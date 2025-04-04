Чому США не ввели тарифи для Росії?

Цікаві досліди.

США не ввели якихось додаткових тарифів на торгівлю з росією, бо, за словами Скотта Бессента, торгівля з росією і без того вже під санкціями і тому нема чого дивитися, nothingburger, як-то кажуть.

Дефіцит торгівельного обміну між США та росією в 2024 році склав 2.5 мільярди доларів на користь росії, тобто росія продає в США в шість разів більше, ніж США продають в росію. Якщо порахувати за формулою, яку використовували мудрагелі з департаменту торгівлі США для розрахунку тарифів, то до росії мали б застосувати тариф в 42%, тобто це була б одна з "worst offender countries", найбільших порушників торгівельного балансу з США, точно з топ-десяти найвищих тарифів, що було введено вчора, і стояла б в переліку одразу після М’янми з тарифом в 44%.

М’янми? Хммм... Знайдіть десять відмінностей. Санкції проти М’янми і росії, включаючи торгівельні санкції, введено з різницею в півроку, проти М’янми – у 2021 році, проти росії – у 2022. Обидва режими класифікуються Державним департаментом США як такі, в яких порушуються базові громадянські свободи, придушується свобода слова і політичні противники діючого режиму сидять в тюрмах. Торгівельний оборот М’янми з США приблизно настільки ж перекошений на користь М’янми, як торгівельний оборот росії з США, тобто експортують в одному випадку у вісім разів більше, в іншому – в шість, ніж імпортують з США. Одна країна звинувачується в геноциді, і інша країна звинувачується в геноциді.

Вся різниця тільки в тому, що в М’янмі два тижні тому був страшенний землетрус і, попри те, що це – жорстока військова диктатура, їй суто з гуманітарних засад зараз сусіди і не тільки надають допомогу (якнайменше Індія, ЄС та декілька країн-сусідів), а росія веде війну в Україні. Проте тарифні обмеження треба накладати на М’янму. Л = логіка.