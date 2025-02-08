Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в мире

Разного рода "эксперты" удивляются тому, что Нетаньяху явно не был готов к предложениям Трампа по Газе. Почему американский президент скрыл их от своего израильского друга? Да не было просто никакого плана Трампа по превращению Газы в ближневосточную Ривьеру. Это была импровизация. Остапа просто понесло.

Трампа несет постоянно. А приближенные и лидеры других стран делают вид, что воспринимают его бредовые идеи всерьез, пытаются их рационализировать. Главное для них не обидеть президента США.

Администрация Трампа потратила немало усилий, чтобы как-то смягчить впечатление в мире от неполиткорректных фантазий своего шефа, мол, это только о временных мерах была речь. Однако Трамп быстро опроверг собственных подчиненных. Его продолжает нести дальше: "Израиль передаст сектор Газа США после окончания боевых действий. Палестинцы к тому моменту будет уже поселены в намного более безопасных и красивых местах, а в регионе появятся новые и современные дома". В какие-такие более красивые места будут переселены палестинцы, откуда появятся новые и современные дома? Всё это совершенно непонятно, учитывая, что ни одна страна не собирается принимать жителей Газы, а США не будет восстанавливать ее за свой счет (и арабы отказываются). Но Трампу на всё наплевать, его несет, он слышит только себя.

С Панамой похожая история. При переговорах с руководством этой страны Рубио не ставил вопрос о возвращении канала США, а успешно добивался ослабления китайского влияния там. Однако Трамп продолжил с маниакальным упорством требовать полного контроля над каналом. Тогда Госдеп выпустил ложное сообщение о том, что с американских кораблей, идущих через канал, больше не будут брать пошлины. Это должно было успокоить разбушевавшегося Трампа. Однако Панамское руководство резко опровергло такую информацию.

Республиканцы ведут себя с Трампом как бедные родственники с богатым дядюшкой, который сошел с ума, но этого нельзя замечать. Его надо всячески ублажать, чтобы он не лишил их наследства.

Однако долго это длиться не может. Трамп продолжает настаивать на своих бредовых фантазиях, даже после того, как окружение пытается их мягко дезавуировать. Он просто полностью неадекватен и скоро его приближенным больше это не удастся скрывать. Впереди большой шухер в Белом Доме и Конгрессе.