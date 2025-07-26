Чому у Кремлі бояться зустрічі ''Путіна'' з Трампом

23 липня до Туреччини від України прибули одразу дві делегації: одна на чолі з Умеровим для переговорів із РФ, інша в особі Єрмака для зустрічі з Ердоганом. Ті, хто не помітив, що група Умерова прибула до Стамбула, а Єрмак до Анкари, іронізували, яку країну він представляє в Туреччині..

У цьому жарті з часткою помилки була лише частка жарту, тому що на зустрічі з Ердоганом Єрмак представляв Україну та Ізраїль, глава МЗС якого Гідеон Саар прибув 22 липня до Києва і зустрівся з Зеленським і зустрітися з Єрмаком. Ердоган з деякими інструкціями від Зеленського і Нетаньяху, привезеними Сааром.

В Україні з 22 липня увага зосередилася на законі про перепідпорядкування САП і НАБУ генпрокурору, а де-факто президенту, якого в цей напружений момент раптом покинув глава його Офісу. Нетаньяху, який подавав сигнал лиха.

Те, що третя зустріч у Стамбулі з делегацією РФ закінчиться, як і дві попередні, ніхто навіть не сумнівався. РФ не через 50 днів, а раніше, якщо кремль продовжить таку імітацію.

Екстрений виліт Єрмака в Анкару, явно не мав відношення до переговорів, але має пряме відношення до ситуації, в яку Нетаньягу завів Ізраїль.

Ситуація виглядає так, що Ізраїль і РФ у вересні на ювілейній Генасамблеї ООН капітально битимуть. сиплеться. Великобританія, Італія, Канада та Франція разом з усією Європою засудили дії Нетаньяху в Газі, і до них в ООН, ймовірно, приєднається Японія.

На ґрунті ізраїльсько-сирійської війни склалася широка коаліція Заходу та Сходу, включаючи США, проти уряду Нетаньяху, і поки Саар гостював у Києві, від Ердогана через "Анадолу" вибігло: Аль-Шараа надіслав офіційний лист із проханням направити до Сирії турецькі війська для боротьби з. Середземномор'я, Ердоган після падіння диктатури Асада говорить регулярно.

Поки у Нетаньяху є тільки заступництво Трампа, який заявив 25 липня: Макрон хороший хлопець, але його слова про визнання римської провінції Палестина державою нічого не означають. здійснювати гуманітарні бомбардування Гази з повітря продуктами та водою.

У Нетаньяху є також непублічна підтримка Москви, яка під час його війни з Іраном, жорстко критикувала США, але уникала лаяти Ізраїль, не в приклад минулому. Але РФ буде складно підтримувати відкрито Ізраїль в ООН на Генасамблеї. Палестину, то ми повинні підтримувати у всьому Ізраїль.

Тому дипломатія Нетаньяху стала активно працювати в цьому напрямку і Саар терміново вилетів до Києва підгортати Офіс Зеленського. Умані, а уряд Беннета хвилювали лише дві теми - пошкодження російської ракетою пам'ятника в Бабиному яру в березні 2022 р. і чи має намір "путін" вбити Зеленського.

Нетаньяху однією Україною не обмежився і Орбан заборонив 25 липня в'їзд до Угорщини ірландській реп-групі "Коліна чашка" з Белфасту, яка з 2020 р. агітує за Палестину Заборонив за формулою "за антисемітизм". Це Орбан, який у період своїх активних воєн із фондами Сороса міг поміркувати про всесвітню змову євреїв проти Угорщини. І це ті репери, які відкрито агітують за вихід Північної Ірландії з Великобританії, яких за це там не забороняють і навіть видають їм гранти.

Орбану за антисемітизм одразу ж прилетіло від МКС. Там різко згадали, що у квітні 2025 р. він не заарештував Нетаньяху у Будапешті. МКС залишається лише видати ордер на арешт Орбана через те, що не заарештував Нетаньяху. Наслідки візиту Єрмака до Ердогана на прохання Нетаньяху поки що не проступили назовні, як в Угорщині. Але географія змушує припустити, що Єрмак мав і власну тему до Ердогана.

