Откуда Трамп взял информацию об окружении ВСУ на Курщине, или Как Путин выдал желаемое за действительное

Тяжелее всего прогнозировать действия несистемного человека — он в любой момент может сделать что-то непредсказуемое даже для самого себя. А если такой человек еще и считает себя величайшим в мире...

Иллюструю конкретной ситуацией, реконструированной с американских и российских информационных истоков.

На днях широкая рада порадовалась тому, что пути попали в цугцванг: соглашается на прекращение огня — плохо, потому что демонстрирует слабость перед Украиной и США. Не соглашается – вызывает раздражение Д. Трампа, который начинает принуждать его к перемирию. А тут еще нефтяные доходы недоимперии упали до минимума за время войны, поэтому любые действия против российского теневого танкерного флота будут очень болезненными.

А затем представитель Трампа С. Виткофф улетел в Москву, чтобы официально сообщить о результатах украино-американских переговоров в Джидде. И многие обратили внимание, что пути заставили его ждать аудиенции целых восемь часов!

А почему чемоданный фюрерок мог себе такое позволить?

А потому, что ему утерли о фантастических успехах русской армии в Курской области. Как под Сталинградом во время Второй Мировой. Настолько велики, что он принял участие в заседании своего штаба. И там зомби-начальник Генштаба Герасимов отчитался, что трубопроводные россияне наступают настолько быстро, что в районе Суджи есть даже шанс оцепить многочисленные группировки ВСУ.

Конечно, Путин надулся, как лягушка, промариновал Виткоффа в ожидании, а затем в процессе встречи рассказал об "окружении тысяч военнослужащих ВСУ" не как о хотелке, а как о свершившемся факте. Виткофф, естественно, пересказал эту выдумку Трампу.

Тот поверил — разве "партнер Володья" может лгать? А проверить у своих разведслужб, обладающих подлинной спутниковой инфой – нет. Ибо эти разведчики сотрудничали с Д. Байденом, а И. Маск еще не успел их разогнать и откуда-то набрать новых. Трамп поверил настолько, что вроде бы передал путину личную просьбу проявить гуманизм и не убивать украинских бойцов. И тот вроде бы согласился, если они сложат оружие и сдадутся в плен...

На самом деле выход ВСУ из Курской области проходит достаточно организованно. Конечно, не без проблем, потому что тянули до последнего: пришлось оставить часть техники. Небольшие подразделения действительно могли попасть в окружение, но ни о каких многотысячных котлах речь не идет.

Однако вполне возможно, что сейчас Трамп станет публично хвастаться, как он спас ВСУ от уничтожения, как он рассказывает о мифических 350 ярдах военной помощи Украине. А еще требовать от Украины каких-либо уступок как ответ на путинский "гуманизм и стремление к миру"...