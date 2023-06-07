От детских мечтаний до поставки техники для ВСУ: История FAVBET Foundation Андрея Матюхи

Несколько лет назад FAVBET Foundation был основан в качестве гражданского фонда, направленного на поддержку детского спорта и образования. Сегодня же масштабная организация, работающая на военном фронте, координируя множество национальных проектов. Изменение роли фонда произошло во время полномасштабного вторжения, однако способность адаптироваться к новым условиям была положена в основу фонда значительно раньше 24 февраля.

Быть внутри добра

История FAVBET Foundation тесно переплетена с компанией FAVBET, основанной еще в 1999 году украинским предпринимателем и меценатом Андреем Матюхой. Создание FAVBET Foundation было следствием многолетней эволюции благотворительных проектов компании, которые долгое время оставались за кулисами и были непосредственно управляемы основателем. Впоследствии они превратились в отдельный вектор корпоративной социальной ответственности, включавший национальные системные проекты, такие как акция "Давай, забивай" в пользу БФ "Таблеточки" и сотрудничество с фондом "Вернись живым" в рамках проекта Invictus Games для раненых украинских воинов.

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Уже в 2020 году Андрей Матюха принимает решение вывести благотворительную деятельность компании FAVBET за пределы компании, создавая Favbet Foundation. В интервью рассказывает: "Мы видели, что есть ресурс на то, чтобы делать больше, быть полезными Украине за пределами спортивных площадок, реализовывать социальную миссию. Так появилась отдельная структура, фонд, который позволил нам систематизировать все наработки и выйти на новый уровень ”.

Новым этапом в работе Favbet Foundation стало взаимодействие с государственными структурами. Фонд стартовал с подписания меморандума с Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией, которая предусматривала совместную деятельность в сфере развития информационного общества. В рамках меморандума фонд присоединился к проекту Цифровизация библиотек и предоставил 5000 компьютеров библиотекам в селах и маленьких городах для создания местных центров цифрового образования. В 2021 году эта инициатива даже была официально признана украинскими чиновниками лучшим примером взаимодействия бизнеса с государством.

В последующие два года Favbet Foundation реализует более 100 проектов в области детского образования и развития, будет помогать специализированным учреждениям, в том числе передаст 2000 телевизоров детским домам семейного типа в Украине.

"Цель нашей деятельности - создать экосистему положительного влияния. То есть быть организацией, которая не только поддерживает полезные инициативы, но и самостоятельно запускает проекты, которые изменяют общество к лучшему и дают больше возможностей нашей молодежи", - будет рассказывать Андрей Матюха в конце 2021 года.

В 2022 году фонд входил с большими планами. Предстоял запуск благотворительных проектов в области IT-образования для детей, спортивные инициативы и многое другое. Однако уже в феврале FAVBET Foundation пришлось менять не только планы, но всю траекторию деятельности — началась война.

Военная трансформация

В недавнем интервью Андрей Матюха вспоминал, что переориентация фонда происходила "реактивно" в течение первых дней и недель после вторжения - все усилия сосредоточили на решении неотложных гуманитарных вопросов и поддержке ВСУ. В то же время, было принято решение в пять раз увеличить финансирование фонда со стороны FAVBET — ключевого донора организации.

За следующий год Favbet Foundation превратится в один из наиболее заметных фондов милитарного направления — по состоянию на апрель 2023 года передаст более 100 автомобилей артиллеристам, разведчикам, ПВО и другим подразделениям ВСУ, будет закупать квадрокоптеры, антидроновые ружья, современные средства связи. оборудование и множество всего, в чем есть потребность на фронте.

Пока Favbet Foundation оказал помощь украинской армии на сумму более 60 млн грн. Еще 5 миллионов перевели на спецсчет Нацбанка, поддержали президентскую инициативу United 24, а также передали 1.9 млн грн фонда "Вернись живым", с которым FAVBET сотрудничает с 2019 года.

Сам Андрей Матюха работу фонда по поддержке ВСУ благотворительностью не называет, предпочитая термин "сотрудничество": "Благотворительность — это когда мы вместе с футболистами донатили БФ „Таблеточки", помогали детским приютам, развивали инфраструктуру детского спорта, покупали телевизоры для малообеспеченных семей и комп. для библиотек ".

Содействие военнослужащим — это другое, подчеркивает основатель фонда, ведь именно на них держится защита страны, и задача каждого украинского бизнеса и вообще украинца — создавать для них надежный тыл и обеспечивать всем необходимым для победы. Быть не благодетелями, а вместе делать общее дело.

