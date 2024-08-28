Падіння Хусейна почалося з окупації Кувейту. Співпадіння?

28 серпня 1990 — Ірак окупував Кувейт (який завжди був до нього дружнім) і оголосив його своєю 19-ю провінцією, перейменував столицю Кувейту на Кадіму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна.

Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом колаборанта лейтенанта Алаа Хусейна (не родич), який оголосив про "воз`єднання" Кувейта з Іраком, миттєво став полковником та отримав ще й почесну синекуру - посаду заступника прем`єр-міністра Іраку.

З цього моменту почалося падіння диктатури Саддама, якого було заарештовано американськими морськими піхотинцями 23 грудня 2003 року. Страчено за вироком іракського суду 30 грудня 2006. Навіщо йому було лізти в Кувейт - напевне сам собі не зміг би точно пояснити. Тому що міг...

Лейтенант-полковника Алаа Хусейна суд Кувейту засудив до смертної кари за державну зраду. Пізніше покарання замінили на довічне ув'язнення, яке той відбуває донині. Зараз йому 76 років. Маріонетковим урядом устиг покерувати 5 днів.

Чи треба пояснювати про що це я?

На фото: два Хуссейна...