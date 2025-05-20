Остров мечт: окунитесь в роскошь в комфортабельных отелях Пароса

Мечтаете об отпуске на уютном острове? Чтобы ветер трепал ваши волосы, а нежное море ласкало кожу? Тогда Парос ждет вас!

Этот остров славится традиционной кикладской архитектурой, великолепными песчаными пляжами с кристально чистой водой, живописными деревенскими поселениями и историческими достопримечательностями. Парос – идеальное место для тех, кто ищет комфортный и незабываемый отдых на берегах Эгейского моря.

А что может сделать отпуск по-настоящему незабываемым? Конечно, самые лучшие отели Пароса. На острове есть различные отели разных категорий и стилей, которые подойдут на любой вкус и бюджет. От роскошных курортов до уютных апартаментов вы найдете идеальное место для проживания.

Andronis Minois

Элегантный 5-звездочный отель с бассейном, спа-центром и рестораном, расположенный на берегу Эгейского моря. Предлагает разнообразные номера, студии, апартаменты и виллы, оформленные в светлых тонах с деревянной мебелью.

Адрес : Parasporos beach, Paros Island 844 00, Греция

Вебсайт : https://www.andronis.com/hotels/andronis-minois/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Andronis Minois – это мир элегантности, комфорта и роскоши. Отель уникален своим разнообразием вариантов размещения. Все апартаменты обставлены изысканной деревянной мебелью и оформлены в нежных цветах, создавая атмосферу уюта и релакса.

Отель предлагает бассейн, где можно освежиться, и современный спа-центр, где вы сможете расслабиться и позаботиться о себе.

Наслаждайтесь изысканными блюдами в ресторане или отдыхайте с коктейлем в уютном баре с волшебными видами.

Andronis Minois – это шикарная гостиница на Паросе, идеальная для тех, кто хочет наслаждаться пляжами, находясь рядом с живописной столицей острова.

Senia Hotel

Идеальный вечер в роскошных отелях Пароса. Источник: Image by Nicole Klesy from Pixabay

Уютный 3-звездочный отель с бассейном, баром и рестораном, расположенный на скалистом мысе, в 5 минутах ходьбы от центра Наусы. Предлагаются яркие номера и апартаменты с кухнями и террасами с видом на залив.

Адрес : Naoussa Paros, Paros 844 01, Греция

Вебсайт : https://www.hotel-senia.com/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Senia Hotel – это уголок роскоши в ярких номерах с комфортабельным окружением и уникальными видами. Здесь вы обретете конфиденциальность и покой среди природы.

Посетите ресторан и освежитесь после прогулок по изысканной средиземноморской кухне или наслаждайтесь прохладительными напитками в уютном баре.

Senia Hotel предлагает плавать в огромном безграничном бассейне, где открывается мир магической природы.

Senia – это комфортабельный отель Пароса. Подарите себе незабываемый отпуск в Греции с фантастическим видом на Эгейское море.

Paros Agnanti Hotel

Прекрасный 5-звездочный отель с бассейном, теннисным кортом и рестораном.

Адрес : Krios Beach, Paros 844 00, Греция

Вебсайт : https://www.parosagnanti.gr/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Paros Agnanti расположен в привлекательном месте, окруженном удивительными садами. Все апартаменты отеля оформлены с утонченностью и комфортом, предлагая лучшие виды. Здесь вы найдете покой и полное расслабление, наслаждаясь солнцем и морским бризом.

Освежитесь в бассейне Paros Agnanti или посетите теннисный корт, где вы можете размяться и насладиться игрой. Обязательно попробуйте вкусные деликатесы в ресторане отеля.

Paros Agnanti – это изысканная гостиница Пароса, место покоя, комфорта и привлекательной природы.

Saint Andrea Sea Side Resort

Бассейн на крыше в топовых отелях Пароса. Источник: Image by Danor Aharon from Pixabay

Шикарный 4-звездочный курорт с бассейном, баром и рестораном, расположенный на набережной, в 1,5 км от пляжа Монастири и 6 км от города Науса. Предлагает стильные номера и люксы с балконами с видом на море или сад.

