Погода в Україні 2 травня: де є ймовірність заморозків

Із важливого в прогнозі погоди на 2-ге травня!

Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс Харківщина є ймовірність заморозків на ґрунті!

Загалом в Україні вночі очікується +2+6 градусів, у південній частині +6+10 градусів.

Протягом дня п'ятниці температура повітря становитиме свіжуваті, проте комфортні +14+18 градусів, на заході +15+21 градус, найпрохолодніше буде в північно-східній частині, +11+14 градусів.

Вітер північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий.

У Києві найближчої ночі є ймовірність заморозків на грунті!! Завтра вдень очікується близько +15 градусів. Без дощу.

До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних (на Дніпропетровщині буде весь час сухо).

На півдні та сході переважатиме погода без опадів.

І ще раз.

Найближчої ночі у північних, центральних областях плюс Харківщина є ймовірність заморозків на ґрунті!

До слова - заморозки у травні бувають часто)

І смерчі, якого одненького нещодавно зафіксували і розмістили в мережі - також бувають в Україні, завжди, але не так часто, як заморозки)

Наближається школярам пора вибору майбутньої професії - обирайте метеорологію, ніколи не пошкодуєте))

Скільки цікавого і практично щодня!