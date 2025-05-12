Парад брухту: як Путін маскує танкову кризу показухою на Красній площі

Парад 9 травня в Москві - це була ганьба, тому що була представлена техніка, яку ми майже не бачимо в зоні бойових дій, оскільки російські окупаційні війська її майже не використовують.

Давайте візьмемо середньостатистичні танки Т-72, Т-80 і Т-90, які були представлені. Це основні бойові танки Росії, які вона називає "сучасними". Наприклад, Т-90М "Прорив" російські пропагандисти та офіційні особи, зокрема Путін і Медведєв, неодноразово називали "найкращим танком у світі". Але Т-90 - це фактично глибока модернізація радянського Т-72Б, причому ця модернізація зробила танк гіршим: на першому Т-90 було більше вразливих ділянок, ніж на радянському Т-72Б.

Цих танків зараз дуже мало. Якщо вони є на Красній площі, чому ми не бачимо їх щодня в масових танкових кулаках, які йдуть на прорив наших рубежів, нашої оборони? Наприклад, Т-90 виробляється на "Уралвагонзаводе" в кількості приблизно 6-7 одиниць на місяць. Решту танків росіяни просто відновлюють. Т-72 - це відновлення запасів Радянського Союзу, яких стає все менше, і майже всі бази в Росії зараз спустошені.

Відновленням Т-80 займається "Омсктрансмаш". Виробництва Т-80 немає взагалі - є тільки лінії відновлення і модернізації до рівня Т-80 БВМ. Так само і щодо інших танків. А решта - це Т-54, Т-62 і так далі, тобто радянські варіації.

Йдеться про те, що у Росії не залишилося навіть тих танків, які були в найбільшій кількості серійного виробництва і в найбільшій кількості на складах. Танки - в дефіциті для війська. Немає штатної комплектації основних бойових танків. Наприклад, у батальйоні обов'язково має бути танкова рота, а це 11 танків, утім, у РФ зараз дефіцит - 3-4 танки.

Також у російських підрозділах немає штатної комплектації бойовими броньованими машинами (ББМ). Як правило, на батальйон має бути 33 одиниці ББМ, але зараз їх лише 11-12. Тому росіяни і використовують "Жигулі", "Ниви", мотоцикли, електросамокати в зоні бойових дій, тобто неспеціалізовану техніку. І це стосується майже всіх з'єднань, майже всіх формувань російських окупаційних військ.

Середній показник штатної комплектації танками і ББМ - 20-30%. Тобто дефіцит за цим параметром 60-70%.