Партнерські пологи: обговоримо всі ''за'' та ''проти''

— Загалом не розумію, навіщо там потрібні чоловіки…

— А я своєму сказала, що тільки разом народжуємо!

— Мій дуже хотів, але останньої миті передумав.

Тема пологів разом із чоловіком – привід схльоснути списи у віртуальній боротьбі за істину. Шанувальники присутності чоловіків у пологовому будинку вважають себе прогресивнішими, ніж противники. А ті, у свою чергу, закликають не травмувати чоловічу психіку не найприємнішим у світі видовищем.

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Рассмотрим, что в психологическом плане принесут семье партнерские роды, обсудим все "за" и "против".

Смысл партнерских родов

Само по себе рождение ребенка — впечатляющие опыт. А если еще и пройти весь путь (от зачатия до появления на свет человечка) вместе, то можно считать, что проверку на прочность отношения выдержали. Также партнерские роды — это повод для мужчины оказать поддержку своей любимой. А для женщины — с пониманием и благодарностью принять его помощь. Встречая малыша вместе, пара переживает необыкновенное единение, эти минуты запоминаются на всю жизнь.

Самый главный аргумент противников этой идеи — тяжело сохранить сексуальную привлекательность для мужа после всего увиденного.

Но, во-первых, ему совершенно необязательно (а точнее — нежелательно) быть возле врача. Ведь его задача — поддерживать свою жену, быть рядом, держать за руку. В таком случае ничего "лишнего" он не увидит. А во-вторых, рожать вместе лучше зрелым парам, которые уже достаточно долгое время вместе, у них есть доверие друг к другу. Тогда никакие родовые потрясения не способны снизить взаимное сексуальное влечение.

Но стоит помнить, что муж на родах может повести себя не так, как в обычной жизни. Все-таки это стрессовое мероприятие, а в критических условиях люди поддаются инстинктам. Мужчина может мешать врачу, запрещать проведение необходимых процедур… Обсудите этот момент заранее. Задавать вопросы, конечно же, можно. Но отвлекать медперсонал от выполнения своей работы не стоит. Лучше уделить максимум внимания рожающей супруге. Только в этом случае она получит свою долю спокойствия и комфорта, ради которой, собственно, и взяла с собой мужа.

Плюсы совместных родов

Рожать вместе не только спокойнее, но и веселее. В предродовой можно довольно комфортно разместиться на несколько часов, пока не начнется активная родовая деятельность. Слушать музыку, общаться, вместе переносить схватки. Такая поддержка неоценима для женщины: она не одна, с ней рядом любимый человек, который всегда поможет и утешит. Чувство спокойствия рядом с супругом расслабляет, что значительно снижает болевые ощущения при схватках, а также уменьшает стресс от всего происходящего.

Часто в роддомах одновременно рожает несколько женщин, а дежурная бригада одна. Поэтому врач разрывается между роженицами и больше уделяет внимания тем, кто более проблемный, имеет патологии, осложнения. Остальным приходится довольствоваться крохами внимания персонала, что крайне неприятно и даже опасно, ведь картина родов меняется стремительно. Муж может позвать врача, обсудить с ним состояние жены, чтобы понять, как все проходит, к чему готовиться и сколько еще ждать.

Но все эти плюсы меркнут перед самым главным достоинством партнерских родов — невероятное ощущение единения, духовной близости. Пережив серьезный стресс, боль, а потом радость от появления малыша, пара будто получает второе дыхание. Это уже не просто супруги, а родные люди. Их объединило маленькое долгожданное чудо.

Минусы родов с мужем

У любой идеи есть как положительные, так и негативные стороны. И решение рожать ребенка вместе — не исключение. Почему этого не стоит делать:

→ Мудрый женский организм все предусмотрел: негативные стороны деторождения мгновенно забываются. Так мозг под влиянием гормонов редактирует воспоминания. Мужчины не обладают подобным физиологическим механизмом, поэтому помнят всё в деталях.

→ Неуместные комментарии мужа могут вызвать психологический дискомфорт и даже удар по самооценке у жены. Если мужчина недостаточно тактичен, лучше его с собой не брать.

