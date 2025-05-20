Острів мрій: пориньте в розкіш у комфортабельних готелях Пароса

Мрієте про відпустку на затишному острові? Щоб вітер куйовдив ваше волосся, а ніжне море пестило шкіру? Тоді Парос чекає на вас!

Цей острів славиться традиційною кікладською архітектурою, чудовими піщаними пляжами з кришталево чистою водою, мальовничими сільськими поселеннями та історичними пам’ятками. Парос – ідеальне місце для тих, хто шукає комфортний і незабутній відпочинок на берегах Егейського моря.

А що може зробити відпустку по-справжньому незабутньою? Звичайно, найкращі готелі Пароса. На острові є різноманітні готелі різних категорій і стилів, які підійдуть на будь-який смак і бюджет. Від розкішних курортів до затишних апартаментів – ви знайдете ідеальне місце для проживання.

Andronis Minois

Елегантний 5-зірковий готель із басейном, спа-центром і рестораном, розташований на березі Егейського моря. Пропонує різноманітні номери, студії, апартаменти та вілли, оформлені в світлих тонах із дерев’яними меблями.

Адреса: Parasporos beach, Paros Island 844 00, Греція

Вебсайт: https://www.andronis.com/hotels/andronis-minois/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Andronis Minois – це світ елегантності, комфорту та розкоші. Готель унікальний своєю різноманітністю варіантів розміщення. Усі апартаменти обставлені вишуканими дерев’яними меблями та оформлені в ніжних кольорах, створюючи атмосферу затишку й релаксу.

Готель пропонує басейн, де можна освіжитися, і сучасний спа-центр, де ви зможете розслабитися та подбати про себе.

Насолоджуйтесь вишуканими стравами в ресторані або відпочивайте з коктейлем у затишному барі з чарівними краєвидами.

Andronis Minois – це шикарний готель на Паросі, ідеальний для тих, хто хоче насолоджуватися пляжами, перебуваючи поруч із мальовничою столицею острова.

Senia Hotel

Ідеальний вечір у розкішних готелях Пароса. Джерело: Image by Nicole Klesy from Pixabay

Затишний 3-зірковий готель із басейном, баром і рестораном, розташований на скелястому мисі, за 5 хвилин ходьби від центру Науси. Пропонує яскраві номери та апартаменти з кухнями і терасами з видом на затоку.

Адреса: Naoussa Paros, Paros 844 01, Греція

Вебсайт: https://www.hotel-senia.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Senia Hotel – це куточок розкоші в яскравих номерах із комфортним оточенням і унікальними краєвидами. Тут ви знайдете приватність і спокій серед природи.

Відвідайте ресторан і освіжіться після прогулянок вишуканою середземноморською кухнею або насолоджуйтесь прохолодними напоями в затишному барі.

Senia Hotel пропонує поплавати у величезному безмежному басейні, де відкривається світ магічної природи.

Senia – це комфортний готель Пароса. Подаруйте собі незабутню відпустку в Греції з фантастичним видом на Егейське море.

Paros Agnanti Hotel

Прекрасний 5-зірковий готель із басейном, тенісним кортом і рестораном.

Адреса: Krios Beach, Paros 844 00, Греція

Вебсайт: https://www.parosagnanti.gr/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Paros Agnanti розташований у привабливому місці, оточеному дивовижними садами. Усі апартаменти готелю оформлені з витонченістю та комфортом, пропонуючи найкращі краєвиди. Тут ви знайдете спокій і повне розслаблення, насолоджуючись сонцем і морським бризом.

Освіжіться в басейні, який пропонує Paros Agnanti, або відвідайте тенісний корт, де можна розім’ятися та насолодитися грою. Обов’язково скуштуйте смачні делікатеси в ресторані готелю.

Paros Agnanti – це вишуканий готель Пароса, місце спокою, комфорту та привабливої природи.

Saint Andrea Sea Side Resort

Басейн на даху в топових готелях Пароса. Джерело: Image by Danor Aharon from Pixabay

Шикарний 4-зірковий курорт із басейном, баром і рестораном, розташований на набережній, за 1,5 км від пляжу Монастірі та 6 км від міста Науса. Пропонує стильні номери та люкси з балконами з видом на море або сад.

