Зараз основна дискусія точиться в психологічній площині - "відступить чи не відступить Путін перед погрозами Трампа?"

Однак відповідь на це запитання криється якраз не в психології, а в елементарній логіці диктатора. Путін так розкочегарив свою військову машину і перепрошив мізки свого "глибинного народу", що йому без продовження війни — ніяк. Згортання бойових дій, зупинка виплат та навіть мінімальне зменшення бюджету на потреби МО автоматично запустить хвилю невдоволення.

Тому поки Путін буде живий, йому постійно потрібна агресія. Перемкнутись з України на інший варіант (Сирію, наприклад) зараз не дуже вийде. Відповідно, ще одна мала "побєдоносная" війна — річ абсолютно неочевидна через брак ресурсів.

Теоретично, в разі "підморозки" ще рік можна годувати своє оточення тим, що "ми зараз ще раз підготуємось і як вдаримо". Але за фактом тоді треба визнати, що Трамп — більший альфа-самець, ніж сам Путін. А це вже поняттєві проблеми, коли цар стає в розумінні оточення слабким.

Тому поки що моє відчуття незмінне: Путін воюватиме до того часу, поки об'єктивно матиме сили. Це не виключає сценаріїв, що він водитиме хороводи з Трампом чи Сі. Для нього зараз зупинити війну є смертоноснішою небезпекою, ніж її продовжувати, обіцяючи своєму оточенню, що "от-от ми їх (Україну, Європу, США) дотиснемо".

Головна загроза для нас, щоб вони дійсно не дотисли. І поки що ця загроза є досі актуальною.