкажіть про ваш наймасштабніший проєкт — реабілітаційний центр в Київській області для постраждалих військових.

Це заклад з найсучаснішим та ефективним медичним обладнанням, який працюватиме за протоколами ізраїльської медицини з урахуванням європейського та світового досвіду. Його головна мета — допомогти військовим без кінцівок швидко адаптуватися до нормального життя. Для цього залучаємо ізраїльських фахівців для роботи в Україні: трансплантологів, ортопедів, реабілітологів, рефлексологів, кінезіологів, фізіотерапевтів, психологів та інших. А також навчаємо українських медиків у провідних реабілітаційних центрах Ізраїлю.

Плануємо запуск стаціонарного та амбулаторного відділення, лабораторії протезування та нейро-протезування з найінноваційнішими технологіями від кращих світових виробників, а також гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування електронної та механічної частини протезів.

Ми усвідомлюємо, що в нових умовах українська система охорони здоров'я потребує реформ: повного переоснащення, перенавчання лікарів та медичного персоналу, щоб позбутися радянських стандартів і перейти до найкращих світових практик, систем та протоколів. Тому вирішили відкрити на базі реабілітаційного центру ще медичний коледж.

Ви згадали про психологів — плануєте надавати й психологічну допомогу?

Війна змінює психіку людей, і зазвичай не в кращу сторону. Щоденно військові на передовій ризикують життям та стикаються зі смертю. Вони місяцями не бачать рідних, сумують за коханими та дітьми, домівкою, друзями, комфортом врешті-решт. Тобто перебувають в умовах, до яких не всі були готові. Тепер додайте сюди поранення та втрату кінцівки — розумієте, які випробування для психіки доводиться долати? Щоб після перемоги країна не скотилася в прірву депресії та інших психічних розладів, потрібно вже зараз підтримати тих, хто цього потребує.Тому надання психологічної допомоги — це дуже важлива частина реабілітації.

Хто фінансує цей проєкт?

Ми разом з ізраїльським фондом MIU HELP є співзасновниками центру. Також фінансування проєкту відбувається коштом різних українських та європейських благодійних фондів, українських державних фондів, єврейської громади США, приватних меценатів.

Як виникла ідея створення центру та чому орієнтуєтесь на ізраїльську медицину?

Я Саід Джавід звичайна людина і як лікар я розумію труднощі, що спіткають поранених військових після виписки з лікарні, особливо якщо вони втратили кінцівки. Потрібна реабілітація — фізична і психологічна.

Ізраїль вже 75 років перебуває в стані перманентної війни, тому місцеві лікарі та медичні центри накопичили глобальний досвід з реабілітації постраждалих від воєнних дій та терактів. І цей досвід ми можемо та повинні застосувати в Україні. Вже зараз тисячі поранених потребують протезів та допомоги в адаптації до нормального життя. А українська медицина не готова повною мірою це забезпечити.

Коли очікувати відкриття центру?

Вся наша україно-ізраїльська команда працює над швидким запуском проєкту. Зараз ведуться ремонтні роботи, узгоджуємо проєктну документацію, розробляємо сайт. Сподіваюсь, що за кілька місяців вже зможемо прийняти на лікування перших військових.

Чи будете ви допомагати постраждалим цивільним особам?

Так, по мірі можливості будемо ми надавати допомогу постраждалим цивільним особам.

Останнє питання: яка ваша найбільша мрія зараз?

Мабуть, я нікого не здивую, бо маємо одну спільну мрію на всіх. І це Перемога. А поки чекаємо на неї, продовжу втілювати в життя заплановане та підтримувати тих, хто цю перемогу для нас відвойовує.