→ Видя, какой ценой достаются дети, мужчина может подсознательно избегать опять "сделать больно" своей супруге. Сексуальная жизнь от этого не пострадает, а вот планы обзавестись вторым ребенком — вполне.

Противопоказания к присутствию мужа на родах

Брать с собой супруга на роды — не всегда хорошая затея, если есть:

Кризис в отношениях. Ругань, трудности в общении и понимании, развод в перспективе — весомый повод отказаться от совместных родов. Муж будет раздражать, отвлекать жену от главного занятия. Да и должной поддержки в состоянии конфликта наверняка не будет. Сильная впечатлительность. Есть мужчины, которые бледнеют при виде порезанного пальца. Таким уж точно не место в родзале. Как вариант, можно побыть вместе в предродовой палате. Озабооченность эстетической стороной родов. Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. А ведь во время рождения ребенка внешняя эстетика — последнее, о чем думает будущая мать. Поэтому если для пары этот момент очень важен, то лучше увидеть друг друга на следующий день после родов. Отсутствие самоконтроля. Некоторые мужчины могут вести себя не вполне адекватно при виде рыдающей от боли жены: выражать агрессию, ругаться с врачами. Нужен ли такой муж на родах? Наверняка его присутствие лишь ухудшит состояние роженицы.

Что делать, если муж не хочет присутствовать на родах

В последние годы партнерские роды с мужем стали очень популярны. Их выбирают, по разным оценкам, в 60-80% случаев. Это значит, что большинство мужчин с удовольствием участвуют в процессе рождения своих детей, и это здорово. Но остается не так мало тех, кто наотрез отказывается идти с женой в роддом. Стоит ли настаивать в таком случае?

Для начала надо понять, что отказ присутствовать на родах не всегда означает лень, отсутствие любви к жене и малышу и так далее. Чаще всего наоборот. Мужчина так сильно боится того, что будет происходить в стенах роддома, что поддается инстинктивной реакции: спрятаться, закрыть глаза, не думать об этом. Он переживает не только о себе, но и о супруге, о ребенке. Хочет, чтобы все прошло идеально, но понимает, что не в состоянии контролировать процесс. А вдруг он упадет в обморок? А вдруг не выдержит криков и страданий своей любимой?

Настаивать, манипулировать слезами, давить на него не стоит. Потому что основная цель совместных родов с мужем — добавить комфорта и гармонии в этот процесс. Но человек, который был вовлечен в него поневоле, не сможет оказать поддержку.

Что вы можете сделать

Мягко убедить, успокоить, развеять последние сомнения мужа, если видите, что он не категорически идет в отказ, а колеблется.

Почитайте отзывы отцов про парные роды, найдите видео по теме (только сначала просмотрите их сами, чтобы исключить ролики с откровенными кадрами). Поговорите с врачом, который ведет вашу беременность. Пусть посоветует будущему отцу, как себя вести в роддоме и к чему быть готовым.

Самый веский ваш аргумент — собственная уверенность, что все будет хорошо. Не стоит роды воспринимать, как великую муку, что-то неизбежно страшное. Это прекрасный, естественный процесс. И огромное значение имеет эмоциональный настрой, с которым будущие родители его пройдут.

Практическая подготовка: курсы для будущих пап

Знания способны победить панику. Если мужчина будет знать, что происходит, как помочь супруге и чего делать не стоит, то все пройдет гораздо спокойнее и о родах останутся лишь хорошие впечатления.

Практические навыки можно получить на курсах для будущих пап. Их проводят как офлайн (при роддомах, частных клиниках), так и онлайн. Название может быть другое — курсы для родителей, однако нужно уточнить, есть ли в программе советы конкретно для отцов.

На курсах вам расскажут:

как проходят роды;

способы обезболивающего и расслабляющего массажа во время болезненных схваток;

как морально поддержать супругу и держаться на позитиве самому;

как действовать в случае осложнений (при необходимости стимуляции родовой деятельности или кесарева сечения);

как ведет себя женщина во время родов, чтобы быть готовым к смене ее настроения.

Рожать одной или с мужем — вопрос дискуссионный. Даже если он очень хочет, все равно принимать окончательное решение должна женщина. Потому что успех родов во многом зависит от ее морального состояния и психологического комфорта.