Адрес : Kolybithres, Naoussa, Paros, Греция

Вебсайт : https://st-andrea.gr/el/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Saint Andrea Sea Side Resort предлагает комфортное размещение в уютных апартаментах. Во всех номерах есть просторные балконы, где можно наслаждаться прекрасной панорамой. Здесь вас окружат заботой и вниманием. Чуткий персонал готов сделать ваш отпуск незабываемым.

Начинайте день с вкусного завтрака, который входит в стоимость проживания. Затем отправляйтесь на пляж или исследуйте окрестности, наслаждаясь морским бризом.

Saint Andrea Sea Side Resort рекомендует отдохнуть у бассейна, где можно наблюдать восход и закат. Прекрасный морской пейзаж добавит магии вашему отпуску.

Отведайте разнообразную греческую кухню в уютном ресторане или посетите бар, чтобы насладиться освежающим фирменным коктейлем.

Saint Andrea Sea Side Resort – это удивительный отель Пароса, где морские мечты становятся реальностью.

Astir of Paros

Роскошный 5-звездочный курорт на пляже Колимбитрес, в 3 км от Наусы. Предлагаются изысканные номера и люксы с мраморными ванными комнатами и балконами с видом на море или сад.

Адрес : Κολυμπήθρες 844 01, Греция

Вебсайт : https://www.astirofparos.gr/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Astir of Paros предлагает комфортные апартаменты с изысканной мебелью и современным декором. Некоторые номера и люксы оборудованы балконами с удивительной панорамой. Здесь вы найдете роскошные мраморные ванные комнаты, где можно расслабиться после дня на пляже.

Astir of Paros рекомендует бассейн, где можно освежиться, и современный спа-центр, где вы обязательно насладитесь разнообразными процедурами. Для любителей гольфа есть поле, где можно поиграть с видом на море.

В отеле также есть изысканный ресторан и бар, чтобы освежиться после отдыха и отведать фирменные коктейли.

Astir of Paros – одна из лучших гостиниц Пароса, шикарное место для незабываемого отпуска.

Parilio Hotel

Греческие пляжи вблизи отелей Пароса. Источник: Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

Роскошный 5-звездочный отель в современном стиле с элементами кикладской архитектуры.

Адрес : Κολυμπήθρες 844 01, Греция

Вебсайт : https://pariliohotelparos.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Parilio поражает своим дизайном и атмосферой. Отель окружен сосновыми рощами и побеленными рыбацкими деревнями, недалеко от живописного пляжа Колимбитрес.

Parilio отличается уникальной архитектурой, вдохновленной традиционным кикладским стилем. Вас ждут 33 просторных и светлых номера, обставленных натуральными материалами и современными элементами греческого дизайна. Каждый номер имеет свой индивидуальный характер и оснащен всем необходимым для комфортабельного пребывания.

Наслаждайтесь солнцем и прохладительными напитками из бара возле общего бассейна. А для полного релакса посетите спа-центр, который предлагает различные процедуры для лица и тела с использованием азиатских ароматических масел. Обязательно посетите ресторан Mr. E, чтобы отведать свежую сезонную греческую и средиземноморскую кухню от известного шеф-повара Александра Циотиниса.

Parilio Hotel – идеальный отель на Паросе для тех, кто ищет уединенный и незабываемый отдых на острове грез.

Kanale's Rooms & Suites

Изысканный 4-звездочный отель с видом на залив Науса, в пешей доступности от пляжа Пипери. Предлагаются комфортабельные номера и люксы с балконами, а также бассейн, джакузи и ресторан на крыше.

Адрес : Piperi, Naousa 844 01, Греция

Вебсайт : https://www.kanales.gr /

Рейтинг : 4.6 ⭐

Kanale's Rooms & Suites – это настоящий оазис роскоши и комфорта на острове Парос. Отель расположен в пешей доступности от живописного села Науса. Номера предлагают виды на Эгейское море, простирающиеся вплоть до острова Миконос.

Все номера оборудованы балконами, чтобы вдохновлять удивительные виды. Побеленные стены, арки и уникально оформленный бассейн создают атмосферу покоя.

Ресторан на крыше Piperatto порадует изысканными блюдами и волшебными панорамными видами на море.

