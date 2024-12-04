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Чому спеціальний представник Трампа не буде сильно воювати за мир

Віктор НебоженкоВіктор Небоженко

Чому спеціальний представник Трампа не буде сильно воювати за мир
Чому спеціальний представник Трампа не буде сильно воювати за мир

КІТ КЕЛЛОГ - і його призначення для України.

Спеціальний представник президента США Трампа з питань війни Росії проти України генерал Кіт Келлог не буде сильно "воювати" за мир - це небезпечно, ризиковано, а головне, в процесі розрядки російсько-української війни, не підставити президента США Трампа.

Але Келлог не буде і сильно мирити Київ і Кремль, бо він генерал, а не дипломат - мир це не його хобі.

Його завдання - протягнути кілька місяців, поки Трамп не сформулює американської стратегічної ініціативи в російсько-українській війні, що враховує насамперед інтереси США, потім Китаю, Росії та Європи.

Тільки в цьому разі виникне геополітичний квадрат згоди, в епіцентрі якого буде угода про перемир'я в Україні, що має шанси на майбутнє.

Джерело:facebook.com

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