Від дитячих мрій до постачання техніки для ЗСУ: Історія FAVBET Foundation Андрія Матюхи

Кілька років тому FAVBET Foundation був заснований як цивільний фонд, спрямований на підтримку дитячого спорту та освіти. Сьогодні ж масштабна організація, що працює на військовому фронті, координуючи безліч національних проєктів. Зміна ролі фонду відбулася під час повномасштабного вторгнення, проте здатність адаптуватися до нових умов була покладена в основу фонду значно раніше, ніж 24 лютого.

Бути всередині добра

Історія FAVBET Foundation тісно переплетена з компанією FAVBET, заснованою ще в 1999 році українським підприємцем та меценатом Андрієм Матюхою. Створення FAVBET Foundation було випливом багаторічної еволюції благодійних проєктів компанії, які протягом довгого часу залишалися за кулісами й були безпосередньо керовані засновником. Згодом вони перетворилися на окремий вектор корпоративної соціальної відповідальності, що включав національні системні проєкти, такі як акція "Давай, забивай" на користь БФ "Таблеточки" і співпраця з фондом "Повернись живим" в рамках проєкту Invictus Games для поранених українських воїнів.

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Вже у 2020 році Андрій Матюха приймає рішення вивести благодійну діяльність FAVBET за межі компанії, створюючи Favbet Foundation. В інтерв’ю розповідає: "Ми бачили, що маємо ресурс на те, щоб робити більше, бути корисними Україні за межами спортивних майданчиків, реалізовувати соціальну місію. Так з’явилася окрема структура, фонд, який дозволив нам систематизувати всі напрацювання та вийти на новий рівень".

Новим етапом у роботі Favbet Foundation стала взаємодія з державними структурами. Фонд стартував з підписання меморандуму з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією, що передбачав спільну діяльність у сфері розвитку інформаційного суспільства. В межах меморандуму фонд долучився до проєкту "Цифровізація бібліотек" та надав 5000 комп'ютерів бібліотекам у селах та маленьких містах для створення місцевих центрів цифрової освіти. У 2021 році ця ініціатива навіть була офіційно визнана українськими чиновниками як найкращий приклад взаємодії бізнесу з державою.

У наступні два роки Favbet Foundation реалізує більше ніж 100 проєктів в галузі дитячої освіти та розвитку, допомагатиме спеціалізованим установам, в тому числі передасть 2000 телевізорів дитячим будинкам сімейного типу в Україні.

"Мета нашої діяльності — створити екосистему позитивного впливу. Тобто бути організацією, яка не тільки підтримує корисні ініціативи, але й самостійно запускає проєкти, що змінюють суспільство на краще та дають більше можливостей нашій молоді", — розповідатиме Андрій Матюха наприкінці 2021 року.

У 2022 рік фонд входив з великими планами. Попереду був запуск благодійних проєктів в галузі IT-освіти для дітей, спортивні ініціативи та багато іншого. Однак вже в лютому FAVBET Foundation довелось міняти не лише плани, а й всю траєкторію діяльності — почалася війна.

Військова трансформація

В нещодавньому інтерв’ю Андрій Матюха пригадував, що переорієнтація фонду відбувалась "реактивно" протягом перших днів та тижнів після вторгнення — всі зусилля зосередили на вирішенні нагальних гуманітарних питань та підтримці ЗСУ. Водночас було прийнято рішення у п’ятеро збільшити фінансування фонду з боку FAVBET — ключового донора організації.

За наступний рік Favbet Foundation перетвориться в один з найбільш помітних фондів мілітарного напряму — станом на квітень 2023 року передасть понад 100 автомобілів артилеристам, розвідникам, ППО та іншим підрозділам ЗСУ, закупатиме квадрокоптери, антидронові рушниці, сучасні засоби зв’язку, амуніцію, інше технологічне обладнання та безліч всього, у чому є потреба на фронті.

Наразі Favbet Foundation надав допомогу українській армії на суму понад 60 млн грн. Ще 5 мільйонів перевели на спецрахунок Нацбанку, підтримали президентську ініціативу United 24, а також передали 1.9 млн грн фонду "Повернись живим", з яким FAVBET співпрацює з 2019 року.

Сам Андрій Матюха роботу фонду стосовно підтримки ЗСУ благодійністю не називає, віддаючи перевагу терміну "співпраця": "Благодійність — це коли ми разом із футболістами донатили БФ „Таблеточки“, допомагали дитячим притулкам, розвивали інфраструктуру дитячого спорту, купували телевізори для малозабезпечених сімей та комп’ютери для бібліотек".

Сприяння військовослужбовцям — це інше, підкреслює засновник фонду, адже саме на них тримається захист країни, і завдання кожного українського бізнесу та й загалом українця — створювати для них надійний тил та забезпечувати всім необхідним для перемоги. Бути не благодійниками, а разом робити спільну справу.