Во время пребывания в Kanale's Rooms & Suites вы сможете легко добраться до самых красивых пляжей острова. Прогуляйтесь по улочкам, наслаждайтесь рыболовным портом и откройте для себя настоящую Грецию.

Kanale's Rooms & Suites – это не просто отличный отель на Паросе, это место, где каждая деталь создана для вашего комфорта и наслаждения.

Mr & Mrs White Paros

Фитнес-центр в лучших отелях Пароса. Источник: Image by Dieter Ludwig Scharnagl from Pixabay

Элегантный 4-звездочный отель, окруженный садами и оливковыми деревьями, находится в 800 метрах от пляжа Науса. Имеет два бассейна, фитнес-центр, бар и ресторан с местной и международной кухней.

Адрес : Naousa 844 01, Греция

Вебсайт : https://mrandmrswhiteparos.hotelbrain.com/en/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Mr & Mrs White – это настоящий кусочек рая на острове Парос, где элегантность, комфорт и естественная красота сливаются воедино. Отель словно растворяется в окружающей природе, окружен садами и оливковыми деревьями.

Mr & Mrs White предлагает два бассейна, где можно освежиться и насладиться видом на Эгейское море. Для любителей активного отдыха есть современный фитнес-центр.

Отведайте местную и международную кухню в ресторане или расслабьтесь с коктейлем в баре.

Отель расположен недалеко от уютной деревни Науса с его венецианским портом и замком XV века. Здесь вы найдете множество вариантов для отдыха и развлечений.

Mr & Mrs White – одна из лучших гостиниц Пароса. Это уютное место для незабываемого отдыха и множества удовольствий.

Summer Senses Luxury Resort

Прекрасный 5-звездочный курорт с видом на пляж Пунта, в 4 км от Парижа. Курорт предлагает просторные номера и виллы с частными бассейнами.

Адрес : Punda Beach, Marpissa 844 00, Греция

Вебсайт : https://www.summersenses.gr/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Summer Senses Luxury Resort – это райское место, где элегантность, комфорт и естественная красота сочетаются. Вас ждут 100 номеров и вилл на 30 акрах с интимной и приватной атмосферой.

Позвольте расслабиться в спа-центре или поддерживать форму в современном тренажерном зале с незабываемыми видами. Гурманы оценят два ресторана:

Galazia Hytra . Здесь вас ждет креативное меню греческой кухни, вдохновленное региональными вкусами.

. Здесь вас ждет креативное меню греческой кухни, вдохновленное региональными вкусами. Gaia Restaurant. Предлагает завтраки, обеды и ужины с изысканной греческой кухней.

Отель расположен всего в 4 км от Парижа, столицы Пароса. Здесь вы найдете много вариантов для отдыха, развлечений и погружения в настоящую греческую жизнь.

Summer Senses Luxury Resort – это элегантная гостиница Пароса, где уют, роскошь и комфорт отображены в каждой детали.

Acron Villas

Шикарный вид из номера отеля на Паросе. Источник: Image by ardulei from Pixabay

Эксклюзивный комплекс с 24 виллами с частными бассейнами и панорамными видами на море.

Адрес : Κολυμπήθρες 844 01, Греция

Вебсайт : https://acronvillasparos.com/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Acron Villas сочетает современный дизайн и нетронутую природу. Вас ждут 24 роскошных виллы с минималистичным дизайном, вдохновленным кикладской архитектурой, и потрясающими видами на залив Наусис. Каждая вилла располагает частным бассейном, террасой, полностью оборудованной кухней и комфортными спальнями. Откройте себе величественные панорамы и безграничные горизонты.

Удобное расположение Acron Villas позволяет легко добраться до красивейшего пляжа на побережье. Здесь можно загорать на белом песке и купаться в море.

Acron Villas – идеальный отель на Паросе для тех, кто ищет уединенный и незабываемый отдых в Греции. Наслаждайтесь красотой и культурой, а также элегантностью, комфортом и гостеприимством, которые сделают ваш отпуск незабываемым.

Парос – это место, где море, солнце и греческое гостеприимство сочетаются. Эти удивительные отели Пароса дарят гостям незабываемые впечатления. Независимо от того, ищете ли вы роскошь, романтику, покой или приключения, вы обязательно найдете отель, который будет отвечать вашим желаниям.