Адреса: Kolybithres, Naoussa, Paros, Греція

Вебсайт: https://st-andrea.gr/el/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Saint Andrea Sea Side Resort пропонує комфортне розміщення в затишних апартаментах. Усі номери мають просторі балкони, де можна насолоджуватися прекрасною панорамою. Тут вас оточать турботою та увагою. Чуйний персонал готовий зробити вашу відпустку незабутньою.

Починайте день із смачного сніданку, який включений у вартість проживання. Потім вирушайте на пляж або досліджуйте околиці, насолоджуючись морським бризом.

Saint Andrea Sea Side Resort рекомендує відпочити біля басейну, де можна спостерігати схід і захід сонця. Чудовий морський краєвид додасть магії вашій відпустці.

Скуштуйте різноманітну грецьку кухню в затишному ресторані або відвідайте бар, щоб насолодитися освіжаючим фірмовим коктейлем.

Saint Andrea Sea Side Resort – це дивовижний готель Пароса, де морські мрії стають реальністю.

Astir of Paros

Розкішний 5-зірковий курорт на пляжі Колімбітрес, за 3 км від Науси. Пропонує вишукані номери та люкси з мармуровими ванними кімнатами та балконами з видом на море або сад.

Адреса: Κολυμπήθρες 844 01, Греція

Вебсайт: https://www.astirofparos.gr/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Astir of Paros пропонує комфортні апартаменти з вишуканими меблями та сучасним декором. Деякі номери та люкси обладнані балконами з дивовижною панорамою. Тут ви також знайдете розкішні мармурові ванні кімнати, де можна розслабитися після дня на пляжі.

Astir of Paros рекомендує басейн, де можна освіжитися, і сучасний спа-центр, де ви обов’язково насолодитеся різноманітними процедурами. Для любителів гольфу є поле, де можна пограти з видом на море.

У готелі також є вишуканий ресторан і бар, щоб освіжитися після відпочинку та скуштувати фірмові коктейлі.

Astir of Paros – один із найкращих готелів Пароса, шикарне місце для незабутньої відпустки.

Parilio Hotel

Грецькі пляжі поблизу готелів Пароса. Джерело: Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

Розкішний 5-зірковий готель у сучасному стилі з елементами кікладської архітектури.

Адреса: Κολυμπήθρες 844 01, Греція

Вебсайт: https://pariliohotelparos.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Parilio вражає своїм дизайном і атмосферою. Готель оточений сосновими гаями та побіленими рибальськими селами, неподалік від мальовничого пляжу Колімбітрес.

Parilio вирізняється унікальною архітектурою, натхненною традиційним кікладським стилем. На вас чекають 33 просторі та світлі номери, обставлені натуральними матеріалами та сучасними елементами грецького дизайну. Кожен номер має свій індивідуальний характер і оснащений усім необхідним для комфортного перебування.

Насолоджуйтесь сонцем і прохолодними напоями з бару біля спільного басейну. А для повного релаксу відвідайте спа-центр, який пропонує різноманітні процедури для обличчя та тіла з використанням азійських ароматичних олій. Обов’язково завітайте до ресторану Mr. E, щоб скуштувати свіжу сезонну грецьку та середземноморську кухню від відомого шеф-кухаря Олександра Ціотініса.

Parilio Hotel – ідеальний готель на Паросі для тих, хто шукає усамітнений і незабутній відпочинок на острові мрій.

Kanale’s Rooms & Suites

Вишукний 4-зірковий готель із видом на затоку Науса, у пішій доступності від пляжу Піпері. Пропонує комфортні номери та люкси з балконами, а також басейн, джакузі та ресторан на даху.

Адреса: Piperi, Naousa 844 01, Греція

Вебсайт: https://www.kanales.gr/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Kanale’s Rooms & Suites – це справжній оазис розкоші та комфорту на острові Парос. Готель розташований у пішій доступності від мальовничого села Науса. Номери пропонують краєвиди на Егейське море, що простягаються аж до острова Міконос.

Усі номери обладнані балконами, щоб ви могли надихатися дивовижними краєвидами. Побілені стіни, арки та унікально оформлений басейн створюють атмосферу спокою.

Ресторан на даху Piperatto порадує вишуканими стравами та магічними панорамними видами на море.