Найважливіші проєкти фонду Андрія Матюхи

Favbet Foundation відомий своєю підтримкою Збройним Силам, зокрема забезпеченням транспорту та техніки. На сьогодні фонд передав за власний кошт понад 100 автомобілів для потреб ЗСУ, з них 10 були придбані та відремонтовані завдяки спільному проєкту з FAVBET "Прокачай авто для ЗСУ". Збір коштів був перетворений на інтерактивний проєкт, в рамках якого можна було спостерігати в реальному часі, як команда проєкту проводить "військовий тюнінг" стокових позашляховиків та готує їх до роботи на передовій. Мета полягала в тому, щоб додати збору емоцій та залучити більше людей донатити на потреби війська. Фонд також передав українським захисникам 65 різних дронів, включаючи ударні безпілотники "Лазарь", які отримали назву Favbet-1 та Favbet-2.

Однак, є багато проєктів та закупівель, які фонд не розголошує через їх військову таємницю. Favbet Foundation забезпечує Збройні Сили різними високотехнологічними речами, такими як лазерні далекоміри, системи протидії ворожим дронам, прилади нічного бачення, ретранслятори, а також звичні, але необхідні спальні мішки, генератори, зарядні станції, ліки та інше. Фонд підтримує контакт з військовими щоденно та працює без вихідних.

Багато у Favbet Foundation роблять й у гуманітарному напрямі, в тому числі спільно з командою FAVBET. В перші дні, коли тісних контактів з військовими підрозділами ще не було, у фонді займались екіпіруванням співробітників — до лав ЗСУ та Тероборони стало понад сто працівників групи компаній, — завозили та сортували гуманітарку.

За рішенням Андрія Матюхи, офіс FAVBET перетворився на прихисток, а склади — на центри для сотні тон гуманітарної допомоги. Команда розробила логістичні маршрути для 100 тонн гуманітарної допомоги, самостійно перевезла 10 тонн гуманітарних вантажів з Хорватії в Україну та допомагала евакуювати мешканців зон бойових дій. Під час окупації Херсону, за підтримки Favbet Foundation, понад півтори тисячі людей були евакуйовані з небезпечних територій і знайшли комфортний притулок у Чернівецькій області.

У квітні 2022 року команда фонду відкрила Центр адаптації для переселенців з України у Загребі (Хорватія), де надають гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну підтримку, вчать мові та проводять освітні заходи для дітей. У 2023 році цей проєкт став переможцем національного рейтингу "Відповідальна країна" у номінації "Власні проєкти благодійних фондів".

"Найкраще, що ми сьогодні можемо зробити для нашої країни, — наблизити нашу перемогу. Водночас ми продовжуємо роботу над довгостроковими програмами в галузі інфраструктури, освіти, реабілітації, здоров’я та спорту, щоб допомогти українцям повернутися до життя", — зазначав Андрій Матюха в коментарі Forbes.

Так, в лютому 2023 Favbet Foundation запустила довгострокову програму "Клуб супергероїв" з кількома освітніми та спортивними проєктами для дітей, що постраждали від війни.

Вже стартували перші групи безкоштовного курсу з основ IT для дітей військовослужбовців, вимушених переселенців та підлітків з прифронтових регіонів, який фонд розробляв у партнерстві з Code Club Україна. В межах іншого проєкту "Клубу супергероїв", який у фонді назвали "Сила в знаннях", дітям ВПО та українських захисників передадуть 5500 наборів канцелярії для навчання та творчості.

В майбутньому запланований запуск регулярних спортивних класів для дітей ВПО, підтримка дитячого спорту та виступів талановитих юніорів на міжнародній арені, сприяння молодому поколінню українців у навчанні та творчому розвитку.

На початку 2023 року фонд також надав підтримку дитячій лікарні "Охматдит" та Інституту нейрохірургії імені А. П. Ромоданова, придбавши за 4 млн грн сучасне діагностичне обладнання для проведення складних операцій.

За словами Андрія Матюхи, як FAVBET, так і Favbet Foundation сьогодні в першу чергу зосереджені на підтримці України та наближенні перемоги. Компанія — поповнення бюджету на сотні мільйонів гривень, фонд — щоденним виконанням запитів від військових підрозділів та допомозі українцям через довгострокові програми в галузі інфраструктури, освіти, спорту та реабілітації.

"Ми присутні у кількох країнах Європи, можемо вважатись міжнародним бізнесом. Але в першу чергу ми українська компанія, і продовжуємо працювати на наше спільне майбутнє — так само сміливо, системно та цілеспрямовано, як робили це останні 23 роки", — говорить засновник FAVBET.