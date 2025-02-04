Пазл путінського плану склався

В інтерв'ю Reuters спецпредставник Трампа Келлог виступив за проведення в Україні президентських і парламентських виборів до кінця 2025 року. Як розповіли джерела Reuters, Келлог та інші чиновники США останніми днями говорять, що вибори в Україні можуть стати частиною угоди про перемир'я з Росією.

Очевидно, що саме Путін, який постійно говорить про "нелегітимність" Зеленського, обумовив обов'язковим проведенням виборів можливість початку переговорів з Україною.

Я писав тут кілька днів тому, що Кремль хоче використати імітацію переговорного процесу для дестабілізації та розколу українського суспільства, скинути в такий спосіб Зеленського і створити політичний хаос в Україні, який підірве її волю до опору.

Тепер пазл остаточно склався, став зрозумілий механізм проведення цієї спецоперації. Путін хоче за допомогою Трампа змусити Україну перед початком переговорів оголосити про проведення виборів (і на додачу, імовірно, амністію російській агентурі), а далі під час передвиборчої боротьби спробує влаштувати хаос у тилу противника. На Зеленського нападатимуть, з одного боку, патріоти, готові продовжувати війну до перемоги, а з іншого - усілякі новокуплені Арестовичі та стара агентурна мережа, що пожвавилася. Кремль розраховує на те, що в українському суспільстві й армії почнеться розкол і деморалізація. Мобілізовані та добровольці масово спробують повернутися додому, оскільки "війна закінчена", а владу ослаблено і дискредитовано.

У цій ситуації Путін або спробує привести до влади свою маріонетку, або (що скоріше) знову вдарить військовою силою по розколотій і деморалізованій країні, щоб домогтися своєї істинної мети - капітуляції України.

Це і є план "мирних переговорів" щодо Путіна.

PS. Підривна робота російської агентури під виглядом якогось підкилимного "мирного процесу" не припинялася під час війни ні на хвилину. Лише один факт - Абрамович досі регулярно буває в Києві (знаю це від поінформованих людей). Однак те, що російський диктатор вимагає виборів в Україні і явно хоче скинути Зеленського - алібі для українського президента. Якби Зеленський міг здати Україну Кремлю, Путін навпаки намагався б усіма засобами зберегти його при владі.