Звідки Трамп взяв інформацію про оточення ЗСУ на Курщині, або Як Путін видав бажане за дійсне

Важче всього прогнозувати дії несистемної людини — він у будь-який момент може утнути щось непередбачуване навіть для самого себе. А якщо така людина ще й вважає себе найвеличнішою у світі...

Ілюструю конкретною ситуацією, яку реконструював з американських та російських інформаційних витоків.

Днями широкий загал порадів тому, що путін потрапив у цугцванг: погоджується на припинення вогню — погано, бо демонструє слабкість перед Україною і США. Не погоджується — викликає роздратування Д. Трампа, який починає примушувати його до перемир’я. А тут ще нафтові доходи недоімперії впали до мінімуму за час війни, тому будь-які дії проти російського тіньового танкерного флоту будуть дуже болючими.

А потім представник Трампа С. Віткофф полетів у Москві, щоб офіційно повідомити про результати україно-американських переговорів у Джидді. І багато хто звернув увагу, що путін примусив його чекати аудієнції аж вісім годин!

А чому чемоданній фюрерок міг собі таке дозволити?

А тому, що йому втерли про фантастичні успіхи російської армії у Курській області. Як під Сталінградом під час Другої Світової. Настільки великі, що він взяв участь у засіданні свого штабу. І там зомбі-начальник Генштабу Герасимов прозвітував, що трубопровідні росіяни наступають настільки швидко, що у районі Суджі є навіть шанс оточити багаточисельні угрупування ЗСУ.

Звісно, Путін надувся, як жаба, промаринував Віткоффа в очікуванні, а потім у процесі зустрічі розповів про "оточення тисяч військовослужбовців ЗСУ" не як про хотелку, а як про доконаний факт. Віткофф, природно, переповів цю вигадку Трампу.

Той повірив — хиба ж "партнер Володья" може брехати? А перевірити у власних розвідслужб, які володіють достеменною супутникової інфою — ні. Бо ці розвідники співпрацювали з Д. Байденом, а І. Маск ще не встиг їх розігнати і звідкись набрати нових. Трамп повірив настільки, що начебто передав путіну особисте прохання проявити гуманізм і не вбивати українських бійців. І той начебто погодився, якщо вони складуть зброю і здадуться у полон...

Насправді вихід ЗСУ з Курської області відбувається доволі організовано. Звісно, не без проблем, бо тягнули до останнього: довелося залишити частину техніки. Невеличкі підрозділі дійсно могли потрапити у оточення, але ні про які багатотисячні котли мова не йде.

Проте цілком можливо, що зараз Трамп почне публічно вихвалятися, як він врятував ЗСУ від знищення, як він розповідає про міфічні 350 ярдів воєнної допомоги Україні. А ще вимагати від України якихось поступок як відповідь на путінський "гуманізм та прагнення миру"...