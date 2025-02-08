Остапа понесло: як маячні ідеї Трампа сприймають у світі

Різного роду "експерти" дивуються тому, що Нетаньяху явно не був готовий до пропозицій Трампа щодо Гази. Чому американський президент приховав їх від свого ізраїльського друга? Та не було просто ніякого плану Трампа щодо перетворення Гази на близькосхідну Рів'єру. Це була імпровізація. Остапа просто понесло.

Трампа несе постійно. А наближені та лідери інших країн вдають, що сприймають його маячні ідеї всерйоз, намагаються їх раціоналізувати. Головне для них не образити президента США.

Адміністрація Трампа витратила чимало зусиль, щоб якось пом'якшити враження у світі від неполіткоректних фантазій свого шефа, мовляв, то лише про тимчасові заходи йшлося. Однак Трамп швидко спростував власних підлеглих. Його продовжує нести далі: "Ізраїль передасть сектор Газа США після закінчення бойових дій. Палестинці до того моменту будуть вже поселені в набагато безпечніших і красивіших місцях, а в регіоні з'являться нові та сучасні будинки". У які-такі красивіші місця будуть переселені палестинці, звідки з'являться нові та сучасні будинки? Усе це абсолютно незрозуміло, з огляду на те, що жодна країна не збирається приймати жителів Гази, а США не буде відновлювати її власним коштом (і араби відмовляються). Але Трампу на все наплювати, його несе, він чує тільки себе.

З Панамою схожа історія. Під час переговорів із керівництвом цієї країни Рубіо не ставив питання про повернення каналу США, а успішно домагався ослаблення китайського впливу там. Однак Трамп продовжив із маніакальною завзятістю вимагати повного контролю над каналом. Тоді Держдеп випустив неправдиве повідомлення про те, що з американських кораблів, які йдуть каналом, більше не братимуть мита. Це мало заспокоїти розбурханого Трампа. Однак Панамське керівництво різко спростувало таку інформацію.

Республіканці поводяться з Трампом як бідні родичі з багатим дядечком, який збожеволів, але цього не можна помічати. Його треба всіляко догоджати, щоб він не позбавив їх спадщини.

Однак довго це тривати не може. Трамп продовжує наполягати на своїх маячних фантазіях, навіть після того, як оточення намагається їх м'яко дезавуювати. Він просто повністю неадекватний і скоро його наближеним більше це не вдасться приховувати. Попереду великий шухер у Білому Домі та Конгресі.