Під час перебування в Kanale’s Rooms & Suites ви матимете легкий доступ до найкрасивіших пляжів острова. Прогуляйтеся вуличками, насолоджуйтесь рибальським портом і відкрийте для себе справжню Грецію.

Kanale’s Rooms & Suites – це не просто чудовий готель на Паросі, це місце, де кожна деталь створена для вашого комфорту та насолоди.

Mr & Mrs White Paros

Фітнес-центр у найкращих готелях Пароса. Джерело: Image by Dieter Ludwig Scharnagl from Pixabay

Елегантний 4-зірковий готель, оточений садами та оливковими деревами, за 800 метрів від пляжу Науса. Має два басейни, фітнес-центр, бар і ресторан із місцевою та міжнародною кухнею.

Адреса: Naousa 844 01, Греція

Вебсайт: https://mrandmrswhiteparos.hotelbrain.com/en/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Mr & Mrs White – це справжній шматочок раю на острові Парос, де елегантність, комфорт і природна краса зливаються воєдино. Готель ніби розчиняється в навколишній природі, оточений садами та оливковими деревами.

Mr & Mrs White пропонує два басейни, де можна освіжитися та насолодитися краєвидом Егейського моря. Для любителів активного відпочинку є сучасний фітнес-центр.

Скуштуйте місцеву та міжнародну кухню в ресторані або розслабтеся з коктейлем у барі.

Готель розташований неподалік від затишного села Науса з його венеційським портом і замком XV століття. Тут ви знайдете безліч варіантів для відпочинку та розваг.

Mr & Mrs White – один із найкращих готелів Пароса. Це затишне місце для незабутнього відпочинку та безлічі задоволень.

Summer Senses Luxury Resort

Чудовий 5-зірковий курорт із видом на пляж Пунта, за 4 км від міста Парікія. Курорт пропонує просторі номери та вілли з приватними басейнами.

Адреса: Punda Beach, Marpissa 844 00, Греція

Вебсайт: https://www.summersenses.gr/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Summer Senses Luxury Resort – це райське місце, де елегантність, комфорт і природна краса поєднуються. На вас чекають 100 номерів і вілл на 30 акрах із інтимною та приватною атмосферою.

Дозвольте собі розслабитися в спа-центрі або підтримувати форму в сучасному тренажерному залі з незабутніми краєвидами. Гурмани оцінять два ресторани:

Galazia Hytra . Тут на вас чекає креативне меню грецької кухні, натхненне регіональними смаками.

. Тут на вас чекає креативне меню грецької кухні, натхненне регіональними смаками. Gaia Restaurant. Пропонує сніданки, обіди та вечері з вишуканою грецькою кухнею.

Готель розташований лише за 4 км від Парікії, столиці Пароса. Тут ви знайдете багато варіантів для відпочинку, розваг і занурення в справжнє грецьке життя.

Summer Senses Luxury Resort – це елегантний готель Пароса, де затишок, розкіш і комфорт відображені в кожній деталі.

Acron Villas

Шикарний вид із номера готелю на Паросі. Джерело: Image by ardulei from Pixabay

Ексклюзивний комплекс із 24 вілл із приватними басейнами та панорамними видами на море.

Адреса: Κολυμπήθρες 844 01, Греція

Вебсайт: https://acronvillasparos.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Acron Villas поєднує сучасний дизайн і незайману природу. На вас чекають 24 розкішні вілли з мінімалістичним дизайном, натхненним кікладською архітектурою, і приголомшливими видами на затоку Наусіс. Кожна вілла має власний приватний басейн, терасу, повністю обладнану кухню та комфортні спальні. Відкрийте для себе величні панорами та безмежні горизонти.

Зручне розташування Acron Villas дозволяє легко дістатися до найкрасивішого пляжу на узбережжі. Тут можна засмагати на білому піску та купатися в морі.

Acron Villas – ідеальний готель на Паросі для тих, хто шукає усамітнений і незабутній відпочинок у Греції. Насолоджуйтесь красою та культурою, а також елегантністю, комфортом і гостинністю, які зроблять вашу відпустку незабутньою.

Парос – це місце, де море, сонце та грецька гостинність поєднуються. Ці дивовижні готелі Пароса дарують гостям незабутні враження. Незалежно від того, чи шукаєте ви розкіш, романтику, спокій чи пригоди, ви обов’язково знайдете готель, який відповідатиме вашим бажанням.