Важнейшие проекты фонда Андрея Матюхи

Favbet Foundation известен своей поддержкой Вооруженным Силам, в частности, обеспечением транспорта и техники. На сегодняшний день фонд передал за свой счет более 100 автомобилей для нужд ВСУ, из них 10 были приобретены и отремонтированы благодаря совместному проекту с FAVBET "Прокачай авто для ВСУ". Сбор средств был превращен в интерактивный проект, в рамках которого можно было наблюдать в реальном времени, как команда проекта проводит военный тюнинг стоковых внедорожников и готовит их к работе на передовой. Цель заключалась в том, чтобы добавить сбор эмоций и привлечь больше людей донатить на нужды войска. Фонд также передал украинским защитникам 65 разных дронов, включая ударные беспилотники "Лазарь", получившие название Favbet-1 и Favbet-2.

Однако есть много проектов и закупок, которые фонд не разглашает из-за их военной тайны. Favbet Foundation обеспечивает Вооруженные Силы различными высокотехнологичными вещами, такими как лазерные дальномеры, системы противодействия вражеским дронам, приборы ночного видения, ретрансляторы, а также привычные, но необходимые спальные мешки, генераторы, зарядные станции, лекарства и прочее. Фонд поддерживает контакт с военными ежедневно и работает без выходных.

Многие в Favbet Foundation производят и в гуманитарном направлении, в том числе совместно с командой FAVBET. В первые дни, когда тесных контактов с военными подразделениями еще не было, в фонде занимались экипировкой сотрудников — в ряды ВСУ и Теробороны стало более ста сотрудников группы компаний, — завозили и сортировали гуманитарку.

По решению Андрея Матюхи офис FAVBET превратился в убежище, а склады — в центры для сотни тонн гуманитарной помощи. Команда разработала логистические маршруты 100 тонн гуманитарной помощи, самостоятельно перевезла 10 тонн гуманитарных грузов из Хорватии в Украину и помогала эвакуировать жителей зон боевых действий. Во время оккупации Херсона при поддержке Favbet Foundation более полутора тысяч человек были эвакуированы с опасных территорий и нашли комфортное убежище в Черновицкой области.

В апреле 2022 года команда фонда открыла Центр адаптации для переселенцев из Украины в Загребе (Хорватия), где оказывают гуманитарную помощь, психологическую и юридическую поддержку, учат языку и проводят образовательные мероприятия для детей. В 2023 году этот проект стал победителем национального рейтинга "Ответственная страна" в номинации "Собственные проекты благотворительных фондов".

"Лучшее, что мы сегодня можем сделать для нашей страны, - приблизить нашу победу. В то же время мы продолжаем работу над долгосрочными программами в области инфраструктуры, образования, реабилитации, здоровья и спорта, чтобы помочь украинцам вернуться к жизни", - отмечал Андрей Матюха. в комментарии Forbes.

Так, в феврале 2023 года Favbet Foundation запустила долгосрочную программу "Клуб супергероев" с несколькими образовательными и спортивными проектами для детей, пострадавших от войны.

Уже стартовали первые группы бесплатного курса по основам IT для детей военнослужащих, вынужденных переселенцев и подростков из прифронтовых регионов, который фонд разрабатывал в партнерстве с Code Club Украина. В рамках другого проекта "Клуба супергероев", который в фонде назвали "Сила в знаниях", детям ВПЛ и украинских защитников передадут 5500 наборов канцелярии для обучения и творчества.

В будущем запланирован запуск регулярных спортивных классов для детей ВПЛ, поддержка детского спорта и выступлений талантливых юниоров на международной арене, содействие молодому поколению украинцев в учебе и творческом развитии.

В начале 2023 фонд также оказал поддержку детской больнице "Охматдет" и Института нейрохирургии имени А. П. Ромоданова, приобретя за 4 млн грн современное диагностическое оборудование для проведения сложных операций.

По словам Андрея Матюхи, как FAVBET, так и Favbet Foundation сегодня, в первую очередь, сосредоточены на поддержке Украины и приближении победы. Компания — пополнение бюджета на сотни миллионов гривен, фонд — ежедневное выполнение запросов от военных подразделений и помощь украинцам через долгосрочные программы в области инфраструктуры, образования, спорта и реабилитации.

"Мы присутствуем в нескольких странах Европы, можем считаться международным бизнесом. Но в первую очередь мы украинская компания, и продолжаем работать на наше общее будущее - так же смело, системно и целенаправленно, как это делали последние 23 года", - говорит основатель FAVBET.