Келлог поїхав із Києва в середу 16 липня, пробувши замість тижня три неповні дні, а 17 липня у Верховній Раді затвердили уряд Юлії Свириденко і у Верховному суді пройшло чергове засідання у справі "Порошенка проти Зеленського та його санкції". У суді Порошенко заявив, що Свириденко отримала посаду прем'єра в обмін на те, що стверджує: голова міжвідомчої комісії Держфінмоніторингу Філіпп Пронін папір на санкції проти нього подавав. Але сам Пронін ще 25 червня заявив у суді, що не подавав. Все це явно не вселяло оптимізму до Келлога, а присутність на засіданні суду 17 липня диппредставників 11 країн не вселяла оптимізму до Єрмака.

Тому в Офісі швидко зрозуміли, що САП та НАБУ можуть прийти з питаннями до Зеленського і той опиниться під судом та слідством, як Нетаньягу. В результаті з'явився відомий закон, а Єрмак полетів до Ердогана з делікатним питанням, чи пропустить він літак Зеленського до Ізраїлю, якщо що. Туреччина – це єдиний коридор із України у зовнішній світ, якщо Євросоюз його не пропустить. Виїхати до Білорусі, як поїхала за п'ять днів до вторгнення 2022 р. Дружина Медведчука, перебуваючи під слідством, вже неможливо.

Що відповів Ердоган невідомо, але Трамп зберігає дивовижну мовчанку з приводу того, що відбувається зараз в Україні. Очевидно, не хоче, щоб знову почали шуміти, як він страшенно гноить непохитного Бубочку. Або не проти, щоб той возз'єднався в Ізраїлі з тим Рабіновичем, який придумав ОПЗЖ і прийняв Медведчука просто рядовим членом. Якщо це так, то замість Нетаньяху може щось пропонувати Ердогану, у тому числі зі своїх контактів у Білому домі. Ізраїльські політики люблять будувати хитромудрі комбінації, до фіналу яких і самі не можуть сказати, навіщо.

Їхні кремлівські партнери теж схильні до цього, але втрачають сенс комбінації вже на третьому ході. Тому 25 липня вимагали зібрати на 31 липня Радбез ООН через те, що Україна нібито ухиляється від переговорів, оскільки не хоче обговорювати з мединською біографію Рюрика без припинення вогню. Московити хочуть так переконати Трампа, що то не вони імітатори переговорів, а Україна. Але їх не влаштовує відповідь, що можна обговорити біографію Рюрика, навіть хана Кучума та його стосунки з Єрмаком, а також хтось вигадав росію, але тільки після припинення вогню.

Ердоган, щоб докорінно припинити цю комбінацію Москви, оперативно запропонував 25 липня Трампу, Зеленському та "путіну" зустрітися в Туреччині, після якої важко буде говорити, що хтось займається імітацією переговорів. Ердоган хоче отримати для Туреччини місце постійного члена в Раді безпеки ООН в результаті його реформи восени, і логічно вважає, що організація такої зустрічі цьому допоможе. Трамп де-факто підіграв Ердогану, коли 25 липня сказав Sky news, що обговорював можливість такої зустрічі ще три місяці тому і що вона неодмінно відбудеться.

Логіка подій підказує, що вона є доцільною до відкриття 9 вересня Генасамблеї ООН. Але серпень не влаштує кремлівців із двох причин. По-перше, вони зацікавлені в тому, щоб "путін" потрапив на неї вже після поїздки до Сі Цзіньпіна на рубежі серпня-вересня. Друга, у кремлі вважають за краще, щоб така зустріч відбулася після битви на Генасамблеї ООН. Ця зустріч для них як запасний вихід на випадок пожежі, якою можна скористатися лише один раз. Тому пісків півроку промовляє, - зустріч "путіна" з Трампом обов'язково відбудеться, але фіг знає коли.

Ердоган і Трамп вже за два дні після третього раунду в Стамбулі стали штовхати Москву до зустрічі на трьох, але Зеленський заважає їм робити це своїми викрутасами з НАБУ, САП та ДБР. Фактично підкидає Москві карту, хто такий цей Зеленський, через який в Україні протести, які у нього повноваження, і про що з ним взагалі можна домовлятися. Москва однаково зацікавлена у трьох речах – у затягуванні війни, переговорів та в якомога тривалішому обійманні Зеленським посади президента України, в чому знаходить у нього та у Нетаньяху майже повне порозуміння.

Розмови, що економіка РФ ось-ось звалиться через щомісячні втрати ста танків і 30 тис. солдатів, з яких третина – це мобілізовані громадяни України з окупованих територій та закордонні найманці, – явно неспроможні. Впаде, але не від цього, а від зустрічі "путіна" з Трампом та його вторинними митами. Бажано, щоб Зеленський на ній був присутній, інакше обійдуться без нього.