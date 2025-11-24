ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Поки США оголошували про "завершення" однієї війни, Китай нагадав про потенційно нову

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

Поки США оголошували про 'завершення' однієї війни, Китай нагадав про потенційно нову
Поки США оголошували про ''завершення'' однієї війни, Китай нагадав про потенційно нову

Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову - ту, яку Китай розглядає не як політичний вибір, а як історичну неминучість.

Сьогодні Сі Цзіньпін заявив Трампу, що "повернення Тайваню є невідʼємною частиною післявоєнного міжнародного порядку". Це не дипломатична формула, а спроба вписати дії Китаю в канон "історичної справедливості" та підмінити історію власною версією міжнародних норм (нічого не нагадує?)

Пекін прагне не домовлятися, а завершувати "історичний цикл". У цій логіці Тайвань - навіть не тема переговорів, а "невідкладна частина" майбутнього, який Китай хоче оформити на власних умовах.

В той час, коли американська політика виходить з коротких циклів, китайська - з тривалих і історичних. І кожна нерішучість Заходу лише пришвидшує у Пекіні відчуття, що сприятливий момент от-от настане.

І поки останніми роками ми шукаємо спосіб, хто може вплинути на Росію, тінь можливого протистояння довкола Тайваню стає все чорнішою. А потенційні "винагороди", які путін вже отримав в результаті агресії проти України, дають ще більше мотивації тим, хто відчуватиме силу вирішувати будь-які конфлікти військовим шляхом.

Сигнал Сі - це ще не оголошення операції. Але це нагадування, що Китай більше не приховує своїх стратегічних намірів. І що світ, який відтягує правильні рішення щодо однієї кризи, ризикує вступити в епоху іншої - ще більш масштабнішої.

Джерело:facebook.com

СШАКитайВійна в УкраїніБлогиТрамп